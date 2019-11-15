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Вилков отстранен от судейства в РПЛ

15 ноября 2019, 15:08
47

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков объявил о решении отстранить от работы в РПЛ арбитра Михаила Вилкова.

«Вилкова отстранили, он не будет судить следующие туры. Ключевые ошибки были не только у Вилкова. У нас нет ни одного арбитра, который не совершал бы ключевых ошибок достаточно регулярно. Если вернуться к игре «Зенит»ЦСКАЕгоров поставил ему хорошую оценку, но я считаю, что он ее не заслуживает.

Безусловно, у Азмуна был фол на карточку, красную или желтую на 7-й минуте – Вилков ее не показал. Были и другие эпизоды. Много говорили о том, куда смотрел VAR в эпизоде с Азмуном, но это не была однозначная красная карточка. В такой ситуации VAR не должен вмешиваться – в этом нас поддержал IFAB.

Вторая желтая карточка Бийолу показана в соответствии с методическими требованиями. Судья не мог ее не показать. В целом Вилков отработал на три с минусом. В следующей игре он совершил еще две ошибки. Было принято решение отстранить его от судейства», – сказал Дюков.

Дюков подтвердил смену руководителя судейского комитета РФС

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр Вилков Михаил
Комментарии (47)
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dinar7777dinar
1573820833
Да ладно ? И кто теперь женит тащить будет ?
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Spartak Piter
1573821078
Потому что не помог с РБ Лейцпиг)
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Derzkiy1
1573821330
Ахахах вот он шантажировать Газпром сейчас начнёт )))) Но он реально Армейцев засудил в том матче , баран только обратное скажет ! А так у молодежки ЦСКА уже много очков забрали судьи !
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BRO_football
1573821468
А вот это правильно! Наконец-то! Наши мольбы были услышаны! Спасибо вам, Александр Дюков. Только вот, интересно, надолго ли отстранили Вилкова? Несколько туров отдохнёт, потратит полученные на взятках деньги, и как ни в чём ни бывало вновь будет судить? Позор нижегородским судьям! Кто-нибудь помнит Игоря Низовцева? Он тоже из Нижнего Новгорода и в своё время судил матчи чемпионата России, а потом ФНЛ. У него тоже много ошибок было в матчах, но терпение РФС лопнуло, когда в матче Сибирь — Торпедо Армавир он назначил три пенальти в ворота хозяев, а в конце матча между футболистами возникла драка. После этого в марте 2016 года его так же отстранили до конца сезона. Сейчас Низовцев изредка появляется в ФНЛ, да иногда судит матчи 4 дивизиона Чемпионата Нижегородской области по футболу (сам видел).
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zigbert
1573824166
Претензии к его судейству были уже давно. Вот только надолго ли?
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ufos73
1573825614
Не радуйтесь, сказано же на пару туров... Дюков бомжей отбеливает, как я и говорил, жертвует пешкой (вилкой), что бы сохранить ферзя (егорова). Примитивно если честно ((
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portero
1573827304
сакральная жертва....
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Зенит77
1573827900
В принципе то что я и говорил: испоьзование ВАРа было не регламентировано по крайней мере в одном случае в ходе матча, во втором фоле прямая красная под вопросом, в первом тоже, но МосТВ и сВинбордир.ру орал что было две красных разжигая ненависть и подтрунивая блогеров
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Чец
1573828277
Утихнет шум, и снова Вилков на поле, эти экземпляры непотопляемы, этот кооператив надо изгонять полностью.
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Kulimen
1573833458
А почему дальше не продолжаете новость..."Вилков отстранен от судейства в РПЛ и прекрасно поживает на вилле где-нибудь на Мальдивах, за свою прекрасно проделанную работу" А-ля Газпром
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