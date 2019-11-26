Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Моуринью: «Мечтал бы выиграть Лигу чемпионов в третий раз, но сейчас не время говорить об этом»

Моуринью: «Мечтал бы выиграть Лигу чемпионов в третий раз, но сейчас не время говорить об этом»

26 ноября 2019, 08:53
1

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью в преддверии матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» рассказал о своих амбициях выиграть турнир.

«Люблю этот турнир как и все, кто связан с футболом. О победе в Лиге чемпионов мечтает каждый. Не каждому удается выиграть Лигу чемпионов, а я делал это дважды. Конечно, мечтал бы выиграть турнир и в третий раз, но сейчас не время говорить об этом. Пока нужно выйти в 1/8 финала», – сказал португалец.

  • Матч «Тоттенхэм» – «Олимпиакос» состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.
  • В четырех турах группового этапа ЛЧ лондонцы набрали семь очков и занимают второе место в квартете.
  • В прошлом сезоне «Тоттенхэм» дошел до финала турнира, где проиграл «Ливерпулю».

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Тоттенхэм Моуринью Жозе
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Derzkiy1
1574751936
Пока в Англии будет Клопп, остальным клубам будет максимально тяжко думать о чемпионстве
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+