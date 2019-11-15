Конов: «Хачатурянц – новый глава судейского комитета РФС»

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил о смене главы судейского комитета Российского футбольного союза.

«Судейская реформа состоялась. По моей информации Ашот Хачатурянц новый глава судейского комитета. Максим Митрофанов занимался (с большой командой) основными положениями реформы. Подробности и детали должны быть уже сегодня.

Ждeм улучшения ситуации и уменьшение критики. Само собой в этой ситуации давление на судейский корпус спадeт и арбитры получат поддержку. За концовкой первой части чемпионата России наблюдаем спокойно», – написал Конов в своем телеграм-канале.