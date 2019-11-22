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Директор «Уфы» Газизов – о судействе: «Дело не в Егорове»

22 ноября 2019, 06:12
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не считает виноватым главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова в ошибках арбитров. Дело, считает функционер, в другом.

— У меня есть своя позиция. Но я не хотел бы высказывать ее публично. Сейчас в судейский комитет пришел новый человек (Ашот Хачатурянцприм. «Бомбардир»). Перед ним стоит задача исправить ситуацию. Уверен, что получится. И вообще, на мой взгляд, не в Александре Егорове дело.

— А в чем?

— В системе. У Хачатурянца есть понимание, куда двигаться дальше. В глобальном смысле. Я этому рад. Надо в корне менять систему, а не говорить про отдельных личностей, руководителей.

  • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недоверие Егорову.
  • До начала следующего года бывший судья может быть уволен из РФС.
  • «Уфа» в РПЛ идет десятой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (1)
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vladimir-7
1574407525
Газизов, ты напоминаешь высказывание Явлинского, заявлявшего: " Я знаю как вывести Россию из экономического падения, но никому не скажу".
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