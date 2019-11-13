Модрич получил Golden Foot за вклад в развитие футбола, опередив Роналду и Месси

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич получил награду Golden Foot, которая вручается игрокам старше 29-ти лет за вклад в развитие футбола. На приз претендовали Лионель Месси и Криштиану Роналду и другие футболисты.

В прошлом году Модрич получил «Золотой мяч», а также дошел со сборной Хорватии до финала чемпионата мира в России.