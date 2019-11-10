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  • Наумов – о нарушении «Зенитом» лимита в 2009 году: «Был админресурс. РЖД заставило «Локомотив» пойти на попятную и не обращаться в суд»

Наумов – о нарушении «Зенитом» лимита в 2009 году: «Был админресурс. РЖД заставило «Локомотив» пойти на попятную и не обращаться в суд»

10 ноября 2019, 12:47
22

В 2009 году в матче против «Локомотива» «Зенит» нарушил лимит на легионеров. Бывший президент москвичей Николай Наумов рассказал «Спорт уик-энд», почему клуб не стал доводить дело до Спортивного арбитражного суда в Лозанне и добиваться технической победы.

– Я вам напомню ситуацию десятилетней давности. В матче «Локомотив» – «Зенит» Дик Адвокат нарушил правило лимита на легионеров, но Питеру не засчитали поражение. Вы же были в тот период президентом «Локомотива». Неужели и тут не обошлось без админресура?

– Здесь не обошлось. Я вам прямо скажу, что он был включен. Звонили руководители разных рангов, меня так «прихватили». Хотя документы в Спортивный арбитражный суд были готовы, и мы бы выиграли этот процесс, а «Зениту» засчитали бы поражение.

– Кто же заставил вас пойти на попятную?

– В руководстве РЖД откровенно сказали, если пойдешь в суд, то можешь писать заявление. Тогда же не было ни единого основания не засчитать «Зениту» техническое поражение.

За год до этого по такому же регламенту в женском футболе произошла похожая ситуация, и команде, выпустившей лишнего легионера, засчитали поражение 0:3.

Мой юрист в Лозанне показал документы, и нам дали стопроцентную гарантию, что правда будет на нашей стороне. Это стоило «Локомотиву» третьего места и попадания в квалификацию Лиги чемпионов. Такое было, что тут скрывать.

  • Чемпионат России в 2009 году выиграл «Рубин».
  • «Зенит» финишировал третьим, а «Локомотив» с таким же количеством очков – четвертым.
  • В следующем 2010 году «Зенит» вылетел в квалификации Лиги чемпионов от французского «Осера».

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит
Комментарии (22)
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Spinorr
1573379844
Ну это было сразу понятно и без признаний Наумова.
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srg38
1573380415
Через n-ное количество лет будут рассказывать про судейский корпус и Зенит, Газпром и его влияние на футбол в целом, тут всё понятно как бы, удивляться нечему.
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Джой
1573380836
Не ******* дорогой. Тех. поражение было
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InterMilLano1908
1573382972
Позорный клуп этот синит, как вообще за такое можно болеть?
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alp
1573385015
Если б у Зенита был бы админ ресурс, то такие чудаки на букву М, как этот ноумов, присел бы...
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ilichkadr
1573385144
Видимо руководство РЖД так вздрючило Колю, что тот только через 10 лет решился на признание. Хорошо помню эту игру (1:1) и последующие с ней разговоры. Локо тогда отскочил. Рашидов был у руля железнодорожников. Действительно, Дик Адвоакат выпустил седьмого иностранца Текке вместо Погребняка, но это не было тайной.
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Челнинец
1573385784
Поэтому в футболе наша страна в попе! из-за коррупций и связей одного говно клуба!
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РМЗ
1573386720
Как можно уважать Зенит . Это лига Зенита и он бессменный чемпион . А остальные между собой бодаются . Это позор
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Павелий
1573387198
А ещё, если бы Зенит с тем же админ ресурсом не купил у Спартака в 2009 году Быстрова, то чемпионат выиграл бы Спартак.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1573390871
Что с бомжей возьмешь? Не трогай -- здоровее будешь.
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