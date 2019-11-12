Глава ВТБ Костин: «Летние приобретения «Динамо» не такие уж плохие»

Глава ВТБ Андрей Костин дал оценку трансферам «Динамо» в летнее трансферное окно.

«Я не большой профессионал, чтобы комментировать это. Я считаю, что эти вещи должен решать профессионал, наверное, в первую очередь, тренер. Он выбирает, какие игроки ему нужны, в какой линии они должны играть.

Рынок тяжелый, проблема в том, что у нас нет экономики футбола, он не может зарабатывать. В Англии за телевизионные права платят сотни миллионов евро, у нас, с одной стороны, фактически не платят ничего, и это все осуществляется за спонсорские деньги.

С другой стороны, рынок стал открыт, любого игрока, в том числе российского, могут приобрести, поэтому ценник довольно большой. Поэтому ситуация очень непростая, за каждого игрока идет очень упорная борьба, процедура поиска сама по себе очень сложна.

Мне кажется, приобретения не такие уж плохие, из них просто нужно создать правильную команду, для этого нужна работа тренерского коллектива, чтобы была тактика и стратегия игры, правильные взаимодействия, комбинации. И я думаю, что в последнее время начало получаться», – сказал Костин.

В летнее трансферное окно «Динамо» пополнили 12 футболистов.

Клуб потратил на переходы игроков 33,7 миллионов евро.

После 16 туров РПЛ «Динамо» занимает в таблице 11-е место с 18 очками.

Глава ВТБ Костин: «Интерес к проекту «Динамо» не остыл. В следующем году бюджет клуба может быть увеличен»



