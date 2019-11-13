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  • Модрич получил Golden Foot за вклад в развитие футбола, опередив Роналду и Месси

Модрич получил Golden Foot за вклад в развитие футбола, опередив Роналду и Месси

13 ноября 2019, 06:58
4

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич получил награду Golden Foot, которая вручается игрокам старше 29-ти лет за вклад в развитие футбола. На приз претендовали Лионель Месси и Криштиану Роналду и другие футболисты.

В прошлом году Модрич получил «Золотой мяч», а также дошел со сборной Хорватии до финала чемпионата мира в России.

  • В текущем сезоне Примеры хорват забил гол, сделал две результативные передачи.
  • «Реал» в таблице идет вторым.
  • Сборная Хорватии лидирует в отборочной группе Евро-2020.

Источник: твиттер HNS
Испания. Примера Италия. Серия А Реал Барселона Ювентус Месси Лионель Роналду Криштиану Модрич Лука
Комментарии (4)
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Cules2013
1573624208
У них там клавиша "приз" на Модриче залипла?
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Barçist
1573641188
Странный выбор.Если о лучшем футболисте вообще,есть о чём поспорить,то выбор лучшего возрастного игрока резко сужается до 2 человек бесспорно.
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