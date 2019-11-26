AD: Ван Бастен отстранен от работы на FOX Sports за нацистское приветствие в прямом эфире

Бывший нападающий сборной Голландии Марко ван Бастен, ныне являющийся телеэкспертом, на неделю отстранен от работы на телеканале FOX Sports.

По информации источника, руководство канала также оштрафовало ван Бастена на недельный оклад, который будет передан в Институт военной документации для повышения осведомленности и знаний об истории Второй мировой войны.