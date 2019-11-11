Васильев: «Спортивный директор «Ювентуса» говорил, что переход Головина в «Ювентус» – решенное дело»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал о том, как французский клуб принял решение о приобретении полузащитника Александра Головина.

«Во-первых, нужно было убедиться самому, что это тот самый российский футболист, о котором мы давно мечтали. Переломный момент для меня наступил, когда в разговоре со мной спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал, как высоко ценит Сашу и что переход игрока в «Юве» — дело практически решенное. Понял, что медлить нельзя, но ЦСКА отказался обсуждать сделку до чемпионата мира.

Во-вторых, нужно было убедить президента клуба Дмитрия Рыболовлева. Мы полетели на матч ЧМ-2018 в Сочи, в котором Россия играла с Хорватией. И тогда, посмотрев на Головина с трибуны, Дмитрий Евгеньевич дал мне добро заключить эту сделку.

Но и затем ситуация складывалась непросто. Евгений Гинер отсутствовал, вернулся в Москву только к финалу чемпионата мира. И несколько дней мы не могли получить ответ, была непонятная ситуация.

Я настаивал на том, чтобы продолжать переговоры, — и мой руководитель пошел навстречу, дал еще несколько дней на то, чтобы завершить сделку. Пришлось проявить определенную настойчивость, чтобы получить это одобрение. Ведь был большой соблазн сказать: «Спасибо, до свидания. Не хотите — не надо».

Мы планировали приобрести Головина за сумму до 25 миллионов евро. Здесь мне тоже пришлось непросто, нужно было убедить Рыболовлева пойти на этот шаг, выделить дополнительные пять миллионов.

На тот момент 30 миллионов были выше рыночной стоимости футболиста. Но нужно было согласиться на это, чтобы переломить ситуацию. Спустя полтора года можно сказать, что это было абсолютно правильное решение», – сказал Васильев.

Бывший вице-президент «Монако»: «Клуб сможет продать Головина за 70-80 миллионов»