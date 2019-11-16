Daily Mail: Ибрагимович просит у итальянских клубов не меньше 860 тысяч

Нападающий Златан Ибрагимович, объявивший об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси», ищет новый клуб.

По информации источника, ключевое требование форварда от потенциальных претендентов – зарплата 860 тысяч фунтов в месяц.

На 38-летнего шведа претендуют 5 клубов Серии А: «Болонья»,«Милан», «Наполи», «Рома», и «Фиорентина».