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    Гвардиола: «В «Баварии» знают, что я тот парень, который уважает то, что подписывает»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Баварии».

    «Мне нравятся люди из «Баварии». Даже очень нравятся. Я был крайне счастлив там. Но они знают, что я тот парень, который уважает то, что подписывает.

    В футболе тебя могут уволить, если ты не показываешь должного результата. Однако если «Манчестер Сити» хочет, чтобы я тут работал, то я бы хотел остаться. Я к тому, что мне еще есть чем заняться в Манчестере», – отметил Гвардиола.

    • «Баварию» возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Ханс Флик.
    • Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» истекает летом 2021 года.

    Источник: Sky Sports

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    22.11.2019 23:41
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