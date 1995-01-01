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    Чистяков: «Мое будущее в сборной России зависит только от меня самого»

    Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков поделился эмоциями после дебютного сбора в составе сборной России.

    «Отлично себя чувствую в сборной, хорошо здесь обосновался. Очень хороший коллектив, все ребята вполне нормальные. А мое дальнейшее будущее в сборной зависит только от меня самого. Думаю, наша команда постоянно прогрессирует и с каждой игрой прибавляет», – сказал Чистяков.

    • 25-летний футболист не выходил на поле в матчах с Бельгией (1:4) и Сан-Марино (5:0).
    • В составе «Ростова» Чистяков провел 16 игр в текущем сезоне.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2106

      den161 20 минут назад

      А можно было ведь и выпустить с бухгалтерий поиграть.. зачем вызывать, не понимаю. Касается не только Чистякова

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