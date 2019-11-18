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  • Новиков: «У меня нет сомнений, что «Динамо» даст бой командам из лидирующей тройки»

Новиков: «У меня нет сомнений, что «Динамо» даст бой командам из лидирующей тройки»

18 ноября 2019, 21:54
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказался о своей работе в московской команде.

  • 38-летний специалист сменил уволенного Дмитрия Хохлова 5 октября.
  • Под руководством нового тренера «Динамо» провело четыре матча, одержав две победы и дважды сыграв вничью.

«Если не верить в то, чем ты занимаешься, тогда не нужно этим заниматься. Считаю, что где-то мы не добрали свои очки. Кто-то может улыбнуться, но полагаю, что мы должны были в плане результата выступить еще лучше.

Мы стараемся выходить на каждую игру с желанием выиграть. Психология победителя – это один из моментов, о которых мы постоянно стараемся говорить. Чтобы ребята выходили на поле не с целью не проиграть, не пропустить, а с целью забить и выиграть. Это прибавляет сил. Вы сами видели, что в последние минуты матчей мы продолжали атаковать, забивать, не забывая при этом об обороне. Будем стремиться к еще лучшему результату.

Сейчас предстоят три важных матча с очень серьезными соперниками («Ростов», «Локомотив», «Зенит» – примечание «Бомбардира»). Но на момент первых матчей и «Краснодар» был на первом месте, и ЦСКА делил с ним лидерство. Мы удачно сыграли и в плане игры, и в плане результата. У ребят сейчас хороший настрой, есть уверенность в своих силах. У меня нет сомнений, что мы дадим бой командам из лидирующей тройки и постараемся победить», – сказал Новиков.

Новиков: «Филипп будет лидером «Динамо» и станет одним из ведущих игроков РПЛ»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Новиков Кирилл
Комментарии (4)
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Olymp2
1574106856
Если каждый динамовец будет играть как твой, Кирилл, батя Александр Васильевич, то быть Динамо в тройке примеров! Смелее его был разве что Константин Крижевский, также практически не проигрывавший единоборств, но я его вживую в отличии от Васильича не видел
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Сенситив
1574151979
слова, обычно делом крепят, чтобы не попасть впросак, что игры с лидерами болелам и покажут, как-то так...))
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FanatSerj
1574156831
да в принципе и до этого "бой" лидерам команда давала по игре, но если не забивать созданные моменты то результат будет очевиден. А вот как раз не с лидерами то больше проблем было и по игре с Ахматом это было на лицо, спаслись, но с самого начала кто мешал играть с такой самоотдачей, а то вышли в очках и с тростью.
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