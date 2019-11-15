Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    Вилков отстранен от судейства в РПЛ

    Глава Российского футбольного союза Александр Дюков объявил о решении отстранить от работы в РПЛ арбитра Михаила Вилкова.

    «Вилкова отстранили, он не будет судить следующие туры. Ключевые ошибки были не только у Вилкова. У нас нет ни одного арбитра, который не совершал бы ключевых ошибок достаточно регулярно. Если вернуться к игре «Зенит»ЦСКАЕгоров поставил ему хорошую оценку, но я считаю, что он ее не заслуживает.

    Безусловно, у Азмуна был фол на карточку, красную или желтую на 7-й минуте – Вилков ее не показал. Были и другие эпизоды. Много говорили о том, куда смотрел VAR в эпизоде с Азмуном, но это не была однозначная красная карточка. В такой ситуации VAR не должен вмешиваться – в этом нас поддержал IFAB.

    Вторая желтая карточка Бийолу показана в соответствии с методическими требованиями. Судья не мог ее не показать. В целом Вилков отработал на три с минусом. В следующей игре он совершил еще две ошибки. Было принято решение отстранить его от судейства», – сказал Дюков.

    Дюков подтвердил смену руководителя судейского комитета РФС

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:08
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1739

      алдан2014 26 минут назад

      Судьи как врачи.Круговая порука.Если судья на ВАР не видит элементарных вещей,то напрашивается вывод об его заинтересованности в том или ином результате.Нужно бывших игроков садить вместе с судьями ВАР,чья репутация чиста.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      yeоvil 32 минуты назад

      Если делаете ставки -> portal-bet.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5406

      BRO_football 37 минут назад

      А вот это правильно! Наконец-то! Наши мольбы были услышаны! Спасибо вам, Александр Дюков. Только вот, интересно, надолго ли отстранили Вилкова? Несколько туров отдохнёт, потратит полученные на взятках деньги, и как ни в чём ни бывало вновь будет судить?
      Позор нижегородским судьям! Кто-нибудь помнит Игоря Низовцева? Он тоже из Нижнего Новгорода и в своё время судил матчи чемпионата России, а потом ФНЛ. У него тоже много ошибок было в матчах, но терпение РФС лопнуло, когда в матче Сибирь — Торпедо Армавир он назначил три пенальти в ворота хозяев, а в конце матча между футболистами возникла драка. После этого в марте 2016 года его так же отстранили до конца сезона. Сейчас Низовцев изредка появляется в ФНЛ, да иногда судит матчи 4 дивизиона Чемпионата Нижегородской области по футболу (сам видел).

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1864

      Борат 38 минут назад

      нужно дать тренерам/капитану команды возможность пару раз останавливать игру для ВАР, если этого не сделали судьи, например. ну или хотя бы по 1 разу на матч.
      может это поможет выявить упущенную несправедливость.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +253

      vsolon > Борат 7 минут назад

      может их сажать за взятки.....и VAR будет работать и не надо игру будет останавливать а то отстранили от судейства...анекдот

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1884

      Derzkiy1 39 минут назад

      Ахахах вот он шантажировать Газпром сейчас начнёт )))) Но он реально Армейцев засудил в том матче , баран только обратное скажет ! А так у молодежки ЦСКА уже много очков
      забрали судьи !

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +517

      Spartak Piter 43 минуты назад

      Потому что не помог с РБ Лейцпиг)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8191

      KLIM777 > Spartak Piter 41 минуту назад

      поможет вам в Лиге Европы весной. А хотя да, о чем я))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1294

      upiter622 > Spartak Piter 40 минут назад

      О чем это ты?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +657

      Давид59 43 минуты назад

      Народ! Логика где? Чётко сказано - роковая ошибка в неудалении Азмуна за первый фол, которую совершили ВАРовцы. Они должны были вмешаться. А пинка получил Вилков

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1864

      Борат > Давид59 41 минуту назад

      но это не была однозначная красная карточка.
      В такой ситуации VAR не должен вмешиваться – в этом нас поддержал IFAB.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1294

      upiter622 44 минуты назад

      Только не пишите,что у Газпрома деньги закончились!)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      dinar7777dinar 47 минут назад

      Да ладно ? И кто теперь женит тащить будет ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8191

      KLIM777 49 минут назад

      будто бы теперь ошибок роковых не будет. Нужен вар длля рпл на каждый матч.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +214

      kliker > KLIM777 9 минут назад

      Давно известно, что VAR против плохого судейства не помогает. Не помог он и на матче Зенит-ЦСКА.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74458
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru