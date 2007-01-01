Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    Модрич получил Golden Foot за вклад в развитие футбола, опередив Роналду и Месси

    Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич получил награду Golden Foot, которая вручается игрокам старше 29-ти лет за вклад в развитие футбола. На приз претендовали Лионель Месси и Криштиану Роналду и другие футболисты.

    В прошлом году Модрич получил «Золотой мяч», а также дошел со сборной Хорватии до финала чемпионата мира в России.

    • В текущем сезоне Примеры хорват забил гол, сделал две результативные передачи.
    • «Реал» в таблице идет вторым.
    • Сборная Хорватии лидирует в отборочной группе Евро-2020.

    Источник: твиттер HNS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8679

      Cules2013 12 минут назад

      У них там клавиша "приз" на Модриче залипла?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74444
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru