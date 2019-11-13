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  • Карпин: «После правления вице-губернатора области у «Ростова» остались миллиардные долги»

Карпин: «После правления вице-губернатора области у «Ростова» остались миллиардные долги»

13 ноября 2019, 18:52
19

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему клуб оказался в «финансовой блокаде».

– По моей информации, то, что происходит с финансированием, похоже на финансовую блокаду.

– Она может просто убить клуб. По тому, что знаю и слышал, все так и есть, и никто не просит сверх того, что было обещано.

– Кем?

– Для примера – вице-губернатором области Гуськовым, который руководил клубом до недавнего времени. И после его правления остались миллиардные долги. Их в течение всего времени нынешний президент погашает, пытаясь вывести клуб на стабильный уровень. Но без поддержки правительства области, которое является акционером «Ростова», стабилизация нереальна. Все обещания, которые давались, не выполнялись.

– Например?

– Да хотя бы вот такой пример. Два года назад было сказано мне и всей команде на встрече с руководителями области, что появится новая база. Прошло два года – воз и ныне там. Было обещано передать стадион в управление клубу, сейчас его вроде бы отдали в этом смысле области. Хочется посмотреть, в чьих руках арена в итоге окажется, и кто на ней станет играть. Большие сомнения, что «Ростов» – хотя мне лично обещал министр спорта, заверял и божился, что стадион передадут «Ростову».

Все обещания повисают в воздухе. Большими усилиями собрана команда, все благодаря Арутюнянцу и Рыскину. И конечно же, будет обидно все это потерять после стольких усилий, как со стороны президента и спортивного директора клуба, так и команды. Не говорю уже о том, что необходима огромная помощь – важно, чтобы хотя бы не вставляли палки в колеса и выполняли свои же обещания.

– Ваш прогноз – чем все закончится?

– Это зависит от ответа на вопрос о том, кому нужен клуб «Ростов» – и нужен ли вообще и в каком формате. Это главное, – сказал Карпин.

  • Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов ранее был куратором ФК «Ростов».
  • С недавних пор Гуськов занимает должность президента ростовского «СКА».

Карпин – о долгах «Ростова» перед игроками: «Приходит момент, когда наступает предел. Бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно»


Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (19)
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MaxRnD
1573660573
Вампир высосал все соки из Ростова и решил подоить Басту ?
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bset
1573660993
Так у нас все чиновничий аппарат такой. Созидать не могут. Только все тратить. А потом, когда приходит новое руководство разгребать, начинают говорить "вот при мне было лучше". Такое засилие необразованных менеджеров не один десяток лет вычищать придется.
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lordmrv
1573661508
Кажется этим интервью Валера подписал себе приговор. Не любят власть имущие критику. Безумно жаль такой клуб. А скажите знатоки, могло бы помочь акционирование клуба в этом случае?
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Юрэс
1573661810
Да просто ЗАРПЛАТЫ у футбалёров АХ......УЕТЬ !!!!!!! ПО ЧЕ МУ ???!!?!? БОГИ ШТОЛИИИ
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мы_не_рабы
1573662367
Насколько помню стадион "Ростов арена" был построен перед ЧМ-2018 на гос. деньги. Кто же отдаст халявный кусок команде? Прибыль от проведения матчей и концертов лучше осядет в карманах у чиновников. Жаль если Ростов постигнет участь Кубани. Карпин создал очень симпатичную, боеспособную команду, которая ещё сможет потрепать нервы лидерам.
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Олег1204
1573662723
Там где был единорос, ворам делать нечего
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Бухбух
1573663992
И долги эти остались, уверен на 99%, перед структурами, подконтрольными Гуськову. Интересно послушать самого Гуськова на предмет того, как эти долги образовались.
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Чец
1573665006
На примере Ростова ситуация такая по всей стране--вы держитесь. Когда эти шакалы нажрутся?
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Серж 69
1573670069
Да,в этой ситуации,прежде всего жаль Валеру,футболистов,болельщиков и людей из структуры клуба,которые не потеряли совесть.Наконец,есть просто те,и я к ним также отношусь,которые пусть и не болеют за Ростов прямо таки сильно,но всё равно симпатизируют ему и радуются его успехам.Нам то тоже не сладко,горестно,можно сказать.Баста знал,видимо,что-то о Ростове,и знания эти явно не были хорошими.Когда он заявил о том,что мечтает чтобы СКА стал лучшим клубом в Ростове,я подумал,что это слишком самонадеянно и фантастично,как,вы станете лучше Ростова,что за бред?А теперь вот,кто его знает,что в итоге случится.Удачи Ростову,и всем причастным к нему честным людям!
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portero
1573670506
надо в нагрузку олигарху повесить (как социальные объекты), ведь твари жрут недра в одно рыло, а бабки вывозят ....
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