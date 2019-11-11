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  • Бывший вице-президент «Монако»: «Клуб сможет продать Головина за 70-80 миллионов»

Бывший вице-президент «Монако»: «Клуб сможет продать Головина за 70-80 миллионов»

11 ноября 2019, 20:10
16

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев считает, что клуб Лиги 1 сможет выгодно для себя продать полузащитника Александра Головина.

«Если Головин продолжит прогрессировать так, как мы видим в этом сезоне, убежден, что «Монако» сможет продать его с хорошей прибылью. Сразу говорил, что первый сезон для него получится переходным, хотя и не мог предвидеть, насколько он окажется сложным.

Но сейчас прогресс очевиден, причем это проявляется как в чемпионате Франции, так и в сборной России. Сейчас в Европе за ним многие следят.

Видел передачу «Инсайдеры», в которой агент Головина Олег Артемов называет цифры 70-80 миллионов евро. Если Саша продолжит расти такими же темпами, как сейчас, это кажется мне вполне возможным.

Другое дело, отпустит ли его «Монако». Полагаю, если клуб по итогам этого сезона выйдет в Лигу чемпионов, то ему будет очень трудно лишиться ключевого на сегодня игрока полузащиты», – подытожил Васильев.

  • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года.
  • Сумма трансфера составила рекордные для французского клуба 30 млн евро.

«Чемпионат»: участие Головина в матче с Бельгией под вопросом. Последний матч «Монако» он отыграл на уколах

Источник: «СЭ»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (16)
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Mihai11
1573494206
Надеемся что он станет мировой звездой
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Derzkiy1
1573496120
к Клоппу попасть бы , прогресс ещё больше пошёл ! А так Саня топ
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Tuxuu777
1573496652
Ну с выходом Монако в ЛЧ по ходу этого сезона погорячились, но в ЛЕ зацепиться реально. Сане удачи и, соглашаясь с предыдущим автором, хочется увидеть его у Клоппа
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starche
1573498503
Бредуха.
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Фан666
1573499534
У метца нет столько денег
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Lilipyt
1573499813
Больше 30 он не стоит. Он на свои 25 в Монако не наиграл. Не то что про заоблачные цифры.
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Рубинище
1573502983
сколь бы не стоил, но видно по сборной, что на фоне др. он выделяется. Может в Челси перейдёт. Это не Смолов и Ко которые так и проходили с подающих надежды до пенсии
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dinar7777dinar
1573503816
ахахахахаххахах ! 80 лямов? вадик если монако продаст его за 80 лямов то это будет афера века ! НЕ ЖЕНИТ ЛИ ИЗ САНКТ ПЕТЕРБУРГА ЗА ГАЗПРОМОВСКОЕ БАБЛО СЕЙ ПОКУПАТЕЛЬ? ))))
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Garrincha58
1573503901
80 лямов рублей?
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Akarin
1573505381
Чот тут какой-то хейт пошел, агент, как я понял, имел в виду, если он весь сезон сыграет так же, как и последние матчи.
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