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Сборная России в марте проведет товарищеский матч с Молдавией

18 ноября 2019, 22:59
19

Федерация футбола Молдавии объявила о том, что национальная сборная страны проведет товарищеский матч с Россией.

Сообщается, что встреча состоится в Кишиневе 31 марта 2020 года.

Для Молдавии матч с Россией станет этапом подготовки к следующему розыгрышу Лиги наций, в то время как команда Станислава Черчесова будет готовиться к финальной части Евро-2020.

Ранее молдаване и россияне трижды встречались друг с другом – два матча завершились победой России, а еще одна игра ничьей.

Источник: Сайт Федерации футбола Молдавии
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Молдавия
Комментарии (19)
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Olymp2
1574107966
Ничего себе! Я думал с Чертаново или Торпедо! Решили, чтобы ты вернулась не слить и бабки за международный матч попилить! Разумно!
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Черкизовский Кот
1574108116
В отборе к прошлому Евро наши сыграли с ними 1:1 и 2:1. В обоих матчах забивал Дзюба. Молдова в том отборе вообще набрала 2 очка - с Россией и с Лихтенштейном скатали по ничейке.
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GoldPlayFIFARus9
1574108661
Жалко что не с Камбоджей. Дзюба должен стать "лучшим бомбардиром" сборной России
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Garrincha58
1574109431
супер соперник! это наш уровень
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Great Tartaria
1574109672
Бразилия например сыграла последний товарняк с Аргентиной...а наш уровень Молдавия, великий футбольный гранд =))) с Китаем сыграйте , Японией или Юной Кореей.... и мы снова увидим ваш Уровень! вопрос к какому из сильных соперников ( теоретических ) подготовка матчем с Молдавией?))) Бельгию на реванш бы вызвали))))
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Dellleone
1574109832
Что бы все кипятком зассали от "уровня наших ребят"
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Plyash
1574110712
В Антарктиде с белыми медведями сыграть надо,хоть бегать научатся. А ещё лучше с пингвинами,они как раз футболистам по колено будут.
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dzhamatutdin
1574118579
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Derzkiy1
1574120319
Дзюба соперников выберет?
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Enter2006
1574188675
Пусть лучше встретятся с ДЮСШ №80 г.Москвы! Одни Плюсы! 1 - не нужно будет деньги вывозить заграницу 2 - точно выиграют 3 - детки порадуются 4 - я подъеду, посмотрю ))
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