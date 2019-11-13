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  • ФНЛ. «Краснодар-2» разгромил «Енисей», забив четыре гола в меньшинстве

ФНЛ. «Краснодар-2» разгромил «Енисей», забив четыре гола в меньшинстве

13 ноября 2019, 17:14
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«Краснодар-2» с крупным счетом победил «Енисей» в 23-м туре ФНЛ.

С 40-й минуты краснодарцы играли вдесятером после удаления Алекса Мацукатова, получившего вторую желтую карточку. Спустя две минуты Герман Онугха открыл счет с пенальти. Под занавес встречи он оформил дубль, забив еще один гол с 11-метрового. Также у краснодарской команды отличились Илья Воротников и Леон Сабуа.

ФНЛ. 23-й тур.

«Краснодар-2» – «Енисей» – 4:0 (1:0).

Голы: 1:0 – Онугха, 42 (пенальти); 2:0 – Онугха, 84 (пенальти); 3:0 – Воротников, 75; 4:0 – Сабуа, 89.

Удаления: Мацукатов, 40 – нет.

  • После матча «Краснодар-2» с 26 очками поднялся на 12-е место, «Енисей» (22 очка) занимает 16-е место.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Краснодар-2 Енисей Онугха Герман
Комментарии (1)
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portero
1573670165
счет хороший!
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