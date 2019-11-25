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    Бакаев, Филипп, Чернов – в сборной 17-го тура РПЛ по версии Opta

    «Матч Премьер» опубликовал сборную 17-го тура РПЛ по версии Opta Sports.

    В сборную недели вошли по два игрока «Спартака» и ЦСКА, а также по одному представителю «Локомотива», «Краснодара», «Зенита», «Динамо», «Тамбова», «Рубина» и «Крыльев Советов».

    Вратарь: Александр Максименко («Спартак»).

    Защитники: Хердур Магнуссон (ЦСКА), Никита Чернов («Крылья Советов»), Филип Уремович («Рубин»), Сергей Петров («Краснодар»).

    Полузащитники: Никола Влашич (ЦСКА), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Далер Кузяев («Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»).

    Нападающие: Максимилиан Филипп («Динамо»), Владимир Обухов («Тамбов»).

    Источник: твиттер «Матч Премьер»

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    Сегодня, 13:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7637

      Skull_Boy 57 минут назад

      Зря ЦСКА отпустил в свое время Чернова, получше будет чем Васин и нигер

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