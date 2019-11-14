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  • Комличенко: «Цорн сказал, я по стилю не подхожу. Окей, без проблем, сильно не расстроился»

Комличенко: «Цорн сказал, я по стилю не подхожу. Окей, без проблем, сильно не расстроился»

14 ноября 2019, 15:55
12

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко рассказал, почему остался в Чехии.

«В «Динамо», насколько знаю, искали нападающего другого плана. С «Локомотивом» все было плюс-минус решено, уже собирался на медосмотр, но в последний момент они выбрали Джорджевича. А «Спартак» – ты же читал слова Цорна, я по стилю не подхожу. Окей, без проблем, сильно не расстроился», — сказал Комличенко.

  • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
  • В прошлом сезоне форвард сыграл 33 матча и забил 29 голов.
  • «Млада Болеслав» сообщала об интересе к Комличенко со стороны «Локомотива».
  • «Спорт-Экспресс» утверждал, что ЦСКА должен заплатить за 24-летнего футболиста 2,65 миллиона евро.

Цорн: «Решили, что не будем брать Комличенко. Он к нам по стилю игры не вписывался»


Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Спартак Млада Болеслав Локомотив Динамо Комличенко Николай Цорн Томас
Комментарии (12)
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Ушат Помоев
1573736352
А жаль что не подошел Цорну....
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vladimir-7
1573736726
И всё таки договаривайся со своим руководством и руководством ПФК ЦСКА с переходом в армейский клуб.
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vka1970
1573737023
Не слежу за чемпом Чехии, но думаю там не один Цорн решение принимал.Решение принимали спецы, а ответ озвучивал Цорн.Хотя и спецы могут ошибаться.Помнится и Жиркова в своё время забраковали, а он вон до сих пор бегает.Временами не плохо.
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life85
1573743042
Неужели в Чехии хуже чем в России ???Или жажда наживы?
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Frankfurt Am Main
1573749402
Ок не расстроился! А сам в любой клуб готов был примчатся. В урожай или чертаново перейдёш если поступят предложения.
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мы_не_рабы
1573760816
На тот момент, под игру Кононова, вернее её отсутствия, конечно не подходил. Что сейчас - посмотрим. Но смущает одно - и Динамо, и Локо, и ЦСКА, и даже турки не стали подписывать игрока. Почему? Вот в чём вопрос.
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Plyash
1573762711
Пока директор будет решать, а не гл. тренер,кто подходит или не подходит его команде,ничего хорошего не жди.
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