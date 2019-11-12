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    Глава ВТБ Костин: «Интерес к проекту «Динамо» не остыл. В следующем году бюджет клуба может быть увеличен»

    Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что бюджет «Динамо» в 2020 году могут увеличить.

    «Интерес к проекту «Динамо» не остыл. Болельщикам не стоит опасаться, у нас достаточное финансирование, на следующий год запланирован хороший бюджет, может быть, даже будем увеличивать. К нам приходят внешние спонсоры», – сказал Костин.

    • В апреле ВТБ стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба «Динамо» за 1 рубль. Сообщалось, что у клуба были долги размером около 5 миллиардов рублей.
    • В летнее трансферное окно «Динамо» потратило 33,7 миллионов евро.
    • После 16 туров РПЛ «Динамо» занимает в таблице 11-е место с 18 очками.

    Глава ВТБ Костин: «Динамо» – один из самых неудачных наших проектов»


    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7755

      silver29 17 минут назад

      Странно другое, ВТБ и Сбербанк по сути являясь государственными банками не работают в Крыму (((. Почему охладели к земле русской ?

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      Рейтинг: +8175

      KLIM777 25 минут назад

      Это конечно хорошо, но покупки так себе были. Либо игру не может супер-тренер построить.

      0
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      Рейтинг: +7625

      alex1951 40 минут назад

      ....Ох уж эти сказки ,ох уж эти сказачники......

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      Рейтинг: +355

      Rus9I 49 минут назад

      Динамо точно не пропадет! Спонсоры приходят и уходят, а история остается.
      Динамо это бренд, с хорошим стадионом! Так что я уверен что ближайшие 3-4 года, они будут играть на равне с лидерами РПЛ...

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      Рейтинг: +899

      Mister_Tomsk > Rus9I 40 минут назад

      ага как последние года 3-4 играют) так и будут играть) пока не научатся селекцией заниматься) а не пилить бабки на всяких филиппах)))

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      Рейтинг: +602

      evgevg13 54 минуты назад

      ну-ну... когда-то я это уже слышал. после этого клуб вылетел в 1-ю лигу

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