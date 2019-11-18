Сборная России в марте проведет товарищеский матч с Молдавией

Федерация футбола Молдавии объявила о том, что национальная сборная страны проведет товарищеский матч с Россией.

Сообщается, что встреча состоится в Кишиневе 31 марта 2020 года.

Для Молдавии матч с Россией станет этапом подготовки к следующему розыгрышу Лиги наций, в то время как команда Станислава Черчесова будет готовиться к финальной части Евро-2020.

Ранее молдаване и россияне трижды встречались друг с другом – два матча завершились победой России, а еще одна игра ничьей.