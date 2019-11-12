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  • Глава ВТБ Костин: «Интерес к проекту «Динамо» не остыл. В следующем году бюджет клуба может быть увеличен»

Глава ВТБ Костин: «Интерес к проекту «Динамо» не остыл. В следующем году бюджет клуба может быть увеличен»

12 ноября 2019, 13:30
17

Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что бюджет «Динамо» в 2020 году могут увеличить.

«Интерес к проекту «Динамо» не остыл. Болельщикам не стоит опасаться, у нас достаточное финансирование, на следующий год запланирован хороший бюджет, может быть, даже будем увеличивать. К нам приходят внешние спонсоры», – сказал Костин.

  • В апреле ВТБ стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба «Динамо» за 1 рубль. Сообщалось, что у клуба были долги размером около 5 миллиардов рублей.
  • В летнее трансферное окно «Динамо» потратило 33,7 миллионов евро.
  • После 16 туров РПЛ «Динамо» занимает в таблице 11-е место с 18 очками.

Глава ВТБ Костин: «Динамо» – один из самых неудачных наших проектов»


Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (17)
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Rus9I
1573555301
Динамо точно не пропадет! Спонсоры приходят и уходят, а история остается. Динамо это бренд, с хорошим стадионом! Так что я уверен что ближайшие 3-4 года, они будут играть на равне с лидерами РПЛ...
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tare61
1573558328
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fedser
1573558799
Свежо предание, да верится с трудом!
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АКС-74У
1573559621
33,7 миллионов евро угрохали впустую, на следующий год бюджет будет увеличен. А ведь ВТБ государственный банк, вот где засели "враги народа"!
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paracetamol
1573561565
Чё толку? Игры как не было, так и нет. Прожигают костины денюжки!
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Сенситив
1573564962
банкирам лишь бы бабки попилить, с проекта снять каймак, с госбанка отщипнуть деньжат не хило, как-то так...))
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Decorhome
1573567402
Главное что бы был результат
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Lester84
1573569063
Такие наивные. Можно подумать вброс бабла - это панацея для всего. Ну вбросили вы бабла в крайнее межсезонье, а результат пока хуже прошлого сезона
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Ганнибал Лектор
1573580968
Динамо обречено болтаться как оно в проруби. Потому что нет профессионалов в структуре управления клубом. Одни временщики и менеджеры.
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Лев из Москвы
1573594967
Не терплю недружелюбных к моему Динамо.Если сопливят--значит все правильно мы делаем. Спасибо ВТБ и Костину. Давно я не был так уверен в ДИНАМО
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