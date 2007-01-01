Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    Глава ВТБ Костин: «Динамо» – один из самых неудачных наших проектов»

    Глава ВТБ Андрей Костин высказал мнение о московском «Динамо», которое принадлежит банку.

    «Мы давно являемся спонсорами «Динамо», даже владельцами были команды, но мы никогда не занимались управлением этой команды. К сожалению, я считаю, это один из самых неудачных проектов ВТБ. Их немного — большинство удачных.

    И я сказал: послушайте, мы не можем ассоциироваться с неудачным проектом. Поэтому мы сейчас хотели бы на несколько лет, скажем на три года хотя бы, полностью взять под контроль все управление и посмотреть, есть ли у нас достаточные навыки, знания и люди, которые этим занимаются, чтобы действительно команда играла так… Даже место не важно, важно, чтобы радовала болельщиков.

    Другое дело, что нельзя ожидать, такие вещи не случаются за месяц или даже за два. И рынок сложный игроков, и стратегию нужно выбрать. Поэтому я думаю, что на горизонте двух-трех лет хотелось бы видеть действительно очень мощную команду, которая могла бы претендовать на призовые места, а до этого, я думаю, будет идти сложный процесс. Думаю, какие-то результаты мы почувствуем в ближайшее время», – сказал Костин в эфире «России 24».

    • В апреле ВТБ приобрел «Динамо» за один рубль. Сообщалось, что у клуба были долги размером около 5 миллиардов рублей.
    • После восьми туров РПЛ «Динамо» занимает в таблице 11-е место с 9 очками.
    • В летнее трансферное окно «Динамо» потратило 33,7 миллионов евро.

    Источник: «Россия 24»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:05
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4868

      Агасфер 1 минуту назад

      Беда,коль сапоги начнёт тачать пирожник,а пироги печи сапожник.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2914

      paracetamol 15 минут назад

      Купил акции ВТБ, оказалось - полное г-но! Жду момента когда продать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32433

      portero 20 минут назад

      не понял, руководит уже ВТБ или пока только финансирует?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      Из Твери Леха 41 минуту назад

      Кубок для начала выиграете. Все равно турнир не нужный никому, а так хоть с таким богатым составом от Нефтчи не вылетите в первых матчах.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3828

      Lester84 43 минуты назад

      Понятно. Опять 3 года поматросят и забросят. Поймут, что деньги в трубу улетают и кому-то опять команду спихнут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +471

      Сенситив 45 минут назад

      ...на горизонте двух-трех лет хотелось бы видеть действительно очень мощную команду...
      но,
      ...Думаю, какие-то результаты мы почувствуем в ближайшее время...
      во как, даже главный босс оказался поставлен в раскоряку динамовскими манагерами (был бы с мозгами, неудачными проектами не занимался), но результатов уже ждёт, вот хохол ему и выдаст нежданьчик, ентот бублик не нарадуеца, как-то так...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6025

      FanatSerj 1 час назад

      ох уж сколько вас таких "дайте по управлять" было. Но сейчас и вправду не попишешь, кто платит, под ту дудочку и пляшут.
      Жалко только одно, что управленцы меняются, а ни кого еще не посадили, вот это прям досадно, а посадить то есть за что.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      xrrrx 1 час назад

      ну всё - 2-3 года Динамо будет жировать теперь вместе с Зенитом

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79334
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73618
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru