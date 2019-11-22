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  • Гвардиола: «В «Баварии» знают, что я тот парень, который уважает то, что подписывает»

Гвардиола: «В «Баварии» знают, что я тот парень, который уважает то, что подписывает»

22 ноября 2019, 23:41
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Баварии».

«Мне нравятся люди из «Баварии». Даже очень нравятся. Я был крайне счастлив там. Но они знают, что я тот парень, который уважает то, что подписывает.

В футболе тебя могут уволить, если ты не показываешь должного результата. Однако если «Манчестер Сити» хочет, чтобы я тут работал, то я бы хотел остаться. Я к тому, что мне еще есть чем заняться в Манчестере», – отметил Гвардиола.

  • «Баварию» возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Ханс Флик.
  • Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» истекает летом 2021 года.

Источник: Sky Sports
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Бавария Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (1)
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Cules2013
1574499209
Да, в Сити в этом сезоне работы прибавилось. Давай Пеп, опять нужно доказывать, насколько ты крут.
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