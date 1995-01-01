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    ФАН: «Динамо» готово продать Филиппа зимой

    Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп может покинуть команду уже во время зимнего трансферного окна, сообщает «Федеральное агентство новостей».

    По информации источника, руководство столичного клуба готово продать немца, если за него предложат 20 миллионов евро. Именно такую сумму москвичи заплатили за игрока летом.

    За ситуацией следят клубы из Китая и стран Ближнего Востока.

    • В составе «Динамо» Филипп провел восемь матчей и забил два гола.
    • В августе форвард перешел в российский клуб из дортмундской «Боруссии».
    • Контракт между сторонами рассчитан до 2023 года.

    Источник: «Федеральное агентство новостей»

    Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +131

      Борис23 26 минут назад

      Ещё один бездарный трансфер.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1890

      Борат 1 час назад

      По весне в фнл вылетят и продадут его за 10)))
      Вот умора!

      0
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      Рейтинг: +765

      spam2009 > Борат 17 минут назад

      за 10 тысяч рублей))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +987

      Niko 1 час назад

      Вряд ли кто-то им даст столько денег. В пол цены опять продадут и в офшоры ВТБшные денюжки)

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