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    Черчесов: «Мы подходим ко всем индивидуально. Остальные были готовы провести тренировку, а Головин и Оздоев – нет»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему полузащитники Александр Головин и Магомед Оздоев не тренировались в общей группе национальной команды.

    «Обычное явление. У кого-то что-то на второй день после игры вылезает, поэтому мы подходим ко всем индивидуально. Остальные были готовы провести тренировку, а Головин и Оздоев – нет. Посмотрим, как будут обстоять дела завтра.

    Успел ли оценить кондиции ребят? Вчера мы собрались, кто-то летел с нами, а кто-то нет, поэтому успел переговорить не со всеми. Завтра у нас будет маленький тест, и на бумаге мы посмотрим, кто в каком состоянии. Тогда и будем их оценивать и приводить к общему знаменателю. Вон, посмотрите, четыре человека еще продолжают бегать сейчас, значит, им это полезно», – сказал Черчесов.

    В воскресенье игроки сборной прилетели в Сочи для подготовки к матчам против Бельгии и Сан-Марино.

    • Обе встречи пройдут в рамках отбора Евро-2020.
    • Россияне 16 ноября примут Бельгию в Санкт-Петербурге, а 19 ноября сыграют в гостях с Сан-Марино.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:48
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1113

      Genz 1 час назад

      Вон, посмотрите, четыре человека еще продолжают бегать сейчас, значит, им это полезно», – сказал Черчесов. Доктор Пилюльлькин констатировал у четверых бегающих без остановки паранойу. Ими оказались Дзюба, джикия, Гильерме и Миранчук. Кого ставить на Бельгию Стас?

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      Рейтинг: +21526

      gol_kak_sokol 1 час назад

      ".... у нас будет маленький тест, и на бумаге мы посмотрим, кто в каком состоянии. Тогда и будем их оценивать и приводить к общему знаменателю. "
      Давно пора проверить IQ у тренера и у зюбы. Насчет общего знаменателя - главное, чтобы этот знаменатель не был нулем.

      0
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      Рейтинг: +1053

      Stavropolets 2 часа назад

      Удачи и хорошей игры

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