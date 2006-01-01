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    Джордан Ларссон: «Не знаю, что делал VAR. На мне был пенальти»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

    «Там был пенальти. Я почувствовал касание — парень, который оборонялся, задел меня по ноге. Соответственно, я упал. Это был чистый контакт. Не знаю, что там делал VAR. Но это футбол, такое бывает.

    Самое главное — мы выиграли матч, и о пенальти я много не думал. Хотя, если честно, был немного шокирован тем, что на мне не назначили пенальти. Нельзя думать об этом долго во время игры, нужно концентрироваться на матче, я быстро забыл этот момент», – сказал Ларссон.

    • Встречу обслуживал главный арбитр Виталий Мешков.
    • В этом матче судья показал две прямые красные карточки игрокам «Крыльев Советов».

    Источник: «СЭ»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +13037

      slavutiq70 5 минут назад

      Газпром рулит,,,,,

      1
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      Рейтинг: +769

      spam2009 11 минут назад

      ВАР нюхал газовую трубу в это время))

      3
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      Рейтинг: +633

      Кузьмич на трибуне 19 минут назад

      Я соглашусь с тем ,что в динамике можно было что то не заметить, но защитник мяч не коснулся , а контакт с игроком был. После многочисленных повторов с разных ракурсов ,однозначный ответ :"Пенальти". К счастью это на итог не повлияло.

      2
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      Рейтинг: +460

      СЕВАСТОПОЛЬ 22 минуты назад

      Судья был проплачен синитом ,он даже вар смотреть не стал.

      3
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      Рейтинг: +16059

      DVOK68 25 минут назад

      Очень редко говорю о судействе.Но здесь скажу что пеналь был чистейший.Не видно было только слепому или бесчестному человеку.

      2
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      Рейтинг: +3684

      Добрый Бобер 48 минут назад

      У нас VAR, made in "Gazprom".

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +20937

      oyabun 1 час назад

      Ларссон прав и все телезрители видели что было нарушение при многочисленных повторах. Странный все таки у нас VAR - порой очевидного не видит.

      7
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      Рейтинг: +16059

      DVOK68 > oyabun 23 минуты назад

      Так не просматривали через var.Мешков послушал через наушник мнение бокового и пеналь не поставил.

      1
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      Рейтинг: +1787

      bzfar 1 час назад

      Непонятно куда смотрят эти варовцы)
      Однозначный пенальти

      3
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      Рейтинг: +335

      Dizgen 1 час назад

      100%

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