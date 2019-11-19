Журналист Инда: Гризманн хочет уйти из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может покинуть каталонскую команду, пишет Sport.es со ссылкой на журналиста El Chiringuito TV Эдуардо Инду.

Инда заявил, что француз готов уйти следующим летом, если ситуация для него не улучшится. По его словам, Гризманн не смог адаптироваться в команде. 28-летний форвард не общается с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.

В этом сезоне Гризманн сыграл 15 матчей за «Барсу», забил четыре мяча и отдал три ассиста.

Француз перешел из «Атлетико» в каталонский клуб летом за 120 миллионов евро.

Гризманн: «В «Барселоне» адаптироваться трудно. Я многому учусь»



