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  • Дюков подтвердил смену руководителя судейского комитета РФС

Дюков подтвердил смену руководителя судейского комитета РФС

15 ноября 2019, 14:58
13

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что в руководстве судейского комитета действительно произошли изменения.

Ранее главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что главой комитета вместо Николая Левникова назначен Ашот Хачатурянц.

Дюков данную информацию подтвердил, при этом отметив, что пока рано говорить о завершении судейской реформы.

«Что касается того, что реформа произошла, – пока это не так. Сегодня рассмотрена концепция и стратегия системы управления судейством. Работа велась давно, я об этом говорил ещe с лета. Мы еe поддержали. Это первое.

Второе – произошло назначение нового руководителя судейского комитета. Николай Владиславович Левников провeл заседание судейского комитета, там эту концепцию поддержали. Но так как Николай Владиславович получил назначение в УЕФА, то руководителем судейского комитета стал Ашот Хачатурянц, который принимал участие в разработке концепции.

Чуть позже мы расскажем о концепции и реформе. Безусловно, мы будем продолжать работу по обучению судей и инспекторов. Важно, чтобы, развивая систему, мы имели единый стиль судейства, соответствующий современному, интенсивному футболу», – сказал Дюков.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (13)
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Давид59
1573819600
Флаг вам в руки... И свисток в сами знаете куда
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gor77
1573819957
Дюков, Медведев, Хачатурянц - нефтегазовая промышленность?? Хотя Хачатурянц это ещё и один из крупнейших банков. Вот только один вопрос - а при чём здесь футбол??? По-живём - увидим.
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Ушат Помоев
1573820995
Поэтому у нас так плохо с футболом потому что руководят далекие от футбола люди которым интересны деньги!
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vka1970
1573821007
Одного хапугу сменили на другого и в очередной раз доложили, что жизнь налаживается.Главное пообещать.Выполнение обещания не обязательно.
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Spartak Piter
1573821046
Причина: Не до конца лояльное отношение к зениту)))))))))))))))))
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yeоvil
1573821780
Eсли делаете ставки -> portal-bet.ru
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Decorhome
1573831154
Наконец то
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Vratarь
1573831252
ВАР поставили, Хачатурянца назначили... Хотите догадаться, что будет дальше?? А тоже самое, количество недовольства судейством останется на том же уровне. Не хочу умничать, но законы физики и психологии никуда не исчезнут.
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Владислав Vlad
1573865910
Это тот Хачатурянц, который ген директор ООО Сбербанк Капитал??? Тогда, что делает банкир в разработке концепции судейства в футболе???
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Я - легенда
1573891264
Почему о Левникове так почтительно - Николай Владиславович, причём дважды? А Хачатурянц - просто Ашот?? У него отчество невыговариваемое? Или Дюков (Александр Валерьевич) его не знает? ))))
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