Глава ВТБ Костин: «Интерес к проекту «Динамо» не остыл. В следующем году бюджет клуба может быть увеличен»

Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что бюджет «Динамо» в 2020 году могут увеличить.

«Интерес к проекту «Динамо» не остыл. Болельщикам не стоит опасаться, у нас достаточное финансирование, на следующий год запланирован хороший бюджет, может быть, даже будем увеличивать. К нам приходят внешние спонсоры», – сказал Костин.

В апреле ВТБ стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба «Динамо» за 1 рубль. Сообщалось, что у клуба были долги размером около 5 миллиардов рублей.

В летнее трансферное окно «Динамо» потратило 33,7 миллионов евро.

После 16 туров РПЛ «Динамо» занимает в таблице 11-е место с 18 очками.

Глава ВТБ Костин: «Динамо» – один из самых неудачных наших проектов»



