Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин покинет «Ростов» в случае ухода президента клуба Арутюнянца

Карпин покинет «Ростов» в случае ухода президента клуба Арутюнянца

13 ноября 2019, 19:34
18

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подтвердил, что при определенных обстоятельствах может покинуть занимаемый пост.

– Если клуб покинут президент клуба Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин, вы тоже уйдете?

– Да, как и многие футболисты. Давайте так. Если Арташес Владимирович, на котором все держалось и держится – мы на плаву благодаря его усилиям – уйдет, то я не останусь. Хотя мне все нравится в клубе и команде, влюбился в город – атмосфера великолепная, болельщики потрясающие. Все это дает позитив, но нельзя не брать в расчет ситуацию вокруг клуба.

– А что вы будете делать в случае ухода?

– Поеду домой, займусь воспитанием дочек, одной из которых год и два месяца, а вторая родится в апреле. Так что мне есть чем заняться.

  • По итогам 16 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.
  • Сегодня стало известно о серьезных финансовых проблемах клуба, из-за которых команду зимой могут покинуть шесть ведущих футболистов.
  • 50-летний Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года.

Карпин – о долгах «Ростова» перед игроками: «Приходит момент, когда наступает предел. Бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно»

Карпин: «После правления вице-губернатора области у «Ростова» остались миллиардные долги»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fan Loko mik
1573664341
Каждый год одно и тоже! Капец ростову!!!
Ответить
Romantic2010
1573664917
Бердыев довел до Лиги чемпионов и крах. Карпин вывел в зону Лиги чемпионов и крах....Руководство области знатные дураки!
Ответить
Вомбат
1573666261
Думаю, что там дело не в руководстве области. А в том, что какие-то властные структуры не дают области использовать прежние финансовые схемы для Ростова. Какие то люди во власти борются с Ростовом уже давно. Когда некто Толстых был президентом РФС он всю свою энергию тратил на то, чтобы добиться признания Ростова банкротом. Писал в УЕФА доносы, требовал международного аудита, лишения лицензии, лишения права выступать в Еврокубках (тогда Ростов с Дзюбой и Джано выиграл кубок). Уничтожить команду ему не удалось только из-за истории с контрактом Капелло, который формально подписал именно он (там говорят была виза Мутко, но я видел только скан последней страницы, где стояла подпись этого якобы борца с питерской мафией). Ему тогда пришлось уйти, и дела Ростова пошли на поправку. На уже через год началась история с уходом Савиди, когда - уже при Бердыеве - команда не получала зарплату почти год, а клуб накопил миллиардный долг. Потом вроде опять все наладилось. И вот теперь снова... Кто-то наверху давно и целенаправленно пытается слить Ростов. Знать бы только кто и зачем?
Ответить
Январь 59
1573666956
Уже давно и ясно сказано, что не должно быть бюджетных клубов. Всех сожрут. Кубань, Амкар, Тосно уже канули в лету. Как решать это вопрос я не знаю, боюсь что доберутся и до Галицкого . Как бы под общую гребёнку не похоронили весь региональный футбол в угоду СтоЛичному.
Ответить
Чец
1573668088
Оставить такой город без футбола--это же позор всей нашей власти. Что б вы подавились, шакалы.
Ответить
_Marqella_
1573668441
Побежали крысы с тонущего *******....)))) Валерик первый из них...))
Ответить
Владислав Vlad
1573683745
Ростовчане. Создайте ОАО ФК "Ростов" и выкупите акции. Будете, как Барселона.
Ответить
Krossmen73
1573697579
Ещё перед началом сезона многие болельщики,в том числе и я,предсказывали что развитие ситуации по финансам и игрокам может пойти этим печальным путём.Так что в лучшем случае нас ожидает тотальная распродажа лидеров и если Валера всё же останется,строительство команды заново Как это уже было не раз.Жаль.Без действительно крупного спонсора,как у столичных такая судьба может ожидать многие наши клубы...Дай то Бог чтобы руководство и акционеры Ростова смогли разрулить эту ситуацию с минимальными потерями для команды!
Ответить
Ссппааррттаакк
1573748256
Мэр и Губернатор Ростова проснитесь . Не ведите себя как слабо-характерные. Не забирайте себе всё.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+