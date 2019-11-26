Моуринью: «Мечтал бы выиграть Лигу чемпионов в третий раз, но сейчас не время говорить об этом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью в преддверии матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» рассказал о своих амбициях выиграть турнир.

«Люблю этот турнир как и все, кто связан с футболом. О победе в Лиге чемпионов мечтает каждый. Не каждому удается выиграть Лигу чемпионов, а я делал это дважды. Конечно, мечтал бы выиграть турнир и в третий раз, но сейчас не время говорить об этом. Пока нужно выйти в 1/8 финала», – сказал португалец.