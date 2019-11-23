Газизов – о матче с «Сочи»: «Для «Уфы» плачевно заканчиваются смены тренеров у соперника»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ против «Сочи».
«Третий раз мы уже играем в этом сезоне против команды, у которой только-только уволили тренера. Для нас плачевно заканчиваются смены тренеров у соперника. Мы проиграли «Ахмату» и «Тамбову», надеюсь, завтра мы прервем эту серию», – сказал Газизов.
- Матч «Уфа» – «Сочи» состоится в воскресенье в 11:30 по московскому времени.
- Южане во время международного перерыва уволили с поста главного тренера Александра Точилина.
- Руководить командой до зимней паузы будет Роман Березовский.
Источник: Sport24