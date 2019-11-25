Бакаев, Филипп, Чернов – в сборной 17-го тура РПЛ по версии Opta

«Матч Премьер» опубликовал сборную 17-го тура РПЛ по версии Opta Sports.
В сборную недели вошли по два игрока «Спартака» и ЦСКА, а также по одному представителю «Локомотива», «Краснодара», «Зенита», «Динамо», «Тамбова», «Рубина» и «Крыльев Советов».
Вратарь: Александр Максименко («Спартак»).
Защитники: Хердур Магнуссон (ЦСКА), Никита Чернов («Крылья Советов»), Филип Уремович («Рубин»), Сергей Петров («Краснодар»).
Полузащитники: Никола Влашич (ЦСКА), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Далер Кузяев («Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»).
Нападающие: Максимилиан Филипп («Динамо»), Владимир Обухов («Тамбов»).
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Источник: твиттер «Матч Премьер»