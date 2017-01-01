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    Бывший вице-президент «Монако»: «Клуб сможет продать Головина за 70-80 миллионов»

    Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев считает, что клуб Лиги 1 сможет выгодно для себя продать полузащитника Александра Головина.

    «Если Головин продолжит прогрессировать так, как мы видим в этом сезоне, убежден, что «Монако» сможет продать его с хорошей прибылью. Сразу говорил, что первый сезон для него получится переходным, хотя и не мог предвидеть, насколько он окажется сложным.

    Но сейчас прогресс очевиден, причем это проявляется как в чемпионате Франции, так и в сборной России. Сейчас в Европе за ним многие следят.

    Видел передачу «Инсайдеры», в которой агент Головина Олег Артемов называет цифры 70-80 миллионов евро. Если Саша продолжит расти такими же темпами, как сейчас, это кажется мне вполне возможным.

    Другое дело, отпустит ли его «Монако». Полагаю, если клуб по итогам этого сезона выйдет в Лигу чемпионов, то ему будет очень трудно лишиться ключевого на сегодня игрока полузащиты», – подытожил Васильев.

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года.
    • Сумма трансфера составила рекордные для французского клуба 30 млн евро.

    «Чемпионат»: участие Головина в матче с Бельгией под вопросом. Последний матч «Монако» он отыграл на уколах

    Источник: «СЭ»

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