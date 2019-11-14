The Telegraph: «Тоттенхэм» рассматривает Моуринью и Аллегри в качестве замены Покеттино

«Тоттенхэм» может в ближайшее время отправить в отставку главного тренера команды Маурисио Покеттино.

По информации источника, на посту его могут заменить Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри, которые находятся сейчас в статусе безработных специалистов.

Если же увольнени Почеттино случится после окончания текущего сезона, на его место могут быть назначены Эдди Хау («Борнмут»), Юлиана Нагельсманн («Лейпциг») и Гарет Саутгейт (сборная Англии).