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РФС предложил Черчесову новый контракт

15 ноября 2019, 15:47
20

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что главному тренеру национальной сборной Станиславу Черчесову направлено предложение продолжить сотрудничество.

– Будет ли продлен контракт с Черчесовым?

– По документам мы должны сделать предложение Станиславу Саламовичу, потому что он решил задачу. Но сделали его не поэтому, а по доброй воле. Наше предложение по контракту находится на рассмотрении у Черчесова.

– Как относитесь к совмещению?

– Отрицательно.

  • Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2020 года с опцией продления еще на 24 месяца.
  • Черчесов возглавляет сборную России с 10 августа 2016 года.
  • Под его руководством команда стала четвертьфиналистом ЧМ-2018, а также досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2020.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия Черчесов Станислав Дюков Александр
Комментарии (20)
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bset
1573822492
Зачем Черчесову совмещение? У него итак норм выходит. Сколько было у нас совмещений - по-моему, все провалились. Романцев (первый раз успешно, на второй раз совмещал - закончил и в сборной, и в Спартаке), Газзеев (закончил в ЦСКА из-за совмещения), Хиддинк (завершил со сборной после работы в Челси), Слуцкий (совсем недавнее событие, все помнят, чем закончилось). Тем более, что Черчесов так успешен еще ни в одной клубе не был. А тут все хорошо идет.
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Axe111
1573823242
Потрачено
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Lester84
1573824282
Блин, ну почему новый контракт предлагают всегда до финальной части международного турнира, а не после? Логичнее же от заслуг И итоговых результатов работы отталкиваться. Ведь наступали ж уже на грабли с Капелло
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dinar7777dinar
1573827852
вылет в группе из евро максимум что может эта `СБОРНАЯ`. и не надо продлевать с ним ничего !
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alex1951
1573829341
Сие предложение - это обалденный аванс перед игрой Рос-Белгия, не говоря уж о конечных результатах финал.части в 2020 году.
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Decorhome
1573831087
Саламович заслужил
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rash1959
1573831524
На ЕВРО в группе не будет казахстанов-санмаринов. Вот после турнира и надо что то предлагать. А по мне так это напыщенный гусак с усами.
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Plyash
1573835754
Что-то рановато предлагают. Осторожный Черчес до игры с Бельгией ни о каком контракте даже не думает. На Евро ничего хорошего ждать не приходится, а ежели ещё наши завтра с Бельгией лягут,то однозначно ничего не подпишет.
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kliker
1573839965
При Черчесове у нас очень динамичная, быстрая, агрессивная и молодая команда. Игроки меняются часто, а стиль остаётся. Не поклонник Черчесова со времён его в Спартаке, но по итогам его работы в сборной стал относиться к нему с гораздо большим уважением. Могу сказать , что у Черчесова есть свой стиль. И если на ЧМ считал, что команда всех перебегала, то сейчас считаю, что это только один из элементов, необходимый, но недостаточный, команды Черчесова. Черчесов на своём месте. С другим тренером будет существенно хуже.
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