В интервью Красаве говорил что выберет низ Европы, чем РПЛ....все таки бабки сыграли свою роль..печально
Стало известно, сколько заплатит ЦСКА за трансфер нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
По информации «Спорт-Экспресс», сумма сделки составит 2,65 миллиона евро.
- Комличенко выступал за «Младу Болеслав» с июля 2017 года.
- Российский форвард сыграл 61 матч в составе чешской команды, забил 40 голов и сделал девять результативных передач.
- Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.