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ФАН: «Динамо» готово продать Филиппа зимой

9 ноября 2019, 07:23
13

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп может покинуть команду уже во время зимнего трансферного окна, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По информации источника, руководство столичного клуба готово продать немца, если за него предложат 20 миллионов евро. Именно такую сумму москвичи заплатили за игрока летом.

За ситуацией следят клубы из Китая и стран Ближнего Востока.

  • В составе «Динамо» Филипп провел восемь матчей и забил два гола.
  • В августе форвард перешел в российский клуб из дортмундской «Боруссии».
  • Контракт между сторонами рассчитан до 2023 года.

Источник: «Федеральное агентство новостей»

Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

Россия. Премьер-лига Динамо Филипп Максимилиан
Комментарии (13)
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Niko
1573276326
Вряд ли кто-то им даст столько денег. В пол цены опять продадут и в офшоры ВТБшные денюжки)
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Борис23
1573280361
Ещё один бездарный трансфер.
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mihail200606
1573282548
Уже?)) динамо просто мем какой то стал со своей селекцией и менеджмент ом..
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portero
1573287548
одна команда управленцев быстренько намыла денег, пришла новая деньжат помыть.
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ufos73
1573287737
Куя се! Я и не знал, что у ментов есть такой крутой нап
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NEONFOL
1573289028
Динамовцев троллить как у детей конфету отобрать, самим то не смешно на себя смотреть
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vladimir-7
1573290238
Что же Динамо официально не объявляет о продаже Филлипа, а действует через ФАН, если конечно это действительно так. Может потом, после неудачи скажут, что они и не собирались продавать.
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Фан666
1573293487
Больше пятеры за него уже никто не даст. Крутая трансыерная политика. Бизнес по русски однако
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paracetamol
1573294315
20 миллионов евро заплатили и на лавке держат...
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Сенситив
1573301980
намыв деньжат, манагеры решили сплавить шлак, не ждём уже футбол от легашей-банкиров, как-то так...))
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