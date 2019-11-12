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    The Telegraph: «Тоттенхэм» рассматривает Моуринью и Аллегри в качестве замены Покеттино

    «Тоттенхэм» может в ближайшее время отправить в отставку главного тренера команды Маурисио Покеттино.

    По информации источника, на посту его могут заменить Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри, которые находятся сейчас в статусе безработных специалистов.

    Если же увольнени Почеттино случится после окончания текущего сезона, на его место могут быть назначены Эдди Хау («Борнмут»), Юлиана Нагельсманн («Лейпциг») и Гарет Саутгейт (сборная Англии).

    • «Тоттенхэм» занимает 14-е место в АПЛ.
    • Почеттино работает в команде с мая 2014 года.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает летом 2023 года.

    Источник: The Telegraph

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8828

      DeStar 15 минут назад

      ТТХ имееет сильный состав, ну тут явно составляющая " безтрофейности" на лицо. Игроки топ, они и сейчас многое могут, разве что действительно пару игроков в защиту ттх бы не помешали. Плюс кейн.. когда он на травме ттх сам не свой вообще. и никакой моура его не заменит, они бы лучше икарди себе забрали. А так тренер... точно не в нем дело. Этот тренер за 5 лет сделал из ттх тех, кем они являются сейчас, он сделал клуб который дошёл до финала лч, который в апл давно не выходит из топ 4 в отличии от мю, арсенала или челси, так чего его менять? а то прикол, сделал из гавна конфетку, и теперь хотят чтобы она стала еще слаще, и если не станет - увольнение.

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      Рейтинг: +871

      loko-the_best 34 минуты назад

      Бред. Нужно просто обновить состав, продать Эриксена и Кейна, например, пару защитников поменять, влить свежей крови, купить пару топов из какой-нибудь Бундеслиги или СериАла и заиграют

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