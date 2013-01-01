Цорн: «Решили, что не будем брать Комличенко. Он к нам по стилю игры не вписывался»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подтвердил, что клуб рассматривал кандидатуру нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

– Вы хотели летом заполучить Комличенко?

– Мы его рассматривали. Мы активно не действовали – мы рассматривали. Общались с Саламычем (Станислав Черчесов, главный тренер сборной России – примечание «Бомбардира»), его мнение спрашивали. Решили пока, что не будем брать.

– Слабый для «Спартака», но сильный для «Локомотива»?

– Нет, я бы не сказал, что он слабый. Он сильный игрок, но к нам по стилю игры пока не вписывался.