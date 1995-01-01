Конов: «Хачатурянц – новый глава судейского комитета РФС»

Вообще пофиг, что там происходит. Главное, чтобы судили нормально. И хочется хотя бы иногда на международных соревнованиях своих арбитров видеть.
Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил о смене главы судейского комитета Российского футбольного союза.
«Судейская реформа состоялась. По моей информации Ашот Хачатурянц новый глава судейского комитета. Максим Митрофанов занимался (с большой командой) основными положениями реформы. Подробности и детали должны быть уже сегодня.
Ждeм улучшения ситуации и уменьшение критики. Само собой в этой ситуации давление на судейский корпус спадeт и арбитры получат поддержку. За концовкой первой части чемпионата России наблюдаем спокойно», – написал Конов в своем телеграм-канале.
- На официальном сайте РФС главой судейского комитета по-прежнему указан Николай Левников.
- Хачатурянц стал членом судейского комитета РФС в июне этого года.