Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Сам поеду в клуб и буду говорить с Миранчуками, чтобы они не переходили в «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что он против трансфера братьев Алексея и Антона Миранчуков в «Зенит».

«Я буду категорическим противником этого. Я сам поеду в «Локомотив» и буду говорить с Миранчуками, чтобы они этого не делали. Для них это будет смертельно.

При всех своих плюсах Миранчуки могут в одной игре сверкнуть, а в другой уйти в тень. В «Зените» на лавку посадят, и все, пропали Миранчуки. Точно так же было с Полозом. В первых играх за «Зенит» блеснул, потом одну-вторую провалил, и больше шансов ему практически не давали.

Что такое хороший вариант для Алексея Миранчука? Можно в чемпионат Италии. Например, в «Ювентус». Если, конечно, позовут. Не думаю, что английский вариант будет хорош для Миранчуков. Они – элегантные игроки. Скорее, им подойдет испанский вариант. Из первой пятерки-шестерки.

Если «Зенит» предложит «Локомотиву» хорошие деньги за братьев Миранчуков? Никогда не говори никогда. Но для них это не очень хороший вариант.

Когда Миранчуки собрались в Казань, я был на сборе «Локомотива» в Марбелье. Разговаривал с их агентом Павлом Андреевым, самими братьями. И высказывал им одну и ту же мысль: нельзя идти в «Рубин», не надо торопиться. У меня была информация, что там предстоит перезагрузка и не будет больших денег. Начнутся срывы контрактов и неурядицы в команде», – сказал Наумов.

Братья Миранчуки – воспитанники «Локомотива». Они переехали в Москву из Краснодарского края в 2011 году.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за футболистов до 50 миллионов евро.

«Зенит» уже пытался купить хавбеков летом, но «Локомотив» не устроила сумма. Сами футболисты планируют летом уехать в зарубежный чемпионат.

Рыночная стоимость каждого из братьев Миранчуков – 16 миллионов евро.

Семак – об интересе «Зенита» к Миранчукам: «На данный момент тема закрыта»



