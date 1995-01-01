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    Директор «Уфы» Газизов – о судействе: «Дело не в Егорове»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не считает виноватым главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова в ошибках арбитров. Дело, считает функционер, в другом.

    — У меня есть своя позиция. Но я не хотел бы высказывать ее публично. Сейчас в судейский комитет пришел новый человек (Ашот Хачатурянцприм. «Бомбардир»). Перед ним стоит задача исправить ситуацию. Уверен, что получится. И вообще, на мой взгляд, не в Александре Егорове дело.

    — А в чем?

    — В системе. У Хачатурянца есть понимание, куда двигаться дальше. В глобальном смысле. Я этому рад. Надо в корне менять систему, а не говорить про отдельных личностей, руководителей.

    • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недоверие Егорову.
    • До начала следующего года бывший судья может быть уволен из РФС.
    • «Уфа» в РПЛ идет десятой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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