Вилков отстранен от судейства в РПЛ

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков объявил о решении отстранить от работы в РПЛ арбитра Михаила Вилкова.

«Вилкова отстранили, он не будет судить следующие туры. Ключевые ошибки были не только у Вилкова. У нас нет ни одного арбитра, который не совершал бы ключевых ошибок достаточно регулярно. Если вернуться к игре «Зенит» – ЦСКА – Егоров поставил ему хорошую оценку, но я считаю, что он ее не заслуживает.

Безусловно, у Азмуна был фол на карточку, красную или желтую на 7-й минуте – Вилков ее не показал. Были и другие эпизоды. Много говорили о том, куда смотрел VAR в эпизоде с Азмуном, но это не была однозначная красная карточка. В такой ситуации VAR не должен вмешиваться – в этом нас поддержал IFAB.

Вторая желтая карточка Бийолу показана в соответствии с методическими требованиями. Судья не мог ее не показать. В целом Вилков отработал на три с минусом. В следующей игре он совершил еще две ошибки. Было принято решение отстранить его от судейства», – сказал Дюков.

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