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  • Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Лацио» и «Ювентус» умеют экономить деньги. 40 миллионов для старта – нормальная цена за Алексея Миранчука»

Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Лацио» и «Ювентус» умеют экономить деньги. 40 миллионов для старта – нормальная цена за Алексея Миранчука»

22 ноября 2019, 14:38
9

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о желании «Лацио» и «Ювентуса» купить хавбека Алексея Миранчука.

«О правдивости информации мне судить тяжело. Однако этот трансфер вполне возможен. Почему нет? По крайней мере я не вижу причин, которые бы могли помешать Алексею перейти в «Юве». Уровень его игры достаточно высок, при этом туринцы видели ее вживую. Он неплохо отыграл против «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

Повторюсь, но уровень мастерства Алексея достаточно высок. Не думаю, что он будет выглядеть хуже футболистов, которые сейчас играют за «Ювентус».

Другой вопрос в том, что Миранчук, не игравший за рубежом, впервые попадет в такую обстановку. Наверное, в этой ситуации даже Антону было бы полегче. Ведь он играл за границей, был в аренде в эстонской «Левадии». Алексею, никогда не игравшему в Европе, будет сложнее адаптироваться.

Считаю, что в этом случае все будет зависть от характера — сумеет или не сумеет. Однако насколько я знаю Алексея, любящего футбол, эта самая любовь к игре поможет ему адаптироваться.

Мне кажется, что у него там все получится. Например, как получается у Александра Головина в «Монако». Не сомневаюсь, что по классу-то, по уровню мастерства, Миранчук достоин «Ювентуса».

Реально ли, что «Ювентус» подпишет обоих братьев? Мне бы этого хотелось. Я верю в то, что братья выступают лучше, когда их не разделяют. Например, Алексей и Василий Березуцкие. Обратный пример – Комбаровы. Дмитрия и Кирилла разделили, и стало похуже.

40 миллионов евро за трансфер Миранчука – чересчур завышенная сумма? Я так не думаю. Она выглядит нормальной для стартовой стадии. И еще неизвестно, до чего договорятся клубы. Безусловно, снижение стоимости возможно. Я знаю итальянцев.

Например, «Лацио» и его президент Клаудио Лотито. Он никогда копейки лишней не заплатит. Ну и «Ювентус» тоже умеет экономить деньги. Торг будет. Но 40 миллионов для старта – нормальная цена. Почему нет?» – сказал Наумов.

Ранее в Италии сообщили, что летом Миранчук перейдет в «Ювентус».

Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Сам поеду в клуб и буду говорить с Миранчуками, чтобы они не переходили в «Зенит»

Источник: «Матч ТВ»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Лацио Ювентус Миранчук Алексей
Комментарии (9)
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portero
1574423666
В Локо бывших руководителей не бывает, все мечтают вернуться на тепленькое место.
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Decorhome
1574424534
Не знаю, не знаю
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алдан2014
1574425850
У них там в локомотиве совсем чердак снесло?То сто за двоих,то за одного 40.Утописты
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paracetamol
1574437920
Что-то слышан базар только со стороны Локо, а от Ювы, почему-то, молчок!
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Вальдемар IV
1574439718
утырок есть утырок, колян наумов
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starche
1574448221
О времена, о нравы! Торговля живым человеческим товаром стала обыденным делом. Говорят не столько о футболе, сколько о цене на товар..............
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