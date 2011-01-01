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    Моуринью: «Мечтал бы выиграть Лигу чемпионов в третий раз, но сейчас не время говорить об этом»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью в преддверии матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» рассказал о своих амбициях выиграть турнир.

    «Люблю этот турнир как и все, кто связан с футболом. О победе в Лиге чемпионов мечтает каждый. Не каждому удается выиграть Лигу чемпионов, а я делал это дважды. Конечно, мечтал бы выиграть турнир и в третий раз, но сейчас не время говорить об этом. Пока нужно выйти в 1/8 финала», – сказал португалец.

    • Матч «Тоттенхэм» – «Олимпиакос» состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.
    • В четырех турах группового этапа ЛЧ лондонцы набрали семь очков и занимают второе место в квартете.
    • В прошлом сезоне «Тоттенхэм» дошел до финала турнира, где проиграл «Ливерпулю».

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 08:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2018

      Derzkiy1 4 минуты назад

      Пока в Англии будет Клопп, остальным клубам будет максимально тяжко думать о чемпионстве

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