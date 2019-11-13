Модрич получил Golden Foot за вклад в развитие футбола, опередив Роналду и Месси

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич получил награду Golden Foot, которая вручается игрокам старше 29-ти лет за вклад в развитие футбола. На приз претендовали Лионель Месси и Криштиану Роналду и другие футболисты.
В прошлом году Модрич получил «Золотой мяч», а также дошел со сборной Хорватии до финала чемпионата мира в России.
- В текущем сезоне Примеры хорват забил гол, сделал две результативные передачи.
- «Реал» в таблице идет вторым.
- Сборная Хорватии лидирует в отборочной группе Евро-2020.
Источник: твиттер HNS