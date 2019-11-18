«Есть неприятная реальность – прошлые долги постоянно всплывают и создают проблемы». Президент «Ростова» выступил с заявлением

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал информацию о долгах в клубе, выступив с официальным обращением.

«Вокруг нас выросло много слухов и разной информации. Да, есть неприятная реальность, которая заключается в том, что прошлые долги постоянно всплывают и создают нам проблемы. Эти ситуации приводят к блокировке счетов, парализующей работу клуба.

Мы закрываем планомерно старые долги в ущерб текущей операционной деятельности, возникают кассовые разрывы. Соответственно, текущие платежи становятся труднореализуемыми. Уже на протяжении двух с половиной лет у нас постоянные суды, нюансы со счетами и конфликты. При этом в СМИ и социальные сети попадает маленькая часть всего, что происходит.

Мы занимаемся развитием академии, молодежной команды, первой команды, несмотря на все финансовые трудности. У нас существуют цели и задачи. Цель я озвучивал – стабильный клуб, регулярно выступающий в еврокубках и, соответственно, занимающий лидирующие позиции в российском чемпионате. И это все вне зависимости от того, кто будет находиться в руководстве клуба. Мы хотим видеть «Ростов» клубом, которым мы бы гордились.

Что мы хотим:

Первое – финансовая стабильность клуба. Чтобы все наши сотрудники вовремя получали зарплаты. Клуб – это не только те люди, которые находятся на поле и у кромки. Я благодарен всем: персоналу и сотрудникам всех направлений, игрокам, тренерскому штабу за терпение, понимание, поддержку и доверие.

Вы – искренние и преданные люди. Да, у этих людей разное финансовое состояние, поэтому некоторые могут позволить себе получать зарплату с задержкой в несколько месяцев, а большинство – нет. У всех семьи, дети, свои семейные бюджеты и планы. Вопросы и проблемы, которые нужно решать.

Я чувствую на себе ответственность, что эти люди мне верят и рассчитывают на меня. Мы, конечно, находим решение поддерживать наших людей, но надо, повторюсь, чтобы все получали зарплаты вовремя и могли на нее рассчитывать. Мы говорим о чем-то возвышенном, но не можем вовремя выплатить зарплаты, из-за постоянно возникающих проблем.

Второе — мы хотим получить лицензию, позволяющую нам играть в еврокубках, если у нас получится туда попасть. Для этого нам надо пройти финансовый fair play. Процедура непростая, но мы работаем над этим. Поясню – для этого у нас не должно быть никаких долгов: ни старых, ни новых.

У нас собралась прекрасная и боеспособная команда, которая хочет и может выступать в еврокубках. И будет очень обидно, если мы займем место, позволяющее нам там играть, а лицензию мы не получим. И это еще один фактор, подталкивающий нас к ускоренному процессу решения всех наших финансовых проблем.

Мы не хотим идти путем самой простой финансовой «хирургии» – продавать лидеров команды. Наоборот, мы планируем по возможности усилить состав. Для того, чтобы мы решились на такую «хирургию», игрок должен сам изъявить желание покинуть клуб, либо мы должны получить очень выгодное предложение.

Да, бывают трудности, как было с трансфером Михи Мевли, когда нам пришлось закрывать налоги от выступления в Лиге чемпионов, которые были до нас. Также мы рассчитались со всеми задолженностями по зарплате, премиями и бонусами того периода, погасили большой объeм кредиторской задолженности, но всплывали, какие-то старые-новые долги, большую их часть мы не признаем и готовы решать в судебном порядке. Этот процесс очень затянулся, он должен уйти в прошлое. Мы должны перейти к этапам развития и роста.

Третье – мы хотим вернуть «Олимп» и базу в собственность клуба. Губернатор – человек, которому всем нам надо сказать спасибо за все, что он делает для команды. Благодаря ему «Ростов» существует до этого времени и все достижения – Кубок России, серебро чемпионата, Лига чемпионов – при его непосредственном участии.

Василий Юрьевич внес в это большой вклад. У губернатора много вопросов, связанных с руководством областью, но при этом он находит и уделяет много времени нашему клубу. От всего футбольного клуба «Ростов» только могу выразить только слова благодарности за ту поддержку, которую он нам оказывает. Мы не хотим отвлекать его от важных дел, но знаем, что всегда можем рассчитывать на его поддержку. Именно совместно с губернатором мы строим новый «Ростов».

Мы благодарим наших спонсоров и партнеров, такие компании как «ТНС Энерго», НЗНП, «Ростсельмаш», ТМК. Это серьезные компании и мы рады сотрудничеству с ними. Наши спонсоры и партнеры поддерживают нас на протяжении всего сезона. Огромная благодарность всем за это. Мы и в будущем рассчитываем на плодотворное сотрудничество. Естественно, мы находимся в поиске и переговорах с новыми партнерами.

Валерий Георгиевич Карпин. Ни для кого не секрет, что у нас с Карпиным дружеские отношения, но мы очень хорошо умеем разделять свои личные отношения и работу. Я поддерживаю, и буду поддерживать нашего главного тренера. Когда я говорил, что Карпин – главный тренер «Ростова», я знал, что это надолго. И сейчас все хотят, чтобы Карпин остался и работал в «Ростове». Главного тренера волнуют только команда и результаты. Валерию Георгиевичу все нравится в «Ростове» и он никуда не хочет уходить. Карпин – главный тренер ФК «Ростов».

По поводу комментариев министерства спорта. На самом деле, Гуськов Игорь Александрович никогда не занимал никаких должностей в ФК «Ростов», но в клубе все были убеждены, что именно Игорь Александрович руководил клубом, потому что было большое количество интервью на тему «Ростова». И даже накануне матча с «МЮ» он сделал заявление, что готов продать клуб за символическую цену.

Все трансферные контракты по игрокам и назначения тренерского штаба согласовывались именно с Игорем Александровичем. Встречи с игроками, собрание с персоналом, совещания с администрацией, обещания и гарантии по выплатам все воспринимали как руководство клубом.

Что касается гранта в 380 миллионов. Эта сумма выделена на целый год. Большая часть этой суммы – это деньги, которые были получены в прошлом сезоне. Стадион «Олимп», за несколько месяцев до нашего прихода в руководство в 2017 году, вместе с базой и всем имуществом были выведены с баланса клуба и переданы в СШОР 8 (учреждение Министерство спорта Ростовской области).

Также с весны 2019 года у нас закончилась преференция, которую мы неоднократно просили продлить, но до сих пор новые документы по поводу обновления преференции не оформлены. Процесс оформления документов затянулся, возможно, это связано с тем, что летом на «Олимп» хотели завести другую команду.

Хотя на протяжении всего этого времени земельные и имущественные налоги, все связанные с этим расходы на себе несет клуб. Поэтому для нас странно, что средства, выделенные для ремонта «Олимпа» Министерство спорта Ростовской области относит к финансированию клуба. По такой логике и выделенное финансирование на, условно, Гребной канал, тоже можно отнести к финансированию футбольного клуба. Мы бы очень хотели, чтобы «Олимп» и база вернулись в структуру клуба.

Что касается «Ростов Арены», то наша позиция следующая – пусть область сначала его примет, дальше мы будем совместно с Министерством спорта в рабочем порядке изучать предложения и условия, на которых команда сможет там выступать.

Уважаемые болельщики! Футбольный клуб «Ростов» – это наша команда. Наши лозунги и девизы для нас не пустые слова и красивые фразы. Каждая мысль, каждый призыв, каждый ответ наделены глубоким смыслом. Только вместе с вами мы можем добиться успеха и построить такую команду, которой мы будем гордиться! — говорится в заявлении Арутюнянца.

Карпин – о долгах «Ростова» перед игроками: «Приходит момент, когда наступает предел. Бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно»