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  • Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Сам поеду в клуб и буду говорить с Миранчуками, чтобы они не переходили в «Зенит»

Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Сам поеду в клуб и буду говорить с Миранчуками, чтобы они не переходили в «Зенит»

12 ноября 2019, 15:13
34

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что он против трансфера братьев Алексея и Антона Миранчуков в «Зенит».

«Я буду категорическим противником этого. Я сам поеду в «Локомотив» и буду говорить с Миранчуками, чтобы они этого не делали. Для них это будет смертельно.

При всех своих плюсах Миранчуки могут в одной игре сверкнуть, а в другой уйти в тень. В «Зените» на лавку посадят, и все, пропали Миранчуки. Точно так же было с Полозом. В первых играх за «Зенит» блеснул, потом одну-вторую провалил, и больше шансов ему практически не давали.

Что такое хороший вариант для Алексея Миранчука? Можно в чемпионат Италии. Например, в «Ювентус». Если, конечно, позовут. Не думаю, что английский вариант будет хорош для Миранчуков. Они – элегантные игроки. Скорее, им подойдет испанский вариант. Из первой пятерки-шестерки.

Если «Зенит» предложит «Локомотиву» хорошие деньги за братьев Миранчуков? Никогда не говори никогда. Но для них это не очень хороший вариант.

Когда Миранчуки собрались в Казань, я был на сборе «Локомотива» в Марбелье. Разговаривал с их агентом Павлом Андреевым, самими братьями. И высказывал им одну и ту же мысль: нельзя идти в «Рубин», не надо торопиться. У меня была информация, что там предстоит перезагрузка и не будет больших денег. Начнутся срывы контрактов и неурядицы в команде», – сказал Наумов.

  • Братья Миранчуки – воспитанники «Локомотива». Они переехали в Москву из Краснодарского края в 2011 году.
  • Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за футболистов до 50 миллионов евро.
  • «Зенит» уже пытался купить хавбеков летом, но «Локомотив» не устроила сумма. Сами футболисты планируют летом уехать в зарубежный чемпионат.
  • Рыночная стоимость каждого из братьев Миранчуков – 16 миллионов евро.

Семак – об интересе «Зенита» к Миранчукам: «На данный момент тема закрыта»


Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Миранчук Алексей Миранчук Антон
Комментарии (34)
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Romashin69
1573561340
А что насчет Зениту своих воспитанников выпустить на поле? У них же хорошая школа. Не понимаю этого. Мне кажется что школа Зенита (Малафеев, Аршавин, Денисов, Кержаков, Быстров и др. ) дали на много больше российскому футболу чем Газпром (Малколм, Друсси, Краневиттер ) ...
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paracetamol
1573561732
Да фигня это, В Зените сейчас в п\з более сильные игроки, плюс Малколм с Кокой подойдут. Разве что у Медведя заноза в ж.опе засела или договорился лямов 30 распилить с ж.д. начальством.
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ilichkadr
1573563318
Коля, не тешь себя иллюзиями. Бывших, в т.ч. и президентов, даже на порог не пустят. Можешь их отловить где-нибудь в баре или ночном клубе.
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filosof sparty
1573564695
Этот переход убил бы интригу в нашем чемпионате наглухо, и вдобавок как минимум не ускорил бы профессиональный рост братьев. Поэтому я за Европу. Ну или пусть остаются в Локо
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zenitforever2015
1573565862
Удивляет упоминание автора статьи о Полозе. Он сейчас феерит за Сочи?
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Muhametshin
1573569524
Надо быть совсем отмороженным чтобы согласиться играть за зенит.
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dyema
1573570334
"Бывший" вряд ли слово имеет, а по большому счёту они в Зените и не нужны. ИМХО.
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DOCTOR PENALTY
1573570621
Хочется надеяться, у Миранчуков хватит мозгов не вписываться в этот блуд.
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Ганнибал Лектор
1573575394
Да успокойся, не нужны Зениту Миранчуки, Семак даже сказал. Когда смогут играть Малком и Кокорин никто и не вспомнит, что Зенит интересовался братьями
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Вомбат
1573580941
Во-первых, в том что Миранчуков уже давно не зовут в Зенит. Один раз позвали, они отказались, и сейчас эта тема закрыта. Так сказал Семак, которого на лжи еще никто не ловил. Во-вторых, Зенит- самый удачный клуб для переходящих в него россиян из других клубов. Статистика таков - за 12 лет в Зенит перешли 24 игрока, воспитанные другими российскими клубами. 17 показали впечатляющий прогресс, причем 10 после перехода в Зенит стали игроками сборной. Не заиграли только 7. У всех других команд процент не заигравших больше. О каждом из этих 24 вышла статья на nevasport.ru, те, кто любит повторять чужую ложь, зайдите и освежите свою короткую память.
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