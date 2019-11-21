Семак: «К сожалению, восстановление Лунева идет не так, как хотелось бы нам»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму голкипера Андрея Лунева.

«К сожалению, восстановление Лунева идет не так, как хотелось бы нам. Сейчас он не тренируется с командой. Посмотрим, сможет ли он помочь нам до конца первой части сезона», – сказал Семак.

Голкипер не играет с начала октября.

Семак заявлял, что хроническое повреждение мешает Луневу тренироваться и играть.

Медведев: «Лунев проходит консервативное лечение. Надеемся, что оно даст результаты»



