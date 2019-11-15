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  • «Спорт-Экспресс»: на матч «Зенит» – «Спартак» главным судьей назначат либо Вилкова, либо Мешкова

«Спорт-Экспресс»: на матч «Зенит» – «Спартак» главным судьей назначат либо Вилкова, либо Мешкова

15 ноября 2019, 19:32
32

На основании собственной информации «Спорт-Экспресс» очертил круг кандидатов на назначение главным судьей матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Игра состоится 1-го декабря.

Как пишет источник, назначение могут получить только два судьи – нижегородец Михаил Вилков и дмитровец Виталий Мешков. Только эти арбитры имеют право работать на игре, где будет система видеопомощи.

  • Вилкова отстранили от работы на играх РПЛ, но не обозначили сроки.
  • Оба рефери имеют опыт работы на встречах «Зенита» против «Спартака».
  • «Зенит» лидирует в РПЛ, москвичи идут шестыми.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Вилков Михаил Мешков Виталий
Комментарии (32)
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Олег1204
1573836011
Назначте сразу двоих главными, так хоть смешнее будет
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Gek Dement
1573836449
Прожженые диваны гарантированы после этой новости
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RotBerg
1573836794
Ну хоть не Левников и ладно, может и гол наш не отменят забитый по правилам
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Мага 13
1573836936
а нормальных арбитров не смогли найти?
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giluxa1963
1573837061
ну Вилкова как бы отстранили от судейства
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батог
1573837292
Их под смертную казнь подводят ! Хотя СЭ верить, себя не уважать !
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nirita
1573840398
Издевательство над Российским футболом продолжается.
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Томик
1573842220
Если Вилкова назначат - можно не выходить. Как он судит мы все знаем. Как он судит Спартак прекрасно знают все болельщики Спартака.
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Павелий
1573885427
Давайте уж лично Миллера назначим. Он будет сидеть в центральном круге на волейбольной вышке и свистеть оттуда.
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APchelov
1573906039
Ну если Спартак играет в гостях, то так уж и быть, кто из судей болеет за кб, тот пусть и судит. Зато вони не будет
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