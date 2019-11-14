Комличенко: «Цорн сказал, я по стилю не подхожу. Окей, без проблем, сильно не расстроился»

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко рассказал, почему остался в Чехии.

«В «Динамо», насколько знаю, искали нападающего другого плана. С «Локомотивом» все было плюс-минус решено, уже собирался на медосмотр, но в последний момент они выбрали Джорджевича. А «Спартак» – ты же читал слова Цорна, я по стилю не подхожу. Окей, без проблем, сильно не расстроился», — сказал Комличенко.

Комличенко – воспитанник «Краснодара».

В прошлом сезоне форвард сыграл 33 матча и забил 29 голов.

сыграл 33 матча и забил 29 голов. «Млада Болеслав» сообщала об интересе к Комличенко со стороны «Локомотива».

«Спорт-Экспресс» утверждал, что ЦСКА должен заплатить за 24-летнего футболиста 2,65 миллиона евро.

Цорн: «Решили, что не будем брать Комличенко. Он к нам по стилю игры не вписывался»



