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    Наумов – о нарушении «Зенитом» лимита в 2009 году: «Был админресурс. РЖД заставило «Локомотив» пойти на попятную и не обращаться в суд»

    В 2009 году в матче против «Локомотива» «Зенит» нарушил лимит на легионеров. Бывший президент москвичей Николай Наумов рассказал «Спорт уик-энд», почему клуб не стал доводить дело до Спортивного арбитражного суда в Лозанне и добиваться технической победы.

    – Я вам напомню ситуацию десятилетней давности. В матче «Локомотив» – «Зенит» Дик Адвокат нарушил правило лимита на легионеров, но Питеру не засчитали поражение. Вы же были в тот период президентом «Локомотива». Неужели и тут не обошлось без админресура?

    – Здесь не обошлось. Я вам прямо скажу, что он был включен. Звонили руководители разных рангов, меня так «прихватили». Хотя документы в Спортивный арбитражный суд были готовы, и мы бы выиграли этот процесс, а «Зениту» засчитали бы поражение.

    – Кто же заставил вас пойти на попятную?

    – В руководстве РЖД откровенно сказали, если пойдешь в суд, то можешь писать заявление. Тогда же не было ни единого основания не засчитать «Зениту» техническое поражение.

    За год до этого по такому же регламенту в женском футболе произошла похожая ситуация, и команде, выпустившей лишнего легионера, засчитали поражение 0:3.

    Мой юрист в Лозанне показал документы, и нам дали стопроцентную гарантию, что правда будет на нашей стороне. Это стоило «Локомотиву» третьего места и попадания в квалификацию Лиги чемпионов. Такое было, что тут скрывать.

    • Чемпионат России в 2009 году выиграл «Рубин».
    • «Зенит» финишировал третьим, а «Локомотив» с таким же количеством очков – четвертым.
    • В следующем 2010 году «Зенит» вылетел в квалификации Лиги чемпионов от французского «Осера».

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2876

      InterMilLano1908 19 минут назад

      Позорный клуп этот синит, как вообще за такое можно болеть?

      0
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      Рейтинг: +1347

      BANNIKOV1970 22 минуты назад

      зло

      0
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      Рейтинг: +1020

      Джой 54 минуты назад

      Не ******* дорогой.
      Тех. поражение было

      0
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      Рейтинг: +1652

      Томик > Джой 32 минуты назад

      От Динамо и ЦСКА были. От Локомотива - не помню, что-то.

      2
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      Рейтинг: +210

      фанат джигурды > Джой 20 минут назад

      Ничего тогда не было, так что оставь своё слово из звёздочек себе.

      1
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      Рейтинг: +1365

      srg38 1 час назад

      Через n-ное количество лет будут рассказывать про судейский корпус и Зенит, Газпром и его влияние на футбол в целом, тут всё понятно как бы, удивляться нечему.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +316

      Spinorr 1 час назад

      Ну это было сразу понятно и без признаний Наумова.

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