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    Газизов – о матче с «Сочи»: «Для «Уфы» плачевно заканчиваются смены тренеров у соперника»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ против «Сочи».

    «Третий раз мы уже играем в этом сезоне против команды, у которой только-только уволили тренера. Для нас плачевно заканчиваются смены тренеров у соперника. Мы проиграли «Ахмату» и «Тамбову», надеюсь, завтра мы прервем эту серию», – сказал Газизов.

    • Матч «Уфа» – «Сочи» состоится в воскресенье в 11:30 по московскому времени.
    • Южане во время международного перерыва уволили с поста главного тренера Александра Точилина.
    • Руководить командой до зимней паузы будет Роман Березовский.

    Источник: Sport24

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