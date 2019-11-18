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  • Алаев: «Сейчас РФС в финальной стадии переговоров с потенциальными спарринг-партнерами, в том числе и с командой Молдавии»

Алаев: «Сейчас РФС в финальной стадии переговоров с потенциальными спарринг-партнерами, в том числе и с командой Молдавии»

18 ноября 2019, 23:33
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Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал, как сборная России будет готовиться к финальной части Евро-2020.

«РФС занимается планированием подготовки нашей сборной к Евро-2020, в которую входит и проведение двух контрольных матчей в марте и двух в июне. Сейчас мы в финальной стадии переговоров с потенциальными спарринг-партнерами, в том числе и с командой Молдавии. Надеюсь, что они будут завершены в ближайшее время и мы будем готовы объявить о наших планах», – сказал Алаев.

Ранее Федерация футбола Молдавии объявила, что 31 марта национальная сборная страны в Кишиневе проведет товарищеский матч с Россией.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Молдавия
Комментарии (1)
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paracetamol
1574176538
Еще Сан Иарину взять, Лихтенштейн какой и Арабию, что сауди. Иначе продуем!
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