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    Карпин покинет «Ростов» в случае ухода президента клуба Арутюнянца

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подтвердил, что при определенных обстоятельствах может покинуть занимаемый пост.

    – Если клуб покинут президент клуба Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин, вы тоже уйдете?

    – Да, как и многие футболисты. Давайте так. Если Арташес Владимирович, на котором все держалось и держится – мы на плаву благодаря его усилиям – уйдет, то я не останусь. Хотя мне все нравится в клубе и команде, влюбился в город – атмосфера великолепная, болельщики потрясающие. Все это дает позитив, но нельзя не брать в расчет ситуацию вокруг клуба.

    – А что вы будете делать в случае ухода?

    – Поеду домой, займусь воспитанием дочек, одной из которых год и два месяца, а вторая родится в апреле. Так что мне есть чем заняться.

    • По итогам 16 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.
    • Сегодня стало известно о серьезных финансовых проблемах клуба, из-за которых команду зимой могут покинуть шесть ведущих футболистов.
    • 50-летний Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года.

    Карпин – о долгах «Ростова» перед игроками: «Приходит момент, когда наступает предел. Бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно»

    Карпин: «После правления вице-губернатора области у «Ростова» остались миллиардные долги»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +973

      Romantic2010 6 секунд назад

      Бердыев довел до Лиги чемпионов и крах. Карпин вывел в зону Лиги чемпионов и крах....Руководство области знатные дураки!

      0
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      Рейтинг: +2805

      Fan Loko mik 9 минут назад

      Каждый год одно и тоже! Капец ростову!!!

      2
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