РФС предложил Черчесову новый контракт

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что главному тренеру национальной сборной Станиславу Черчесову направлено предложение продолжить сотрудничество.
– Будет ли продлен контракт с Черчесовым?
– По документам мы должны сделать предложение Станиславу Саламовичу, потому что он решил задачу. Но сделали его не поэтому, а по доброй воле. Наше предложение по контракту находится на рассмотрении у Черчесова.
– Как относитесь к совмещению?
– Отрицательно.
- Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2020 года с опцией продления еще на 24 месяца.
- Черчесов возглавляет сборную России с 10 августа 2016 года.
- Под его руководством команда стала четвертьфиналистом ЧМ-2018, а также досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2020.
Источник: «Спорт-Экспресс»