Новиков: «Филипп будет лидером «Динамо» и станет одним из ведущих игроков РПЛ»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что немецкий нападающий Максимилиан Филипп станет одним из лучших игроков РПЛ.

«Это отличный игрок, у него огромный потенциал. И моя задача – раскрыть его. Максимилиан потрясающе видит поле, быстро принимает решения, обладает великолепным ударом с обеих ног. Тактически и технически великолепно обучен.

Его нужно встроить в структуру игры, тогда он может сделать результат. Но требуется время, чтобы освоиться: все-таки поменял чемпионат, команду. Из-за этого возникают проблемы. Важно почувствовать игровой тонус, сыграться с партнерами. И вы увидите того Филиппа, который будет лидером команды и станет одним из ведущих игроков РПЛ», – сказал Новиков.

В составе «Динамо» Филипп провел восемь матчей и забил два гола.

В августе форвард перешел в российский клуб из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.

Контракт между сторонами рассчитан до 2023 года.

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