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    Новиков: «Филипп будет лидером «Динамо» и станет одним из ведущих игроков РПЛ»

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что немецкий нападающий Максимилиан Филипп станет одним из лучших игроков РПЛ.

    «Это отличный игрок, у него огромный потенциал. И моя задача – раскрыть его. Максимилиан потрясающе видит поле, быстро принимает решения, обладает великолепным ударом с обеих ног. Тактически и технически великолепно обучен.

    Его нужно встроить в структуру игры, тогда он может сделать результат. Но требуется время, чтобы освоиться: все-таки поменял чемпионат, команду. Из-за этого возникают проблемы. Важно почувствовать игровой тонус, сыграться с партнерами. И вы увидите того Филиппа, который будет лидером команды и станет одним из ведущих игроков РПЛ», – сказал Новиков.

    • В составе «Динамо» Филипп провел восемь матчей и забил два гола.
    • В августе форвард перешел в российский клуб из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
    • Контракт между сторонами рассчитан до 2023 года.

    ФАН: «Динамо» готово продать Филиппа зимой


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:04
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1684

      Фан666 17 минут назад

      Посмотрим, но пока не блещет. Шюррле тоже должен был, да не стал

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      Рейтинг: +6393

      FanatSerj 55 минут назад

      Это можно практически по всем новичкам Динамо сказать, только проблема как раз что "встраивать" то некуда, абсолютно новая команда хрен кто с кем сыгран, тут команду надо с нуля делать, с костяком определиться.
      Хохлов наигрывал одних игроков в межсезонье, а тут пол состава уже после начала чемпионата приволокли.

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