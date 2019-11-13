Карпин: «После правления вице-губернатора области у «Ростова» остались миллиардные долги»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему клуб оказался в «финансовой блокаде».

– По моей информации, то, что происходит с финансированием, похоже на финансовую блокаду.

– Она может просто убить клуб. По тому, что знаю и слышал, все так и есть, и никто не просит сверх того, что было обещано.

– Кем?

– Для примера – вице-губернатором области Гуськовым, который руководил клубом до недавнего времени. И после его правления остались миллиардные долги. Их в течение всего времени нынешний президент погашает, пытаясь вывести клуб на стабильный уровень. Но без поддержки правительства области, которое является акционером «Ростова», стабилизация нереальна. Все обещания, которые давались, не выполнялись.

– Например?

– Да хотя бы вот такой пример. Два года назад было сказано мне и всей команде на встрече с руководителями области, что появится новая база. Прошло два года – воз и ныне там. Было обещано передать стадион в управление клубу, сейчас его вроде бы отдали в этом смысле области. Хочется посмотреть, в чьих руках арена в итоге окажется, и кто на ней станет играть. Большие сомнения, что «Ростов» – хотя мне лично обещал министр спорта, заверял и божился, что стадион передадут «Ростову».

Все обещания повисают в воздухе. Большими усилиями собрана команда, все благодаря Арутюнянцу и Рыскину. И конечно же, будет обидно все это потерять после стольких усилий, как со стороны президента и спортивного директора клуба, так и команды. Не говорю уже о том, что необходима огромная помощь – важно, чтобы хотя бы не вставляли палки в колеса и выполняли свои же обещания.

– Ваш прогноз – чем все закончится?

– Это зависит от ответа на вопрос о том, кому нужен клуб «Ростов» – и нужен ли вообще и в каком формате. Это главное, – сказал Карпин.

Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов ранее был куратором ФК «Ростов».

С недавних пор Гуськов занимает должность президента ростовского «СКА».

Карпин – о долгах «Ростова» перед игроками: «Приходит момент, когда наступает предел. Бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно»



