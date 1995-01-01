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    Новиков: «У меня нет сомнений, что «Динамо» даст бой командам из лидирующей тройки»

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказался о своей работе в московской команде.

    • 38-летний специалист сменил уволенного Дмитрия Хохлова 5 октября.
    • Под руководством нового тренера «Динамо» провело четыре матча, одержав две победы и дважды сыграв вничью.

    «Если не верить в то, чем ты занимаешься, тогда не нужно этим заниматься. Считаю, что где-то мы не добрали свои очки. Кто-то может улыбнуться, но полагаю, что мы должны были в плане результата выступить еще лучше.

    Мы стараемся выходить на каждую игру с желанием выиграть. Психология победителя – это один из моментов, о которых мы постоянно стараемся говорить. Чтобы ребята выходили на поле не с целью не проиграть, не пропустить, а с целью забить и выиграть. Это прибавляет сил. Вы сами видели, что в последние минуты матчей мы продолжали атаковать, забивать, не забывая при этом об обороне. Будем стремиться к еще лучшему результату.

    Сейчас предстоят три важных матча с очень серьезными соперниками («Ростов», «Локомотив», «Зенит» – примечание «Бомбардира»). Но на момент первых матчей и «Краснодар» был на первом месте, и ЦСКА делил с ним лидерство. Мы удачно сыграли и в плане игры, и в плане результата. У ребят сейчас хороший настрой, есть уверенность в своих силах. У меня нет сомнений, что мы дадим бой командам из лидирующей тройки и постараемся победить», – сказал Новиков.

    Новиков: «Филипп будет лидером «Динамо» и станет одним из ведущих игроков РПЛ»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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