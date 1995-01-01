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    Президент «Урала» Иванов: «Без бюджетного финансирования у нас не будет футбола. Как и хоккея, баскетбола, волейбола»

    Григорий Иванов, президент «Урала», поговорил о проблеме государственных денег в спорте. Он считает, что без них никак.

    — Главная причина того, о чем мы говорили вопросом выше, — бюджетное финансирование профессионального футбола. Согласны?

    — Нет. Без бюджетного финансирования у нас не будет футбола. Больше всего бесит, что говорят только об этом виде спорта. А хоккей? А баскетбол? А волейбол, гандбол, плавание, легкая атлетика? Не станет государственных денег — не будет и этих видов спорта.

    — А как же Словения, Венгрия, Болгария, Украина? Там нет бюджетного финансирования, но «Лудогорцам» периодически проигрываем. А в тех странах, где оно есть, напротив, нет сильного футбола.

    — Такие у нас традиции. Выходим на поле, как на войну. Приехали бельгийцы — первый фол на 64-й минуте заработали. А мы и на первой можем в ноги сигануть с оловянными глазами. В футбол играть надо, а мы воюем. Сейчас в школах пошли подвижки в сторону техники — уже хорошо. Заслуженные тренеры-ветераны уходят, а молодым тяжело пока наука дается. Хотя в советское время молодежь у нас сильная была.

    • «Урал» на 100 процентов принадлежит правительству Свердловской области.
    • Иванов руководит клубом более десяти лет.
    • «Урал» в таблице РПЛ идет десятым.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: -28

      Вальдемар IV 58 минут назад

      твоей помойки не будет всем легче будет

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      Рейтинг: +98

      Hektor 84 1 час назад

      Как же вы любите бюджетные деньги. Григорий кроме твоих кривоногих стоячих футболистов есть еще пенсионеры и дети, просто люди которые работают на производствах. Этим людям даже и не снились ваши зарплаты. Люди приносящие в тысячи раз больше пользы получают копейки. Как же ты боишься слететь с кормушки.

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      Рейтинг: +825

      val-berezko 1 час назад

      А откуда эти бюджетные деньги президент Урала знает? Какое государство такой и спорт. Сильные бегут за рубеж. Там,что, бюджетные деньги? Все бюджетное дохнет.

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      Рейтинг: +628

      УхоГорлоНос 2 часа назад

      Как у нас полюбили бюджетные деньги то

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      Рейтинг: +311

      Олег1204 2 часа назад

      Началось нытье, как же в европе выживают? Можно воспитанников продавать, атрибутика, реклама футбола, но с бюджетной иглы надо слезть, это не здорово

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      Рейтинг: +3031

      InterMilLano1908 > Олег1204 1 час назад

      В России халявщики, кто эту атрибутику покупает? Максимум с али экспресс у китайцев... Тут единицы то платят за просмотр РПЛ

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