«Спорт-Экспресс»: на матч «Зенит» – «Спартак» главным судьей назначат либо Вилкова, либо Мешкова

На основании собственной информации «Спорт-Экспресс» очертил круг кандидатов на назначение главным судьей матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Игра состоится 1-го декабря.
Как пишет источник, назначение могут получить только два судьи – нижегородец Михаил Вилков и дмитровец Виталий Мешков. Только эти арбитры имеют право работать на игре, где будет система видеопомощи.
- Вилкова отстранили от работы на играх РПЛ, но не обозначили сроки.
- Оба рефери имеют опыт работы на встречах «Зенита» против «Спартака».
- «Зенит» лидирует в РПЛ, москвичи идут шестыми.
Источник: «Спорт-Экспресс»