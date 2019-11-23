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  • Газизов – о матче с «Сочи»: «Для «Уфы» плачевно заканчиваются смены тренеров у соперника»

Газизов – о матче с «Сочи»: «Для «Уфы» плачевно заканчиваются смены тренеров у соперника»

23 ноября 2019, 10:58
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ против «Сочи».

«Третий раз мы уже играем в этом сезоне против команды, у которой только-только уволили тренера. Для нас плачевно заканчиваются смены тренеров у соперника. Мы проиграли «Ахмату» и «Тамбову», надеюсь, завтра мы прервем эту серию», – сказал Газизов.

  • Матч «Уфа» – «Сочи» состоится в воскресенье в 11:30 по московскому времени.
  • Южане во время международного перерыва уволили с поста главного тренера Александра Точилина.
  • Руководить командой до зимней паузы будет Роман Березовский.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Уфа Сочи Газизов Шамиль
Комментарии (1)
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sochi-2013
1574526129
Ротенберг решил слиться в ФЛН, так что можете играть не напрягаясь- победа обеспечена!
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