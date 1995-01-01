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    Карпин: «После правления вице-губернатора области у «Ростова» остались миллиардные долги»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему клуб оказался в «финансовой блокаде».

    – По моей информации, то, что происходит с финансированием, похоже на финансовую блокаду.

    – Она может просто убить клуб. По тому, что знаю и слышал, все так и есть, и никто не просит сверх того, что было обещано.

    – Кем?

    – Для примера – вице-губернатором области Гуськовым, который руководил клубом до недавнего времени. И после его правления остались миллиардные долги. Их в течение всего времени нынешний президент погашает, пытаясь вывести клуб на стабильный уровень. Но без поддержки правительства области, которое является акционером «Ростова», стабилизация нереальна. Все обещания, которые давались, не выполнялись.

    – Например?

    – Да хотя бы вот такой пример. Два года назад было сказано мне и всей команде на встрече с руководителями области, что появится новая база. Прошло два года – воз и ныне там. Было обещано передать стадион в управление клубу, сейчас его вроде бы отдали в этом смысле области. Хочется посмотреть, в чьих руках арена в итоге окажется, и кто на ней станет играть. Большие сомнения, что «Ростов» – хотя мне лично обещал министр спорта, заверял и божился, что стадион передадут «Ростову».

    Все обещания повисают в воздухе. Большими усилиями собрана команда, все благодаря Арутюнянцу и Рыскину. И конечно же, будет обидно все это потерять после стольких усилий, как со стороны президента и спортивного директора клуба, так и команды. Не говорю уже о том, что необходима огромная помощь – важно, чтобы хотя бы не вставляли палки в колеса и выполняли свои же обещания.

    – Ваш прогноз – чем все закончится?

    – Это зависит от ответа на вопрос о том, кому нужен клуб «Ростов» – и нужен ли вообще и в каком формате. Это главное, – сказал Карпин.

    • Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов ранее был куратором ФК «Ростов».
    • С недавних пор Гуськов занимает должность президента ростовского «СКА».

    Карпин – о долгах «Ростова» перед игроками: «Приходит момент, когда наступает предел. Бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно»


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1481

      Бухбух 14 минут назад

      И долги эти остались, уверен на 99%, перед структурами, подконтрольными Гуськову. Интересно послушать самого Гуськова на предмет того, как эти долги образовались.

      1
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      Рейтинг: +276

      Олег1204 34 минуты назад

      Хотя народ тоже виноват, прекрасно знал за кого голосовал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34934

      MaxRnD > Олег1204 16 минут назад

      Страну после падения СССР загнали в неофеодализм, так что роль голоса народа в этой ситуации является полнейшей профанацией и сведена лишь к созданию видимости присутствия демократии !

      PS Да и та видимость не для самого народа, а больше для Западных институтов

      1
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      Рейтинг: +276

      Олег1204 36 минут назад

      Там где был единорос, ворам делать нечего

      5
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      Рейтинг: +2985

      мы_не_рабы 41 минуту назад

      Насколько помню стадион "Ростов арена" был построен перед ЧМ-2018 на гос. деньги. Кто же отдаст халявный кусок команде? Прибыль от проведения матчей и концертов лучше осядет в карманах у чиновников. Жаль если Ростов постигнет участь Кубани. Карпин создал очень симпатичную, боеспособную команду, которая ещё сможет потрепать нервы лидерам.

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      Рейтинг: +525

      Юрэс 51 минуту назад

      Да просто ЗАРПЛАТЫ у футбалёров АХ......УЕТЬ !!!!!!!
      ПО ЧЕ МУ ???!!?!? БОГИ ШТОЛИИИ

      0
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      Рейтинг: +1898

      lordmrv 56 минут назад

      Кажется этим интервью Валера подписал себе приговор. Не любят власть имущие критику. Безумно жаль такой клуб. А скажите знатоки, могло бы помочь акционирование клуба в этом случае?

      3
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      Рейтинг: +34934

      MaxRnD > lordmrv 49 минут назад

      Ну болелы Ростова теперь хоть часть своих "благодетелей" по фамилиям будут знать, а то бы и этого не знали, так что Валера пусть напоследок дверью хлопнет ....

      4
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      Рейтинг: +12523

      bset 1 час назад

      Так у нас все чиновничий аппарат такой. Созидать не могут. Только все тратить. А потом, когда приходит новое руководство разгребать, начинают говорить "вот при мне было лучше". Такое засилие необразованных менеджеров не один десяток лет вычищать придется.

      4
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      Рейтинг: +34934

      MaxRnD 1 час назад

      Вампир высосал все соки из Ростова и решил подоить Басту ?

      3
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