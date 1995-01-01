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    ФНЛ. «Краснодар-2» разгромил «Енисей», забив четыре гола в меньшинстве

    «Краснодар-2» с крупным счетом победил «Енисей» в 23-м туре ФНЛ.

    С 40-й минуты краснодарцы играли вдесятером после удаления Алекса Мацукатова, получившего вторую желтую карточку. Спустя две минуты Герман Онугха открыл счет с пенальти. Под занавес встречи он оформил дубль, забив еще один гол с 11-метрового. Также у краснодарской команды отличились Илья Воротников и Леон Сабуа.

    ФНЛ. 23-й тур.

    «Краснодар-2» – «Енисей» – 4:0 (1:0).

    Голы: 1:0 – Онугха, 42 (пенальти); 2:0 – Онугха, 84 (пенальти); 3:0 – Воротников, 75; 4:0 – Сабуа, 89.

    Удаления: Мацукатов, 40 – нет.

    • После матча «Краснодар-2» с 26 очками поднялся на 12-е место, «Енисей» (22 очка) занимает 16-е место.

    Источник: Бомбардир.ру

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