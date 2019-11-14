Комличенко: «Цорн сказал, я по стилю не подхожу. Окей, без проблем, сильно не расстроился»

Неужели в Чехии хуже чем в России ???Или жажда наживы?
Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко рассказал, почему остался в Чехии.
«В «Динамо», насколько знаю, искали нападающего другого плана. С «Локомотивом» все было плюс-минус решено, уже собирался на медосмотр, но в последний момент они выбрали Джорджевича. А «Спартак» – ты же читал слова Цорна, я по стилю не подхожу. Окей, без проблем, сильно не расстроился», — сказал Комличенко.
- Комличенко – воспитанник «Краснодара».
- В прошлом сезоне форвард сыграл 33 матча и забил 29 голов.
- «Млада Болеслав» сообщала об интересе к Комличенко со стороны «Локомотива».
- «Спорт-Экспресс» утверждал, что ЦСКА должен заплатить за 24-летнего футболиста 2,65 миллиона евро.
Цорн: «Решили, что не будем брать Комличенко. Он к нам по стилю игры не вписывался»