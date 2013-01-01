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    Цорн: «Решили, что не будем брать Комличенко. Он к нам по стилю игры не вписывался»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подтвердил, что клуб рассматривал кандидатуру нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

    – Вы хотели летом заполучить Комличенко?

    – Мы его рассматривали. Мы активно не действовали – мы рассматривали. Общались с Саламычем (Станислав Черчесов, главный тренер сборной России – примечание «Бомбардира»), его мнение спрашивали. Решили пока, что не будем брать.

    – Слабый для «Спартака», но сильный для «Локомотива»?

    – Нет, я бы не сказал, что он слабый. Он сильный игрок, но к нам по стилю игры пока не вписывался.

    • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
    • В прошлом сезоне форвард сыграл 33 матча и забил 29 голов.
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

    Источник: YouTube-канал «КраСава«

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии13
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      Рейтинг: +4380

      ilichkadr 7 минут назад

      Далеко не факт, что Комличенко согласился бы перейти в Спартак. Ему и в Чехии живется не плохо. При такой тренерской чехарде, как у Спартака, лучше уж повременить.

      0
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      Рейтинг: +1539

      Чермындыр 26 минут назад

      Типа пиджака сейчас уберут, а на его место усатый. Потому и советуются

      0
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      Рейтинг: +275

      кран 39 минут назад

      В ЦСКА пригодился бы...

      0
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      Рейтинг: +4572

      Старикан 41 минуту назад

      Универсальная отговорка для всех несостоявшихся трансферов...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +793

      Genz 45 минут назад

      Саламович отсоветовал.нашли советчика хр..нова

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Ялта-Питер 56 минут назад

      Лучше бы этот Цорн молчал ! Специалист , хренов !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7847

      Cules2013 59 минут назад

      Читай - не смогли мы бабло отмыть на этом трансфере, чехи воспротивились) Не наш это игрок, словом)

      3
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      Рейтинг: +657

      Alex Flash 1 час назад

      Правильно сделали,что не взяли.

      1
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      Рейтинг: +2692

      serppion 1 час назад

      Стиль - это нечто устоявшееся, присущее только владельцу, и отличающее команду от других подобных. Сейчас стиль Спартака - полное отсутствие какого-либо стиля. Цорн явно прикалывается, приписывая себе несуществующее.

      3
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      Рейтинг: +4430

      Агасфер 1 час назад

      Цирк! Цорн им в печень,за этот мошшшшный аргУмент! Решают судьбу команды "в интересах сборной"!!! Саламыч расправил усы и напыщенно сказал что-то невнятное,типа "Маладой ишшо,у меня есть Дзюба".

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