Карпин покинет «Ростов» в случае ухода президента клуба Арутюнянца

Бердыев довел до Лиги чемпионов и крах. Карпин вывел в зону Лиги чемпионов и крах....Руководство области знатные дураки!
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подтвердил, что при определенных обстоятельствах может покинуть занимаемый пост.
– Если клуб покинут президент клуба Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин, вы тоже уйдете?
– Да, как и многие футболисты. Давайте так. Если Арташес Владимирович, на котором все держалось и держится – мы на плаву благодаря его усилиям – уйдет, то я не останусь. Хотя мне все нравится в клубе и команде, влюбился в город – атмосфера великолепная, болельщики потрясающие. Все это дает позитив, но нельзя не брать в расчет ситуацию вокруг клуба.
– А что вы будете делать в случае ухода?
– Поеду домой, займусь воспитанием дочек, одной из которых год и два месяца, а вторая родится в апреле. Так что мне есть чем заняться.
- По итогам 16 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.
- Сегодня стало известно о серьезных финансовых проблемах клуба, из-за которых команду зимой могут покинуть шесть ведущих футболистов.
- 50-летний Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года.
Карпин – о долгах «Ростова» перед игроками: «Приходит момент, когда наступает предел. Бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно»
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