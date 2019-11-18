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    Алаев: «Сейчас РФС в финальной стадии переговоров с потенциальными спарринг-партнерами, в том числе и с командой Молдавии»

    Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал, как сборная России будет готовиться к финальной части Евро-2020.

    «РФС занимается планированием подготовки нашей сборной к Евро-2020, в которую входит и проведение двух контрольных матчей в марте и двух в июне. Сейчас мы в финальной стадии переговоров с потенциальными спарринг-партнерами, в том числе и с командой Молдавии. Надеюсь, что они будут завершены в ближайшее время и мы будем готовы объявить о наших планах», – сказал Алаев.

    Ранее Федерация футбола Молдавии объявила, что 31 марта национальная сборная страны в Кишиневе проведет товарищеский матч с Россией.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.11.2019 23:33
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