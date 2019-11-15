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Конов: «Хачатурянц – новый глава судейского комитета РФС»

15 ноября 2019, 13:44
14

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил о смене главы судейского комитета Российского футбольного союза.

«Судейская реформа состоялась. По моей информации Ашот Хачатурянц новый глава судейского комитета. Максим Митрофанов занимался (с большой командой) основными положениями реформы. Подробности и детали должны быть уже сегодня.

Ждeм улучшения ситуации и уменьшение критики. Само собой в этой ситуации давление на судейский корпус спадeт и арбитры получат поддержку. За концовкой первой части чемпионата России наблюдаем спокойно», – написал Конов в своем телеграм-канале.

  • На официальном сайте РФС главой судейского комитета по-прежнему указан Николай Левников.
  • Хачатурянц стал членом судейского комитета РФС в июне этого года.

Источник: Телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
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bset
1573815109
Вообще пофиг, что там происходит. Главное, чтобы судили нормально. И хочется хотя бы иногда на международных соревнованиях своих арбитров видеть.
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ufos73
1573817382
С Митрофановым понятно, а этот Ашот как с бомжами связан?
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Kulimen
1573818803
Ашот, арбузы почем? Еще можно купить.
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InterMilLano1908
1573819192
Ну кому как не митрофануову то этим делом заниматься.... Синит шампиньон!!!!
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yeоvil
1573821786
Если дeлаете ставки -> portal-bet.ru
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RotBerg
1573823846
Опять армяшка, мясная семейка
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vka1970
1573824196
Я только знаю руководителя компании «Сбербанк Капитал» Ашота Хачатурянца, который взыскивал долги для сбера. Начало профессиональной карьеры Ашота Хачатурянца скрыто в тумане ранних 90-х. По его собственному признанию, в тот период он занимался неким нефтетрейдинговым бизнесом. Внезапно, перспективный предприниматель оставляет собственное дело ради довольно скромной должности советника министра экономического развития (т.е. Грефа). В 2003 Хачатурянц неожиданно для многих становится руководителем департамента инвестиционной политики МЭРТ, однако уже в следующем году совершает очередной карьерный кульбит и на целых 4 года становится руководителем ФЦП «Государственная Граница РФ» ФСБ России. Если это он, то в судейском департаменте скорее всего увеличится сумма взяток, с чем я Вас всех и поздравляю.)))
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portero
1573826891
поменяем пешек местами. когда ВАР будет и вменяемые правила, по его использованию ?????
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dim29
1573834411
у нас походу русских нет,либо евреи,либо армяне,и т.д.,смех да и только.
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Бан
1573841898
У этого Ашота такой бэкграунд, что ему под суд надо, а не в судейский комитет.
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