Глава ВТБ Костин: «Динамо» – один из самых неудачных наших проектов»

Глава ВТБ Андрей Костин высказал мнение о московском «Динамо», которое принадлежит банку.

«Мы давно являемся спонсорами «Динамо», даже владельцами были команды, но мы никогда не занимались управлением этой команды. К сожалению, я считаю, это один из самых неудачных проектов ВТБ. Их немного — большинство удачных.

И я сказал: послушайте, мы не можем ассоциироваться с неудачным проектом. Поэтому мы сейчас хотели бы на несколько лет, скажем на три года хотя бы, полностью взять под контроль все управление и посмотреть, есть ли у нас достаточные навыки, знания и люди, которые этим занимаются, чтобы действительно команда играла так… Даже место не важно, важно, чтобы радовала болельщиков.

Другое дело, что нельзя ожидать, такие вещи не случаются за месяц или даже за два. И рынок сложный игроков, и стратегию нужно выбрать. Поэтому я думаю, что на горизонте двух-трех лет хотелось бы видеть действительно очень мощную команду, которая могла бы претендовать на призовые места, а до этого, я думаю, будет идти сложный процесс. Думаю, какие-то результаты мы почувствуем в ближайшее время», – сказал Костин в эфире «России 24».