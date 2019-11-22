Директор «Уфы» Газизов – о судействе: «Дело не в Егорове»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не считает виноватым главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова в ошибках арбитров. Дело, считает функционер, в другом.
— У меня есть своя позиция. Но я не хотел бы высказывать ее публично. Сейчас в судейский комитет пришел новый человек (Ашот Хачатурянц – прим. «Бомбардир»). Перед ним стоит задача исправить ситуацию. Уверен, что получится. И вообще, на мой взгляд, не в Александре Егорове дело.
— А в чем?
— В системе. У Хачатурянца есть понимание, куда двигаться дальше. В глобальном смысле. Я этому рад. Надо в корне менять систему, а не говорить про отдельных личностей, руководителей.
- В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недоверие Егорову.
- До начала следующего года бывший судья может быть уволен из РФС.
- «Уфа» в РПЛ идет десятой.
Источник: «Спорт-Экспресс»