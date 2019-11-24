Президент «Урала» Иванов: «Без бюджетного финансирования у нас не будет футбола. Как и хоккея, баскетбола, волейбола»

Григорий Иванов, президент «Урала», поговорил о проблеме государственных денег в спорте. Он считает, что без них никак.

— Главная причина того, о чем мы говорили вопросом выше, — бюджетное финансирование профессионального футбола. Согласны?

— Нет. Без бюджетного финансирования у нас не будет футбола. Больше всего бесит, что говорят только об этом виде спорта. А хоккей? А баскетбол? А волейбол, гандбол, плавание, легкая атлетика? Не станет государственных денег — не будет и этих видов спорта.

— А как же Словения, Венгрия, Болгария, Украина? Там нет бюджетного финансирования, но «Лудогорцам» периодически проигрываем. А в тех странах, где оно есть, напротив, нет сильного футбола.

— Такие у нас традиции. Выходим на поле, как на войну. Приехали бельгийцы — первый фол на 64-й минуте заработали. А мы и на первой можем в ноги сигануть с оловянными глазами. В футбол играть надо, а мы воюем. Сейчас в школах пошли подвижки в сторону техники — уже хорошо. Заслуженные тренеры-ветераны уходят, а молодым тяжело пока наука дается. Хотя в советское время молодежь у нас сильная была.