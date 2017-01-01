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    Daily Mail: Ибрагимович просит у итальянских клубов не меньше 860 тысяч

    Нападающий Златан Ибрагимович, объявивший об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси», ищет новый клуб.

    По информации источника, ключевое требование форварда от потенциальных претендентов – зарплата 860 тысяч фунтов в месяц.

    На 38-летнего шведа претендуют 5 клубов Серии А: «Болонья»,«Милан», «Наполи», «Рома», и «Фиорентина».

    • В конце этого года швед покинет «Лос-Анджелес Гэлакси» по истечении контракта.
    • Златан провел 58 матчей за американский клуб, в которых забил 53 мяча и отдал 15 голевых передач.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 19:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1491

      Бухбух 1 час назад

      Никто столько из вышеуказанных клубов платить не будет.

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