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    Медведев: «Лунев проходит консервативное лечение. Надеемся, что оно даст результаты»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал травму голкипера Андрея Лунева.

    «Я понимаю интерес к травме Андрея Лунева, но могу заверить, что он проходит консервативное лечение. Надеемся, что оно даст результаты», – сказал Медведев.

    • Лунев сыграл за сборную семь матчей, в которых пропустил 14 голов.
    • Голкипер не играет с начала октября.
    • Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявлял, что хроническое повреждение мешает Луневу тренироваться и играть.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +85

      Ушат Помоев 13 минут назад

      Плохой вратарь и кривая шпала,бесполезная!

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