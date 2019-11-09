ФАН: «Динамо» готово продать Филиппа зимой

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп может покинуть команду уже во время зимнего трансферного окна, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По информации источника, руководство столичного клуба готово продать немца, если за него предложат 20 миллионов евро. Именно такую сумму москвичи заплатили за игрока летом.

За ситуацией следят клубы из Китая и стран Ближнего Востока.