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  • Президент «Урала» Иванов: «Без бюджетного финансирования у нас не будет футбола. Как и хоккея, баскетбола, волейбола»

Президент «Урала» Иванов: «Без бюджетного финансирования у нас не будет футбола. Как и хоккея, баскетбола, волейбола»

24 ноября 2019, 14:58
11

Григорий Иванов, президент «Урала», поговорил о проблеме государственных денег в спорте. Он считает, что без них никак.

— Главная причина того, о чем мы говорили вопросом выше, — бюджетное финансирование профессионального футбола. Согласны?

— Нет. Без бюджетного финансирования у нас не будет футбола. Больше всего бесит, что говорят только об этом виде спорта. А хоккей? А баскетбол? А волейбол, гандбол, плавание, легкая атлетика? Не станет государственных денег — не будет и этих видов спорта.

— А как же Словения, Венгрия, Болгария, Украина? Там нет бюджетного финансирования, но «Лудогорцам» периодически проигрываем. А в тех странах, где оно есть, напротив, нет сильного футбола.

— Такие у нас традиции. Выходим на поле, как на войну. Приехали бельгийцы — первый фол на 64-й минуте заработали. А мы и на первой можем в ноги сигануть с оловянными глазами. В футбол играть надо, а мы воюем. Сейчас в школах пошли подвижки в сторону техники — уже хорошо. Заслуженные тренеры-ветераны уходят, а молодым тяжело пока наука дается. Хотя в советское время молодежь у нас сильная была.

  • «Урал» на 100 процентов принадлежит правительству Свердловской области.
  • Иванов руководит клубом более десяти лет.
  • «Урал» в таблице РПЛ идет десятым.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал
Комментарии (11)
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Олег1204
1574599920
Началось нытье, как же в европе выживают? Можно воспитанников продавать, атрибутика, реклама футбола, но с бюджетной иглы надо слезть, это не здорово
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УхоГорлоНос
1574600062
Как у нас полюбили бюджетные деньги то
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val-berezko
1574603576
А откуда эти бюджетные деньги президент Урала знает? Какое государство такой и спорт. Сильные бегут за рубеж. Там,что, бюджетные деньги? Все бюджетное дохнет.
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Hektor 84
1574603849
Как же вы любите бюджетные деньги. Григорий кроме твоих кривоногих стоячих футболистов есть еще пенсионеры и дети, просто люди которые работают на производствах. Этим людям даже и не снились ваши зарплаты. Люди приносящие в тысячи раз больше пользы получают копейки. Как же ты боишься слететь с кормушки.
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Вальдемар IV
1574604754
твоей помойки не будет всем легче будет
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Garrincha58
1574612566
Иванов ты больше 10 лет руководишь коллективом за счёт гос.денег а сам то хоть копейку заработал или есть ли толика пользы для страны в твоей деятельности?????
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Garrincha58
1574612674
не будет нашего футбола народ и не запалачет а ты Иванов и тебе подобные пойдут на завод пахать как пашут все люди
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Garrincha58
1574612735
такой футбол нам не нужен!!!!
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Hektor 84
1574615199
Такие команды существующие за гос бюджеты надо закрывать. Не нашли спонсоров значит на расформирование. Значит ты хреновый президент. Такие команды обуза для регионов.
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Hektor 84
1574615279
В свое время в нашем регионе закрыли Кубань. Правильно и сделали
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