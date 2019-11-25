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  • Бакаев, Филипп, Чернов – в сборной 17-го тура РПЛ по версии Opta

Бакаев, Филипп, Чернов – в сборной 17-го тура РПЛ по версии Opta

25 ноября 2019, 13:18
3

«Матч Премьер» опубликовал сборную 17-го тура РПЛ по версии Opta Sports.

В сборную недели вошли по два игрока «Спартака» и ЦСКА, а также по одному представителю «Локомотива», «Краснодара», «Зенита», «Динамо», «Тамбова», «Рубина» и «Крыльев Советов».

Вратарь: Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Хердур Магнуссон (ЦСКА), Никита Чернов («Крылья Советов»), Филип Уремович («Рубин»), Сергей Петров («Краснодар»).

Полузащитники: Никола Влашич (ЦСКА), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Далер Кузяев («Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»).

Нападающие: Максимилиан Филипп («Динамо»), Владимир Обухов («Тамбов»).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Матч Премьер»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Тамбов Крылья Советов Обухов Владимир Бакаев Зелимхан Чернов Никита
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1574677341
Зря ЦСКА отпустил в свое время Чернова, получше будет чем Васин и нигер
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Viper for CSKA
1574684423
Чернов даже по итогам проигранного матча умудрился в сборную попасть. Вот чем, скажите мне, лучше более старый и имеющий проблемы с дисциплиной Гогуа, старый и переломанный Васин и арендованный Шарлия? Не покидает ощущение, что в итоге Никита перейдет в другой топ РПЛ, и поделом будет руководству ЦСКА, потому что это был бредовый шаг. Сначала был упущен Бекао, затем какого-то рожна избавились от Чернова. Если у Шарлии определенный потенциал есть, то двое других вряд ли пользу уже принесут. К Дивееву и Карпову претензий нет. Очень неплохо смотрятся, хотя ошибок достаточно, как и пространства для роста.
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GermanVo
1574685310
Что здесь делает Максименко??? Он за весь матч всего несколько раз прыгнул и то ничего сверхестественного не совершил.
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