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  • Чистяков: «Мое будущее в сборной России зависит только от меня самого»

Чистяков: «Мое будущее в сборной России зависит только от меня самого»

21 ноября 2019, 09:15
7

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков поделился эмоциями после дебютного сбора в составе сборной России.

«Отлично себя чувствую в сборной, хорошо здесь обосновался. Очень хороший коллектив, все ребята вполне нормальные. А мое дальнейшее будущее в сборной зависит только от меня самого. Думаю, наша команда постоянно прогрессирует и с каждой игрой прибавляет», – сказал Чистяков.

  • 25-летний футболист не выходил на поле в матчах с Бельгией (1:4) и Сан-Марино (5:0).
  • В составе «Ростова» Чистяков провел 16 игр в текущем сезоне.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Чистяков Дмитрий
Комментарии (7)
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den161
1574318011
А можно было ведь и выпустить с бухгалтерий поиграть.. зачем вызывать, не понимаю. Касается не только Чистякова
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Давид59
1574322075
Скорее от усатого
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Lilipyt
1574328794
Как же мне нравится его высказывание:"все ребята ВПОЛНЕ нормальные" xD
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directorpg
1574335063
В чем прогрессирует? Сначала бельгийцам проиграли 3:1, затем 4:1.
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