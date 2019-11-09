ФАН: «Динамо» готово продать Филиппа зимой

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп может покинуть команду уже во время зимнего трансферного окна, сообщает «Федеральное агентство новостей».
По информации источника, руководство столичного клуба готово продать немца, если за него предложат 20 миллионов евро. Именно такую сумму москвичи заплатили за игрока летом.
За ситуацией следят клубы из Китая и стран Ближнего Востока.
- В составе «Динамо» Филипп провел восемь матчей и забил два гола.
- В августе форвард перешел в российский клуб из дортмундской «Боруссии».
- Контракт между сторонами рассчитан до 2023 года.
Источник: «Федеральное агентство новостей»
Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.