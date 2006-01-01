Медведев: «Лунев проходит консервативное лечение. Надеемся, что оно даст результаты»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал травму голкипера Андрея Лунева.

«Я понимаю интерес к травме Андрея Лунева, но могу заверить, что он проходит консервативное лечение. Надеемся, что оно даст результаты», – сказал Медведев.