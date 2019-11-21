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    Семак: «К сожалению, восстановление Лунева идет не так, как хотелось бы нам»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму голкипера Андрея Лунева.

    «К сожалению, восстановление Лунева идет не так, как хотелось бы нам. Сейчас он не тренируется с командой. Посмотрим, сможет ли он помочь нам до конца первой части сезона», – сказал Семак.

    • Голкипер не играет с начала октября.
    • Семак заявлял, что хроническое повреждение мешает Луневу тренироваться и играть.

    Медведев: «Лунев проходит консервативное лечение. Надеемся, что оно даст результаты»


    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +800

      Ганнибал Лектор 35 минут назад

      Обычно, если игроки лечат травму - болельщик имеет доступ к этой информации. Лунева же отгородили забором от общества. Интересно все же - что за травма такая? Как говорили в старину - душевная болезнь?

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