«Чемпионат»: участие Головина в матче с Бельгией под вопросом. Последний матч «Монако» он отыграл на уколах

По информации «Чемпионата», полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин может не сыграть с Бельгией в отборе Евро-2020.

23-летний игрок испытывает дискомфорт в паховой области. Матч «Монако» – «Дижон» (1:0), в котором Головин забил единственный мяч, он отыграл на уколах. Тренерский штаб сборной примет решение об участии Головина в матче с Бельгией в зависимости от его состояния.

После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.

Россияне примут бельгийцев 16 ноября.

Черчесов: «Мы подходим ко всем индивидуально. Остальные были готовы провести тренировку, а Головин и Оздоев – нет»



