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    AD: Ван Бастен отстранен от работы на FOX Sports за нацистское приветствие в прямом эфире

    Бывший защитник сборной Голландии Марко ван Бастен, ныне являющийся телеэкспертом, на неделю отстранен от работы на телеканале FOX Sports.

    По информации источника, руководство канала также оштрафовало ван Бастена на недельный оклад, который будет передан в Институт военной документации для повышения осведомленности и знаний об истории Второй мировой войны.

    • Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире телеканала во время интервью от немецкого корреспондента.
    • Позже голландец признался, что хотел таким образом посмеяться над произношением журналиста.

    Источник: AD

    Algemeen Dagblad – голландское ежедневное издание, выпускаемое с 1946 года в Роттердаме. Одна из самых тиражируемых газет в Голландии.

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