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    «СЭ»: ЦСКА заплатит за Комличенко 2,65 миллиона

    Стало известно, сколько заплатит ЦСКА за трансфер нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

    По информации «Спорт-Экспресс», сумма сделки составит 2,65 миллиона евро.

    • Комличенко выступал за «Младу Болеслав» с июля 2017 года.
    • Российский форвард сыграл 61 матч в составе чешской команды, забил 40 голов и сделал девять результативных передач.
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:09
    Комментарии13
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      Рейтинг: +11

      YOUTUBE Our bets 7 минут назад

      В интервью Красаве говорил что выберет низ Европы, чем РПЛ....все таки бабки сыграли свою роль..печально

      0
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    • ...
      Рейтинг: +441

      Сенситив 8 минут назад

      очень хорошо для армейцев, им бы ещё, до закрытия трансф окна, пару толковых персон приобресть для обоймы и можно бороца за ВСЁ, как-то так...))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1908

      shurik45 12 минут назад

      Думаю, Коля отлично впишется в команду и даст возможность разнообразить игру в атаке.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +81

      Ряженый161 1 час назад

      Где-то в это время тихо недомогает Федун, поднявший ставки за Кралю в несколько раз.

      4
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      ...
      Рейтинг: +4737

      Агасфер > Ряженый161 50 минут назад

      Он теперь рвётся к титулу,чтобы снова попасть в еврокубки!!!

      Итальянский журналист изданий MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com Микаэль Брага прокомментировал вылет московского «Спартака» из Лиги Европы от португальской «Браги» в раунде плей-офф квалификации :
      "Мне кажется, «Спартак» не хотел проходить «Брагу» и дальше выступать в Лиге Европы. За последние две недели он выиграл два значимых матча в чемпионате у ЦСКА и «Крыльев Советов», что помогло ему подняться в число лидеров, скоро встреча с «Зенитом». Но то, что произошло в Лиге Европы… Такое отношение к еврокубку – это просто позор. Зачем удачно играть в чемпионате и добираться до еврокубков, если потом ты обращаешь на них недостаточно внимания, потому что должен сыграть удачно в чемпионате. Зачем? Чтобы опять выйти в еврокубки? Это же замкнутый круг получается."

      0
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      Рейтинг: +600

      Sergil 1 час назад

      Какие же дураки чехи. За такую смешную цену отпускать лучшего игрока чемпионата. Гинера можно было развести и на более круглую сумму.

      1
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      Рейтинг: +81

      Ряженый161 > Sergil 1 час назад

      Он не Федун с Миллером - не разводится.

      10
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      Рейтинг: +4737

      Агасфер > Sergil 51 минуту назад

      Гинер тратит свои деньги,честно наворованные непосильным трудом,и труб любого назначения у него нет.

      0
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      Рейтинг: +42

      Вальдемар IV > Sergil 40 минут назад

      надо было хотя бы краснодару пункт чтобы в россии никто не смог купить поставить, понятно что бревно но черт его знает, не хотелось бы усиливать если что, кабинет то не часто отдает своих кому-то

      0
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      Рейтинг: +7855

      KLIM777 1 час назад

      ой зря ой зря

      0
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      Рейтинг: +4737

      Агасфер 1 час назад

      Да это же 37 500 Суторминых! Явно переплатил Гинер.

      4
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      Рейтинг: +1530

      _Kesh_Suntar_ 1 час назад

      Такие фактурные игроки в ЦСКА! Ну *** хз! Походу будет вторым великим Заболотным!

      0
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      Рейтинг: +635

      shikari__ > _Kesh_Suntar_ 10 минут назад

      надеюсь хотя бы вторым Нецидом, будет уже неплохо.

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