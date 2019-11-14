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    Комличенко: «Цорн сказал, я по стилю не подхожу. Окей, без проблем, сильно не расстроился»

    Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко рассказал, почему остался в Чехии.

    «В «Динамо», насколько знаю, искали нападающего другого плана. С «Локомотивом» все было плюс-минус решено, уже собирался на медосмотр, но в последний момент они выбрали Джорджевича. А «Спартак» – ты же читал слова Цорна, я по стилю не подхожу. Окей, без проблем, сильно не расстроился», — сказал Комличенко.

    • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
    • В прошлом сезоне форвард сыграл 33 матча и забил 29 голов.
    • «Млада Болеслав» сообщала об интересе к Комличенко со стороны «Локомотива».
    • «Спорт-Экспресс» утверждал, что ЦСКА должен заплатить за 24-летнего футболиста 2,65 миллиона евро.

    Цорн: «Решили, что не будем брать Комличенко. Он к нам по стилю игры не вписывался»


    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии10
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      Рейтинг: +647

      life85 30 минут назад

      Неужели в Чехии хуже чем в России ???Или жажда наживы?

      0
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      Рейтинг: +7781

      parevg 1 час назад

      Теперь в Локо играть некому, теперь возьмут

      0
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      Рейтинг: +1130

      Genz 1 час назад

      Для клубов рпл не подходит, а для сборной подходит. Пипец. Страна дураков. На Бельгию взяли из нападения его и Дзюбу. Остальные из РПЛ слабее.

      4
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      Рейтинг: +6386

      FanatSerj > Genz 6 минут назад

      видишь в чем дело в РПЛ можно не только с "правильным" паспортом брать там вариантов побольше будет, а вот Усатому условного Джорджевича или Шомуродова не возьмешь.
      Если конечно среди других выбор, но опять же пусть хоть мясцом обрастут, "ветерану" ЦСКА Чалову 21 - год, Соболев? - пусть хоть сезон отыграет на уровне )))

      0
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      Рейтинг: +9913

      vka1970 2 часа назад

      Не слежу за чемпом Чехии, но думаю там не один Цорн решение принимал.Решение принимали спецы, а ответ озвучивал Цорн.Хотя и спецы могут ошибаться.Помнится и Жиркова в своё время забраковали, а он вон до сих пор бегает.Временами не плохо.

      4
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      Рейтинг: +1694

      Томик > vka1970 30 минут назад

      Хотел именно про Жиркова написать.

      1
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      Рейтинг: +10392

      vladimir-7 2 часа назад

      И всё таки договаривайся со своим руководством и руководством ПФК
      ЦСКА с переходом в армейский клуб.

      1
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      Рейтинг: +7840

      silver29 2 часа назад

      Сразу прошу прощения у болельщиков Ростова, но Шомуродова надо брать в мешсезонье.

      4
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      Рейтинг: +117

      Ушат Помоев > silver29 2 часа назад

      И по стилю подходит))

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      Рейтинг: +117

      Ушат Помоев 2 часа назад

      А жаль что не подошел Цорну....

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