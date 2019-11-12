Глава ВТБ Костин: «Интерес к проекту «Динамо» не остыл. В следующем году бюджет клуба может быть увеличен»

Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что бюджет «Динамо» в 2020 году могут увеличить.
«Интерес к проекту «Динамо» не остыл. Болельщикам не стоит опасаться, у нас достаточное финансирование, на следующий год запланирован хороший бюджет, может быть, даже будем увеличивать. К нам приходят внешние спонсоры», – сказал Костин.
- В апреле ВТБ стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба «Динамо» за 1 рубль. Сообщалось, что у клуба были долги размером около 5 миллиардов рублей.
- В летнее трансферное окно «Динамо» потратило 33,7 миллионов евро.
- После 16 туров РПЛ «Динамо» занимает в таблице 11-е место с 18 очками.
Глава ВТБ Костин: «Динамо» – один из самых неудачных наших проектов»
Источник: «Р-Спорт»