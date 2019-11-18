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  • Товарищеский матч. «Уфа» дома обыграла «Локомотив». Команда Семина потерпела четыре поражения в шести последних матчах

Товарищеский матч. «Уфа» дома обыграла «Локомотив». Команда Семина потерпела четыре поражения в шести последних матчах

18 ноября 2019, 14:50
9

В товарищеском матче на сборах в Сочи «Уфа» победила «Локомотив».

Уфимская команда забила два гола во втором тайме встречи. Москвичи в последних шести матчах проиграли четыре раза и дважды сыграли вничью.

Товарищеский матч.

«Уфа» – «Локомотив» – 2:0 (0:0).

Голы: 1:0 – Кротов, 50; 2:0 – Кротов, 76.

Локомотив: Коченков (Медведев, 65), Мурило, Кверквелия, Идову, Живоглядов, Магкеев (Петухов, 73), Куликов, Коломейцев (Шмаков, 65), Рыбчинский, Тугарев (Иосифов, 80), Ан.Миранчук (Мухин, 46).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Уфа
Комментарии (9)
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paracetamol
1574078153
Я так понял, что Миранчук - ноль, и цена ему 3 копейки в базарный день!
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absent32
1574078329
вы еще сюда двухсторонки приплетите в статистику!!!
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Fan Loko mik
1574079132
А почему состав Уфы не обнародовали??
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bset
1574079588
Щас бы товарищеский матч в статистику считать для громкого заголовка))
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Антибиотик
1574095375
Недоделанные журналюги считают матчи с Ювентусом, где у любого российского клуба шансы были бы минимальные на победу и матч дублирующим составом против Уфы и представляют все это, как трагедию. Всегда говорил, что есть журналисты, которые готовят репортажи в горячих точках и есть спортивные журналюги, которые за лишние сто рублей готовы свою маму продать.
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