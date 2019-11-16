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  • Daily Mail: Ибрагимович просит у итальянских клубов не меньше 860 тысяч

Daily Mail: Ибрагимович просит у итальянских клубов не меньше 860 тысяч

16 ноября 2019, 19:22
2

Нападающий Златан Ибрагимович, объявивший об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси», ищет новый клуб.

По информации источника, ключевое требование форварда от потенциальных претендентов – зарплата 860 тысяч фунтов в месяц.

На 38-летнего шведа претендуют 5 клубов Серии А: «Болонья»,«Милан», «Наполи», «Рома», и «Фиорентина».

  • В конце этого года швед покинет «Лос-Анджелес Гэлакси» по истечении контракта.
  • Златан провел 58 матчей за американский клуб, в которых забил 53 мяча и отдал 15 голевых передач.

Источник: Daily Mail
Италия. Серия А Лос-Анджелес Гэлакси Ибрагимович Златан
Комментарии (2)
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Бухбух
1573923414
Никто столько из вышеуказанных клубов платить не будет.
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Dizayner
1574000731
это 215к фунтов в неделю))) такой юморной златан))
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