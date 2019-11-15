«Спорт-Экспресс»: на матч «Зенит» – «Спартак» главным судьей назначат либо Вилкова, либо Мешкова

На основании собственной информации «Спорт-Экспресс» очертил круг кандидатов на назначение главным судьей матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Игра состоится 1-го декабря.

Как пишет источник, назначение могут получить только два судьи – нижегородец Михаил Вилков и дмитровец Виталий Мешков. Только эти арбитры имеют право работать на игре, где будет система видеопомощи.