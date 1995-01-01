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    «Спорт-Экспресс»: на матч «Зенит» – «Спартак» главным судьей назначат либо Вилкова, либо Мешкова

    На основании собственной информации «Спорт-Экспресс» очертил круг кандидатов на назначение главным судьей матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Игра состоится 1-го декабря.

    Как пишет источник, назначение могут получить только два судьи – нижегородец Михаил Вилков и дмитровец Виталий Мешков. Только эти арбитры имеют право работать на игре, где будет система видеопомощи.

    • Вилкова отстранили от работы на играх РПЛ, но не обозначили сроки.
    • Оба рефери имеют опыт работы на встречах «Зенита» против «Спартака».
    • «Зенит» лидирует в РПЛ, москвичи идут шестыми.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:32
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1583

      giluxa1963 1 минуту назад

      ну Вилкова как бы отстранили от судейства

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +766

      afw13 3 минуты назад

      а нормальных арбитров не смогли найти?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3086

      RotBerg 6 минут назад

      Ну хоть не Левников и ладно, может и гол наш не отменят забитый по правилам

      0
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      Рейтинг: -29010

      пьяныйхоровод 6 минут назад

      Мешок Зенит "убьёт" гарантированно , за федунскую благосклонность .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +698

      Frankfurt Am Main 11 минут назад

      Кто назначат главного взяточника?? Контора из Газпрома??

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3111

      Gek Dement 11 минут назад

      Прожженые диваны гарантированы после этой новости

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +282

      Олег1204 19 минут назад

      Назначте сразу двоих главными, так хоть смешнее будет

      1
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      Рейтинг: +282

      Олег1204 20 минут назад

      Ха ха ха

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