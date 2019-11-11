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  • «Чемпионат»: участие Головина в матче с Бельгией под вопросом. Последний матч «Монако» он отыграл на уколах

«Чемпионат»: участие Головина в матче с Бельгией под вопросом. Последний матч «Монако» он отыграл на уколах

11 ноября 2019, 14:30
10

По информации «Чемпионата», полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин может не сыграть с Бельгией в отборе Евро-2020.

23-летний игрок испытывает дискомфорт в паховой области. Матч «Монако» – «Дижон» (1:0), в котором Головин забил единственный мяч, он отыграл на уколах. Тренерский штаб сборной примет решение об участии Головина в матче с Бельгией в зависимости от его состояния.

  • После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.
  • Россияне примут бельгийцев 16 ноября.

Черчесов: «Мы подходим ко всем индивидуально. Остальные были готовы провести тренировку, а Головин и Оздоев – нет»


Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Монако Головин Александр
Комментарии (10)
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Decorhome
1573472684
Очень жаль. Его будет нехватать
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Derzkiy1
1573473819
Без него точно шансов 0
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FanatSerj
1573474486
шансы на чудо резко упали )) Это тоже самое будет как мы без него со Шведами в Лига наций играли, без центра и хоть капельку "мозга" в атаках. Миранчук конечно прибавил сильно, но это же сборная там у него мало опыта на этой позиции.
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Plyash
1573477062
Вот и вернулись с небес на землю.
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Skull_Boy
1573478634
Нет Головина нет мозгов в атаке и так играем, как убогие африканцы, бей беги
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zigbert
1573479409
Если учесть что не будет еще и Газинского, и возможно Баринова ,то в центре поля у нас будут проблемы.
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vladimir-7
1573489027
Саша, даже не думай играть в сборной против Бельгии, потому, что это отрицательно скажется на твоей дальнейшей карьере. Бери пример с Черышева, он правильно всё оценил и сделал верный вывод.
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_Kesh_Suntar_
1573504382
Мы и так на ЕВРО! Так что рисковать не должны, а насчет Монако!,, походу ваше отчаялись что на уколах *****!
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Rus9I
1573541476
Пусть дома сидит, телек смотрит. В матче с Сан-Марино можно кого угодно поставить на поле. Того же Ари можно спокойно использовать, он явно не хуже!
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