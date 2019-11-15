Дюков подтвердил смену руководителя судейского комитета РФС

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что в руководстве судейского комитета действительно произошли изменения.

Ранее главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что главой комитета вместо Николая Левникова назначен Ашот Хачатурянц.

Дюков данную информацию подтвердил, при этом отметив, что пока рано говорить о завершении судейской реформы.

«Что касается того, что реформа произошла, – пока это не так. Сегодня рассмотрена концепция и стратегия системы управления судейством. Работа велась давно, я об этом говорил ещe с лета. Мы еe поддержали. Это первое.

Второе – произошло назначение нового руководителя судейского комитета. Николай Владиславович Левников провeл заседание судейского комитета, там эту концепцию поддержали. Но так как Николай Владиславович получил назначение в УЕФА, то руководителем судейского комитета стал Ашот Хачатурянц, который принимал участие в разработке концепции.

Чуть позже мы расскажем о концепции и реформе. Безусловно, мы будем продолжать работу по обучению судей и инспекторов. Важно, чтобы, развивая систему, мы имели единый стиль судейства, соответствующий современному, интенсивному футболу», – сказал Дюков.