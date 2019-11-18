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    Сборная России в марте проведет товарищеский матч с Молдавией

    Федерация футбола Молдавии объявила о том, что национальная сборная страны проведет товарищеский матч с Россией.

    Сообщается, что встреча состоится в Кишиневе 31 марта 2020 года.

    Для Молдавии матч с Россией станет этапом подготовки к следующему розыгрышу Лиги наций, в то время как команда Станислава Черчесова будет готовиться к финальной части Евро-2020.

    Ранее молдаване и россияне трижды встречались друг с другом – два матча завершились победой России, а еще одна игра ничьей.

    Источник: Сайт Федерации футбола Молдавии

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    18.11.2019 22:59
    Комментарии11
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      Рейтинг: +990

      playsh 21 минуту назад

      В Антарктиде с белыми медведями сыграть надо,хоть бегать научатся.
      А ещё лучше с пингвинами,они как раз футболистам по колено будут.

      0
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      Рейтинг: +2421

      Dellleone 36 минут назад

      Что бы все кипятком зассали от "уровня наших ребят"

      0
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      Рейтинг: +113

      Great Tartaria 38 минут назад

      Бразилия например сыграла последний товарняк с Аргентиной...а наш уровень Молдавия, великий футбольный гранд =)))
      с Китаем сыграйте , Японией или Юной Кореей.... и мы снова увидим ваш Уровень!
      вопрос к какому из сильных соперников ( теоретических ) подготовка матчем с Молдавией?))) Бельгию на реванш бы вызвали))))

      0
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      Рейтинг: +11296

      Garrincha58 42 минуты назад

      супер соперник! это наш уровень

      1
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      Рейтинг: +4542

      GoldPlayFIFARus9 55 минут назад

      Жалко что не с Камбоджей. Дзюба должен стать "лучшим бомбардиром" сборной России

      3
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      Рейтинг: +113

      Great Tartaria > GoldPlayFIFARus9 38 минут назад

      глав-павлин он

      0
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      Рейтинг: +8252

      KLIM777 1 час назад

      Вот это достойный соперник! Вот это серьезная проверка! Неожиданно!

      2
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      Рейтинг: +2277

      Черкизовский Кот 1 час назад

      В отборе к прошлому Евро наши сыграли с ними 1:1 и 2:1. В обоих матчах забивал Дзюба. Молдова в том отборе вообще набрала 2 очка - с Россией и с Лихтенштейном скатали по ничейке.

      1
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      Рейтинг: +667

      Из Твери Леха > Черкизовский Кот 47 минут назад

      Да и то с пенальти. Еле ноги унесли тогда в домашнем матче при Леньке Слуцкере.

      0
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      Рейтинг: +316

      Olymp2 1 час назад

      Ничего себе! Я думал с Чертаново или Торпедо! Решили, чтобы ты вернулась не слить и бабки за международный матч попилить! Разумно!

      1
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      Рейтинг: +5442

      BRO_football 1 час назад

      А с кем-то посильнее не смогли договорится? Неужели так сильно сказался недавний матч с Бельгией?

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