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  • Черчесов: «Мы подходим ко всем индивидуально. Остальные были готовы провести тренировку, а Головин и Оздоев – нет»

Черчесов: «Мы подходим ко всем индивидуально. Остальные были готовы провести тренировку, а Головин и Оздоев – нет»

11 ноября 2019, 13:48
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему полузащитники Александр Головин и Магомед Оздоев не тренировались в общей группе национальной команды.

«Обычное явление. У кого-то что-то на второй день после игры вылезает, поэтому мы подходим ко всем индивидуально. Остальные были готовы провести тренировку, а Головин и Оздоев – нет. Посмотрим, как будут обстоять дела завтра.

Успел ли оценить кондиции ребят? Вчера мы собрались, кто-то летел с нами, а кто-то нет, поэтому успел переговорить не со всеми. Завтра у нас будет маленький тест, и на бумаге мы посмотрим, кто в каком состоянии. Тогда и будем их оценивать и приводить к общему знаменателю. Вон, посмотрите, четыре человека еще продолжают бегать сейчас, значит, им это полезно», – сказал Черчесов.

В воскресенье игроки сборной прилетели в Сочи для подготовки к матчам против Бельгии и Сан-Марино.

  • Обе встречи пройдут в рамках отбора Евро-2020.
  • Россияне 16 ноября примут Бельгию в Санкт-Петербурге, а 19 ноября сыграют в гостях с Сан-Марино.

Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Оздоев Магомед Головин Александр Черчесов Станислав
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