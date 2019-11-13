ФНЛ. «Краснодар-2» разгромил «Енисей», забив четыре гола в меньшинстве

«Краснодар-2» с крупным счетом победил «Енисей» в 23-м туре ФНЛ.

С 40-й минуты краснодарцы играли вдесятером после удаления Алекса Мацукатова, получившего вторую желтую карточку. Спустя две минуты Герман Онугха открыл счет с пенальти. Под занавес встречи он оформил дубль, забив еще один гол с 11-метрового. Также у краснодарской команды отличились Илья Воротников и Леон Сабуа.

ФНЛ. 23-й тур.

«Краснодар-2» – «Енисей» – 4:0 (1:0).

Голы: 1:0 – Онугха, 42 (пенальти); 2:0 – Онугха, 84 (пенальти); 3:0 – Воротников, 75; 4:0 – Сабуа, 89.

Удаления: Мацукатов, 40 – нет.