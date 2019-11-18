Сборная России в марте проведет товарищеский матч с Молдавией

В Антарктиде с белыми медведями сыграть надо,хоть бегать научатся.
А ещё лучше с пингвинами,они как раз футболистам по колено будут.
Федерация футбола Молдавии объявила о том, что национальная сборная страны проведет товарищеский матч с Россией.
Сообщается, что встреча состоится в Кишиневе 31 марта 2020 года.
Для Молдавии матч с Россией станет этапом подготовки к следующему розыгрышу Лиги наций, в то время как команда Станислава Черчесова будет готовиться к финальной части Евро-2020.
Ранее молдаване и россияне трижды встречались друг с другом – два матча завершились победой России, а еще одна игра ничьей.