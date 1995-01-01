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    Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Сам поеду в клуб и буду говорить с Миранчуками, чтобы они не переходили в «Зенит»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что он против трансфера братьев Алексея и Антона Миранчуков в «Зенит».

    «Я буду категорическим противником этого. Я сам поеду в «Локомотив» и буду говорить с Миранчуками, чтобы они этого не делали. Для них это будет смертельно.

    При всех своих плюсах Миранчуки могут в одной игре сверкнуть, а в другой уйти в тень. В «Зените» на лавку посадят, и все, пропали Миранчуки. Точно так же было с Полозом. В первых играх за «Зенит» блеснул, потом одну-вторую провалил, и больше шансов ему практически не давали.

    Что такое хороший вариант для Алексея Миранчука? Можно в чемпионат Италии. Например, в «Ювентус». Если, конечно, позовут. Не думаю, что английский вариант будет хорош для Миранчуков. Они – элегантные игроки. Скорее, им подойдет испанский вариант. Из первой пятерки-шестерки.

    Если «Зенит» предложит «Локомотиву» хорошие деньги за братьев Миранчуков? Никогда не говори никогда. Но для них это не очень хороший вариант.

    Когда Миранчуки собрались в Казань, я был на сборе «Локомотива» в Марбелье. Разговаривал с их агентом Павлом Андреевым, самими братьями. И высказывал им одну и ту же мысль: нельзя идти в «Рубин», не надо торопиться. У меня была информация, что там предстоит перезагрузка и не будет больших денег. Начнутся срывы контрактов и неурядицы в команде», – сказал Наумов.

    • Братья Миранчуки – воспитанники «Локомотива». Они переехали в Москву из Краснодарского края в 2011 году.
    • Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за футболистов до 50 миллионов евро.
    • «Зенит» уже пытался купить хавбеков летом, но «Локомотив» не устроила сумма. Сами футболисты планируют летом уехать в зарубежный чемпионат.
    • Рыночная стоимость каждого из братьев Миранчуков – 16 миллионов евро.

    Семак – об интересе «Зенита» к Миранчукам: «На данный момент тема закрыта»


    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 15:13
    Комментарии14
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      Рейтинг: +4060

      filosof sparty 12 минут назад

      Этот переход убил бы интригу в нашем чемпионате наглухо, и вдобавок как минимум не ускорил бы профессиональный рост братьев. Поэтому я за Европу. Ну или пусть остаются в Локо

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      Рейтинг: +9854

      vka1970 14 минут назад

      В принципе логично.
      В Локо они на виду, а как будет в Зените, под вопросом.
      В Локо тоже не плохо кормят.Не зря ж существует поговорка:Где родился, там и пригодился.

      0
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      Рейтинг: +425

      alarm 33 минуты назад

      да, отговаривай. тоже не понимаю, на кой чёрт они нам сдались. для чемпионата состава более чем хвататет - а под ЛЧ лучше взять топовых легионеров. а эти где-то между. ну и смысл выкидывать 50 лямов?

      3
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      Рейтинг: +2790

      Fan Loko mik > alarm 8 минут назад

      Тебя точно ни кто спрашивать не станет!!!!

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      Рейтинг: +5110

      ilichkadr 35 минут назад

      Коля, не тешь себя иллюзиями. Бывших, в т.ч. и президентов, даже на порог не пустят. Можешь их отловить где-нибудь в баре или ночном клубе.

      3
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      Рейтинг: +8183

      KLIM777 45 минут назад

      Они и не перейдут.

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      Рейтинг: +7764

      parevg 1 час назад

      А может есть информация, что в Зените предстоит перезагрузка, и там будет больших денег???
      Тогда пол России от радости в запой уйдет.

      2
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      Рейтинг: +4095

      paracetamol 1 час назад

      Да фигня это, В Зените сейчас в пз более сильные игроки, плюс Малколм с Кокой подойдут. Разве что у Медведя заноза в ж.опе засела или договорился лямов 30 распилить с ж.д. начальством.

      1
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      Рейтинг: +58

      Romashin 1 час назад

      А что насчет Зениту своих воспитанников выпустить на поле?
      У них же хорошая школа. Не понимаю этого. Мне кажется что школа Зенита (Малафеев, Аршавин, Денисов, Кержаков, Быстров и др. ) дали на много больше российскому футболу чем Газпром (Малколм, Друсси, Краневиттер ) ...

      2
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      Рейтинг: +7764

      parevg > Romashin 56 минут назад

      Пришел газпром - кончилась школа. Зачем растить и воспитывать игрока, если можно просто купить...

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      Рейтинг: +8183

      KLIM777 > Romashin 44 минуты назад

      школ много. школы для молодежи бесплатные. Фишка в том, что нет высокого уровня воспитания и подготовки. Казалось бы странным, деньги есть, почему бы и не развивать это направление да.

      3
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      Рейтинг: +467

      Фанат Рубина > KLIM777 31 минуту назад

      потому что легче купить у конкурента готового игрока чем самому растить 10 лет..

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      Рейтинг: +8183

      KLIM777 > Фанат Рубина 7 минут назад

      это легче, но свои воспитанники это гордость. Что-то не ладно в подготовке. Это факт. Есть другие примеры, когда у клуба за долгие годы ни одного стоящего игрока не вышло. Просто кто-то засиделся на местах своих. Прилипла жопа к деньгам. За результат не спрашивают.

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      Рейтинг: +2790

      Fan Loko mik > Фанат Рубина 6 минут назад

      Прямо как рубин, ДА???

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