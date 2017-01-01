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    Дюков подтвердил смену руководителя судейского комитета РФС

    Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что в руководстве судейского комитета действительно произошли изменения.

    Ранее главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что главой комитета вместо Николая Левникова назначен Ашот Хачатурянц.

    Дюков данную информацию подтвердил, при этом отметив, что пока рано говорить о завершении судейской реформы.

    «Что касается того, что реформа произошла, – пока это не так. Сегодня рассмотрена концепция и стратегия системы управления судейством. Работа велась давно, я об этом говорил ещe с лета. Мы еe поддержали. Это первое.

    Второе – произошло назначение нового руководителя судейского комитета. Николай Владиславович Левников провeл заседание судейского комитета, там эту концепцию поддержали. Но так как Николай Владиславович получил назначение в УЕФА, то руководителем судейского комитета стал Ашот Хачатурянц, который принимал участие в разработке концепции.

    Чуть позже мы расскажем о концепции и реформе. Безусловно, мы будем продолжать работу по обучению судей и инспекторов. Важно, чтобы, развивая систему, мы имели единый стиль судейства, соответствующий современному, интенсивному футболу», – сказал Дюков.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +9

      yeоvil 32 минуты назад

      Eсли делаете ставки -> portal-bet.ru

      0
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      Рейтинг: +517

      Spartak Piter 44 минуты назад

      Причина:
      Не до конца лояльное отношение к зениту)))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +9929

      vka1970 45 минут назад

      Одного хапугу сменили на другого и в очередной раз доложили, что жизнь налаживается.Главное пообещать.Выполнение обещания не обязательно.

      1
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      Рейтинг: +139

      Ушат Помоев 45 минут назад

      Поэтому у нас так плохо с футболом потому что руководят далекие от футбола люди которым интересны деньги!

      2
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      Рейтинг: +1185

      gor77 1 час назад

      Дюков, Медведев, Хачатурянц - нефтегазовая промышленность??
      Хотя Хачатурянц это ещё и один из крупнейших банков.
      Вот только один вопрос - а при чём здесь футбол???
      По-живём - увидим.

      2
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      Рейтинг: +657

      Давид59 1 час назад

      Флаг вам в руки... И свисток в сами знаете куда

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