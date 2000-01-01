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    Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Лацио» и «Ювентус» умеют экономить деньги. 40 миллионов для старта – нормальная цена за Алексея Миранчука»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о желании «Лацио» и «Ювентуса» купить хавбека Алексея Миранчука.

    «О правдивости информации мне судить тяжело. Однако этот трансфер вполне возможен. Почему нет? По крайней мере я не вижу причин, которые бы могли помешать Алексею перейти в «Юве». Уровень его игры достаточно высок, при этом туринцы видели ее вживую. Он неплохо отыграл против «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

    Повторюсь, но уровень мастерства Алексея достаточно высок. Не думаю, что он будет выглядеть хуже футболистов, которые сейчас играют за «Ювентус».

    Другой вопрос в том, что Миранчук, не игравший за рубежом, впервые попадет в такую обстановку. Наверное, в этой ситуации даже Антону было бы полегче. Ведь он играл за границей, был в аренде в эстонской «Левадии». Алексею, никогда не игравшему в Европе, будет сложнее адаптироваться.

    Считаю, что в этом случае все будет зависть от характера — сумеет или не сумеет. Однако насколько я знаю Алексея, любящего футбол, эта самая любовь к игре поможет ему адаптироваться.

    Мне кажется, что у него там все получится. Например, как получается у Александра Головина в «Монако». Не сомневаюсь, что по классу-то, по уровню мастерства, Миранчук достоин «Ювентуса».

    Реально ли, что «Ювентус» подпишет обоих братьев? Мне бы этого хотелось. Я верю в то, что братья выступают лучше, когда их не разделяют. Например, Алексей и Василий Березуцкие. Обратный пример – Комбаровы. Дмитрия и Кирилла разделили, и стало похуже.

    40 миллионов евро за трансфер Миранчука – чересчур завышенная сумма? Я так не думаю. Она выглядит нормальной для стартовой стадии. И еще неизвестно, до чего договорятся клубы. Безусловно, снижение стоимости возможно. Я знаю итальянцев.

    Например, «Лацио» и его президент Клаудио Лотито. Он никогда копейки лишней не заплатит. Ну и «Ювентус» тоже умеет экономить деньги. Торг будет. Но 40 миллионов для старта – нормальная цена. Почему нет?» – сказал Наумов.

    Ранее в Италии сообщили, что летом Миранчук перейдет в «Ювентус».

    Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Сам поеду в клуб и буду говорить с Миранчуками, чтобы они не переходили в «Зенит»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1042

      Decorhome 4 минуты назад

      Не знаю, не знаю

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      Рейтинг: +8354

      KLIM777 4 минуты назад

      для старта?))) Это максималка.

      0
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      Рейтинг: +35289

      portero 18 минут назад

      В Локо бывших руководителей не бывает, все мечтают вернуться на тепленькое место.

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