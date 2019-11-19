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Журналист Инда: Гризманн хочет уйти из «Барселоны»

19 ноября 2019, 13:42
18

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может покинуть каталонскую команду, пишет Sport.es со ссылкой на журналиста El Chiringuito TV Эдуардо Инду.

Инда заявил, что француз готов уйти следующим летом, если ситуация для него не улучшится. По его словам, Гризманн не смог адаптироваться в команде. 28-летний форвард не общается с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.

  • В этом сезоне Гризманн сыграл 15 матчей за «Барсу», забил четыре мяча и отдал три ассиста.
  • Француз перешел из «Атлетико» в каталонский клуб летом за 120 миллионов евро.

Гризманн: «В «Барселоне» адаптироваться трудно. Я многому учусь»


Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Гризманн Антуан
Комментарии (18)
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Dgad
1574161469
Зачем переходил не понятно, может еще заиграет, Месси скоро все равно на пенсию уйдет)
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mihail200606
1574165105
Жаль.. Тройка Месси, суарес и гризманн убойная просто могла быть
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Saracen Jr
1574166138
Ну не велика потеря. Главное чтоб смогли найти покупателя, который предложит за него норм сумму
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jo31
1574168409
Как они не понимают что пока там Месси они будут гнить и разлогаться на лавке пока там Месси, сколько хороших игроков там загубили свои карьеры в период Месси, Барса хороша как индивидуальности, а убрать месси и может мы увидем командную игру.
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dilshod79
1574177592
Думаю ПСЖ и Барса,обменяються напами.Тогда Реалу будет почти невозможным купить Мбаппе,до истечения контракта.
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Cules2013
1574189988
Мда. Я думал, что Антуан более способный футболист, что-то покажет, хотя и не хотел его в Барсе. А он потух после первого же матча. Куда там Алькасеру. Всё из-за того, что некоторые игроки переоценены. А потом случаются вот такие откровения. В Барсе было много крутых топ-напов, и никому из них Месси или кто-либо ещё не мешал. А как игра не идёт, так моментом отмазы находятся... Чем-то напоминает переход Азара в Реал.
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Barçist
1574244330
По информации CAT Radio, форвард "Барселоны" Антуан Гризманн не намерен покидать клуб этой зимой.28-летний француз попросил руководство "сине-гранатовых" дать ему немного времени, так как игрок набрался уверенности после матчей за сборную.
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