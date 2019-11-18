Товарищеский матч. «Уфа» дома обыграла «Локомотив». Команда Семина потерпела четыре поражения в шести последних матчах

В товарищеском матче на сборах в Сочи «Уфа» победила «Локомотив».

Уфимская команда забила два гола во втором тайме встречи. Москвичи в последних шести матчах проиграли четыре раза и дважды сыграли вничью.

Товарищеский матч.

«Уфа» – «Локомотив» – 2:0 (0:0).

Голы: 1:0 – Кротов, 50; 2:0 – Кротов, 76.

Локомотив: Коченков (Медведев, 65), Мурило, Кверквелия, Идову, Живоглядов, Магкеев (Петухов, 73), Куликов, Коломейцев (Шмаков, 65), Рыбчинский, Тугарев (Иосифов, 80), Ан.Миранчук (Мухин, 46).