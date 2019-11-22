Гвардиола: «В «Баварии» знают, что я тот парень, который уважает то, что подписывает»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Баварии».

«Мне нравятся люди из «Баварии». Даже очень нравятся. Я был крайне счастлив там. Но они знают, что я тот парень, который уважает то, что подписывает.

В футболе тебя могут уволить, если ты не показываешь должного результата. Однако если «Манчестер Сити» хочет, чтобы я тут работал, то я бы хотел остаться. Я к тому, что мне еще есть чем заняться в Манчестере», – отметил Гвардиола.