Алаев: «Сейчас РФС в финальной стадии переговоров с потенциальными спарринг-партнерами, в том числе и с командой Молдавии»

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал, как сборная России будет готовиться к финальной части Евро-2020.

«РФС занимается планированием подготовки нашей сборной к Евро-2020, в которую входит и проведение двух контрольных матчей в марте и двух в июне. Сейчас мы в финальной стадии переговоров с потенциальными спарринг-партнерами, в том числе и с командой Молдавии. Надеюсь, что они будут завершены в ближайшее время и мы будем готовы объявить о наших планах», – сказал Алаев.

Ранее Федерация футбола Молдавии объявила, что 31 марта национальная сборная страны в Кишиневе проведет товарищеский матч с Россией.