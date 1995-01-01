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    «Чемпионат»: участие Головина в матче с Бельгией под вопросом. Последний матч «Монако» он отыграл на уколах

    По информации «Чемпионата», полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин может не сыграть с Бельгией в отборе Евро-2020.

    23-летний игрок испытывает дискомфорт в паховой области. Матч «Монако» – «Дижон» (1:0), в котором Головин забил единственный мяч, он отыграл на уколах. Тренерский штаб сборной примет решение об участии Головина в матче с Бельгией в зависимости от его состояния.

    • После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.
    • Россияне примут бельгийцев 16 ноября.

    Черчесов: «Мы подходим ко всем индивидуально. Остальные были готовы провести тренировку, а Головин и Оздоев – нет»


    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +832

      playsh 1 минуту назад

      Вот и вернулись с небес на землю.

      0
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      Рейтинг: +6371

      FanatSerj 44 минуты назад

      шансы на чудо резко упали ))
      Это тоже самое будет как мы без него со Шведами в Лига наций играли, без центра и хоть капельку "мозга" в атаках. Миранчук конечно прибавил сильно, но это же сборная там у него мало опыта на этой позиции.

      0
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      Рейтинг: +1809

      Derzkiy1 55 минут назад

      Без него точно шансов 0

      1
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      Рейтинг: +960

      Decorhome 1 час назад

      Очень жаль. Его будет нехватать

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