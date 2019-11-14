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  • The Telegraph: «Тоттенхэм» рассматривает Моуринью и Аллегри в качестве замены Покеттино

The Telegraph: «Тоттенхэм» рассматривает Моуринью и Аллегри в качестве замены Покеттино

14 ноября 2019, 01:40
7

«Тоттенхэм» может в ближайшее время отправить в отставку главного тренера команды Маурисио Покеттино.

По информации источника, на посту его могут заменить Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри, которые находятся сейчас в статусе безработных специалистов.

Если же увольнени Почеттино случится после окончания текущего сезона, на его место могут быть назначены Эдди Хау («Борнмут»), Юлиана Нагельсманн («Лейпциг») и Гарет Саутгейт (сборная Англии).

  • «Тоттенхэм» занимает 14-е место в АПЛ.
  • Почеттино работает в команде с мая 2014 года.
  • Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает летом 2023 года.

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Моуринью Жозе Саутгейт Гарет Аллегри Массимилиано Почеттино Маурисио Хау Эдди Нагельсман Юлиан
Комментарии (7)
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loko-the_best
1573685766
Бред. Нужно просто обновить состав, продать Эриксена и Кейна, например, пару защитников поменять, влить свежей крови, купить пару топов из какой-нибудь Бундеслиги или СериАла и заиграют
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DeStar
1573686948
ТТХ имееет сильный состав, ну тут явно составляющая " безтрофейности" на лицо. Игроки топ, они и сейчас многое могут, разве что действительно пару игроков в защиту ттх бы не помешали. Плюс кейн.. когда он на травме ттх сам не свой вообще. и никакой моура его не заменит, они бы лучше икарди себе забрали. А так тренер... точно не в нем дело. Этот тренер за 5 лет сделал из ттх тех, кем они являются сейчас, он сделал клуб который дошёл до финала лч, который в апл давно не выходит из топ 4 в отличии от мю, арсенала или челси, так чего его менять? а то прикол, сделал из гавна конфетку, и теперь хотят чтобы она стала еще слаще, и если не станет - увольнение.
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Ушат Помоев
1573701089
Да ну бред какой то...
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kliker
1573704332
Изображаем бурную деятельность. Дешевле купить одного тренера, чем усиливать состав.
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JackBruce
1573711709
Берите Бенитеса, не пожалеете.
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1573715355
Спешить и увольнять тренера, который сколотил такой Тоттенхэм - неразумно, а Леви вроде мужик с головой. Я бы на его месте дал время, как минимум еще один сезон. если в следующем не выровнеется ситуация то значит эпоха закончилась и нужны перемены. я бы посмотрел на Нагельсманна в шпорах.
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