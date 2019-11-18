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  • Лебедев – о проблемах «Ростова»: «Финансовая ситуация в стране не улучшается, поэтому клубам надо становиться на независимые коммерческие рельсы и зарабатывать»

Лебедев – о проблемах «Ростова»: «Финансовая ситуация в стране не улучшается, поэтому клубам надо становиться на независимые коммерческие рельсы и зарабатывать»

18 ноября 2019, 22:32
13

Депутат Госдумы России Игорь Лебедев прокомментировал финансовые проблемы «Ростова».

  • В среду стало известно, что из-за возникших трудностей команду зимой могут покинуть шесть ведущих футболистов.
  • Также под вопросом будущее в клубе президента Арташеса Арутюнянца, главного тренера Валерия Карпина и спортивного директора Алексея Рыскина.
  • По итогам 16 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.

«Финансовые проблемы у «Ростова» возникают не первый раз. Да, не хочется, чтобы клуб распродавал игроков. Команда идет в пятерке лидеров и имеет все шансы, чтобы попасть в еврокубки. И если футболисты продолжат играть так, как сейчас, то и в Европе имеют все шансы выступить достойно.

Но какое здесь предложение? Повесить клуб полностью на шею государства? Я считаю, это неправильно. Бюджеты субъектов не предназначены для того, чтобы содержать футбольные клубы. Мы выступаем за то, чтобы наш спорт становился профессиональным. Назовите мне хоть одну страну Европы, где футбольные клубы, выступающие в высшей лиге, содержатся за счет государственных денег. Я, например, таких не знаю.

Помню, «Томь» была на грани банкротства и сразу: президент, помоги... Еще какие-то клубы теряют финансирование – бюджет, помоги. У нас бюджеты субъектов предназначены для содержания и нужд граждан. Это пенсии, зарплаты, медицина, но они никак не предназначены для содержания футбольных клубов.

Клубы должны становится более финансово независимыми и больше развивать инфраструктуру, связанную с околофутбольным пространством. Это продажа атрибутики, приглашение болельщиков и проведение каких-то программ для привлекательности своего клуба.

Можете представить, чтобы «Барселона» обратилась к правительству Каталонии, чтобы они дали денег на покупку Месси? Ну, ребят, если у вас нет денег на хороших игроков, значит, не покупайте. А то вбухивают миллионы на покупку иностранцев, а потом через полгода кричат: помогите, денег нет. Я считаю, это неправильно. Нужно предпринимать серьезные меры в этом вопросе.

«Амкар» недавно прекратил свое существование, тоже ведь печально. Пермскому краю хочется иметь свой футбольный клуб, да и «Амкар» к тому же неплохо выступал. «Тосно» потеряли, а они выиграли Кубок России и не сыграли в Европе, потому что прекратили свое существование, а там половина финансирования была из субъекта Ленинградской области. Но Ленинградская область не настолько богатая, чтобы содержать футбольный клуб, выступающий в еврокубках. Надо делать так, чтобы клубы больше зависели от коммерческих структур, либо были финансово самостоятельны.

Да, жалко болельщиков, если теряются клубы, но что делать? «Ростов», мне кажется, вполне в состоянии потихоньку вставать на собственные рельсы, потому что стадион клуб собирает всегда полный. Ростовчане на все матчи своей команды ходят с удовольствием, а это тоже деньги, которые могли бы идти на содержание клуба.

Конечно, нужно привлекать инвесторов на правах рекламы или еще что-то делать. Но нужно отходить от зависимости субъектов. Финансовая ситуация в стране не улучшается. И, конечно, когда у губернатора стоит выбор между покупкой Халка или выплатой пенсии, то, естественно, губернатор выберет пенсию. Надо становится на независимые коммерческие рельсы и научиться зарабатывать деньги», – сказал Лебедев.

«Есть неприятная реальность – прошлые долги постоянно всплывают и создают проблемы». Президент «Ростова» выступил с заявлением

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Лебедев Игорь
Комментарии (13)
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Olymp2
1574106502
А почему не повесить на бюджет самобытную команду? У нас же Зеня и Спам сидят на государственных недрах! Сидят и попердывают ли удовольствия! А почему не Ростов?!!!
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bset
1574108189
Совершенно верно все. Только как можно зарабатывать на рынке, где огромное количество населения не то что неплатежеспособтно - оно за чертой бедности.
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Garrincha58
1574109783
ключевое слово " Финансовая ситуация в стране не улучшается",но странно экономика в стране растёт
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Axe111
1574116088
Скажи это газовику,цска,динамо,паровозу и прочим клубикам присосанным к гостям компаниям!!!!
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Бухбух
1574127644
Чтобы клубы сами зарабатывали, нужно сделать всего ничего - отменить лимит.
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mihail200606
1574139743
Да надо... Только к этому че то не видно подвижек за все время существования высшей лиги(рпл) ..
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neveldomha
1574141846
А чем у нас министерство спорта занимается? Если всех пустили в самостоятельное плавание, то пущай Колобков катится к чертям собачьим.
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Jaguar58
1574147765
блин , ну это уже не смешно!!!! Депутат говорит: Финансовая ситуация в стране не улучшается!!! А по телевизору от главных лиц государства я слышу совсем другое !!
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FanatSerj
1574157406
ну так тогда все команды поставьте в равное положение, а то у нас ряд клубов присосались к тому же бюджету гос. компаний или к структурам, которые тоже "качают" народное достояние + лимит который перечеркивает все "равные" рыночные отношения со всем миром. Понятно что своими воспитанниками надо в первую очередь заниматься, а не бежать сразу за Халком и Малкомом, но лимит гробит клубы в регионах, не такой же ценой.
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den161
1574168752
Бл@ть противно читать.... Какая атрибтуика, какие болельщики - это все копейки. Про барселону вообще детский лепет. Клуб хоть и в испании но он не испанский. А почему бы абрамовичам да васильевым не купить условную балтику или ротор???
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