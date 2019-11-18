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  • Новиков: «Филипп будет лидером «Динамо» и станет одним из ведущих игроков РПЛ»

Новиков: «Филипп будет лидером «Динамо» и станет одним из ведущих игроков РПЛ»

18 ноября 2019, 18:04
3

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что немецкий нападающий Максимилиан Филипп станет одним из лучших игроков РПЛ.

«Это отличный игрок, у него огромный потенциал. И моя задача – раскрыть его. Максимилиан потрясающе видит поле, быстро принимает решения, обладает великолепным ударом с обеих ног. Тактически и технически великолепно обучен.

Его нужно встроить в структуру игры, тогда он может сделать результат. Но требуется время, чтобы освоиться: все-таки поменял чемпионат, команду. Из-за этого возникают проблемы. Важно почувствовать игровой тонус, сыграться с партнерами. И вы увидите того Филиппа, который будет лидером команды и станет одним из ведущих игроков РПЛ», – сказал Новиков.

  • В составе «Динамо» Филипп провел восемь матчей и забил два гола.
  • В августе форвард перешел в российский клуб из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
  • Контракт между сторонами рассчитан до 2023 года.

ФАН: «Динамо» готово продать Филиппа зимой


Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Филипп Максимилиан Новиков Кирилл
Комментарии (3)
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FanatSerj
1574093745
Это можно практически по всем новичкам Динамо сказать, только проблема как раз что "встраивать" то некуда, абсолютно новая команда хрен кто с кем сыгран, тут команду надо с нуля делать, с костяком определиться. Хохлов наигрывал одних игроков в межсезонье, а тут пол состава уже после начала чемпионата приволокли.
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Фан666
1574096016
Посмотрим, но пока не блещет. Шюррле тоже должен был, да не стал
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Olymp2
1574107194
Не верится! Буду рад ошибиться - деньги то вбухали охиренные!
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