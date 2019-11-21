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  • Семак: «К сожалению, восстановление Лунева идет не так, как хотелось бы нам»

Семак: «К сожалению, восстановление Лунева идет не так, как хотелось бы нам»

21 ноября 2019, 15:46
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму голкипера Андрея Лунева.

«К сожалению, восстановление Лунева идет не так, как хотелось бы нам. Сейчас он не тренируется с командой. Посмотрим, сможет ли он помочь нам до конца первой части сезона», – сказал Семак.

  • Голкипер не играет с начала октября.
  • Семак заявлял, что хроническое повреждение мешает Луневу тренироваться и играть.

Медведев: «Лунев проходит консервативное лечение. Надеемся, что оно даст результаты»


Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Лунев Андрей Семак Сергей
Комментарии (4)
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Ганнибал Лектор
1574344482
Обычно, если игроки лечат травму - болельщик имеет доступ к этой информации. Лунева же отгородили забором от общества. Интересно все же - что за травма такая? Как говорили в старину - душевная болезнь?
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Павелий
1574349351
Списали... Очередной игрок с российским паспортом загубит карьеру на банке Зенита.
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paracetamol
1574349966
Пусть посидит, подумает. Медные трубы - это вам не хухры-мухры!
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polt
1574355769
Хроническое повреждение это что то с мозгами не в порядке, парень начал звездиться и как итог - потеря профессионализма и спортивной формы. Мозги ему вправляют, а это процесс непредсказуемый, возможно и потеряли бывшего хорошего вратаря. Зенит- кузница загубленных талантов.
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