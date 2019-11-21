Чистяков: «Мое будущее в сборной России зависит только от меня самого»

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков поделился эмоциями после дебютного сбора в составе сборной России.

«Отлично себя чувствую в сборной, хорошо здесь обосновался. Очень хороший коллектив, все ребята вполне нормальные. А мое дальнейшее будущее в сборной зависит только от меня самого. Думаю, наша команда постоянно прогрессирует и с каждой игрой прибавляет», – сказал Чистяков.