Гвардиола: «В «Баварии» знают, что я тот парень, который уважает то, что подписывает»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Баварии».
«Мне нравятся люди из «Баварии». Даже очень нравятся. Я был крайне счастлив там. Но они знают, что я тот парень, который уважает то, что подписывает.
В футболе тебя могут уволить, если ты не показываешь должного результата. Однако если «Манчестер Сити» хочет, чтобы я тут работал, то я бы хотел остаться. Я к тому, что мне еще есть чем заняться в Манчестере», – отметил Гвардиола.
- «Баварию» возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Ханс Флик.
- Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» истекает летом 2021 года.
Источник: Sky Sports