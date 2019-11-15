РФС предложил Черчесову новый контракт

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что главному тренеру национальной сборной Станиславу Черчесову направлено предложение продолжить сотрудничество.

– Будет ли продлен контракт с Черчесовым?

– По документам мы должны сделать предложение Станиславу Саламовичу, потому что он решил задачу. Но сделали его не поэтому, а по доброй воле. Наше предложение по контракту находится на рассмотрении у Черчесова.

– Как относитесь к совмещению?

– Отрицательно.