Карпин покинет «Ростов» в случае ухода президента клуба Арутюнянца

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подтвердил, что при определенных обстоятельствах может покинуть занимаемый пост.

– Если клуб покинут президент клуба Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин, вы тоже уйдете?

– Да, как и многие футболисты. Давайте так. Если Арташес Владимирович, на котором все держалось и держится – мы на плаву благодаря его усилиям – уйдет, то я не останусь. Хотя мне все нравится в клубе и команде, влюбился в город – атмосфера великолепная, болельщики потрясающие. Все это дает позитив, но нельзя не брать в расчет ситуацию вокруг клуба.

– А что вы будете делать в случае ухода?

– Поеду домой, займусь воспитанием дочек, одной из которых год и два месяца, а вторая родится в апреле. Так что мне есть чем заняться.

По итогам 16 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.

Сегодня стало известно о серьезных финансовых проблемах клуба, из-за которых команду зимой могут покинуть шесть ведущих футболистов.

50-летний Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года.

Карпин – о долгах «Ростова» перед игроками: «Приходит момент, когда наступает предел. Бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно»

Карпин: «После правления вице-губернатора области у «Ростова» остались миллиардные долги»