The Telegraph: «Тоттенхэм» рассматривает Моуринью и Аллегри в качестве замены Покеттино

ТТХ имееет сильный состав, ну тут явно составляющая " безтрофейности" на лицо. Игроки топ, они и сейчас многое могут, разве что действительно пару игроков в защиту ттх бы не помешали. Плюс кейн.. когда он на травме ттх сам не свой вообще. и никакой моура его не заменит, они бы лучше икарди себе забрали. А так тренер... точно не в нем дело. Этот тренер за 5 лет сделал из ттх тех, кем они являются сейчас, он сделал клуб который дошёл до финала лч, который в апл давно не выходит из топ 4 в отличии от мю, арсенала или челси, так чего его менять? а то прикол, сделал из гавна конфетку, и теперь хотят чтобы она стала еще слаще, и если не станет - увольнение.
«Тоттенхэм» может в ближайшее время отправить в отставку главного тренера команды Маурисио Покеттино.
По информации источника, на посту его могут заменить Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри, которые находятся сейчас в статусе безработных специалистов.
Если же увольнени Почеттино случится после окончания текущего сезона, на его место могут быть назначены Эдди Хау («Борнмут»), Юлиана Нагельсманн («Лейпциг») и Гарет Саутгейт (сборная Англии).
- «Тоттенхэм» занимает 14-е место в АПЛ.
- Почеттино работает в команде с мая 2014 года.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает летом 2023 года.