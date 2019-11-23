Газизов – о матче с «Сочи»: «Для «Уфы» плачевно заканчиваются смены тренеров у соперника»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ против «Сочи».

«Третий раз мы уже играем в этом сезоне против команды, у которой только-только уволили тренера. Для нас плачевно заканчиваются смены тренеров у соперника. Мы проиграли «Ахмату» и «Тамбову», надеюсь, завтра мы прервем эту серию», – сказал Газизов.