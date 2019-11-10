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Джордан Ларссон: «Не знаю, что делал VAR. На мне был пенальти»

10 ноября 2019, 07:40
39

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

«Там был пенальти. Я почувствовал касание — парень, который оборонялся, задел меня по ноге. Соответственно, я упал. Это был чистый контакт. Не знаю, что там делал VAR. Но это футбол, такое бывает.

Самое главное — мы выиграли матч, и о пенальти я много не думал. Хотя, если честно, был немного шокирован тем, что на мне не назначили пенальти. Нельзя думать об этом долго во время игры, нужно концентрироваться на матче, я быстро забыл этот момент», – сказал Ларссон.

  • Встречу обслуживал главный арбитр Виталий Мешков.
  • В этом матче судья показал две прямые красные карточки игрокам «Крыльев Советов».

Источник: «СЭ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ларссон Джордан
Комментарии (39)
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oyabun
1573363370
Ларссон прав и все телезрители видели что было нарушение при многочисленных повторах. Странный все таки у нас VAR - порой очевидного не видит.
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Добрый Бобер
1573364650
У нас VAR, made in "Gazprom".
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Кузьмич на трибуне
1573366381
Я соглашусь с тем ,что в динамике можно было что то не заметить, но защитник мяч не коснулся , а контакт с игроком был. После многочисленных повторов с разных ракурсов ,однозначный ответ :"Пенальти". К счастью это на итог не повлияло.
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spam2009
1573366885
ВАР нюхал газовую трубу в это время))
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evgevg13
1573367972
VAR по российски- это просто очередное отмывание денег, что тут непонятного...
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Ден 781
1573369062
Самое смешное в этом, что они как раз смотрели этот эпизод, и не увидеть там пеналя, это идиотизм чистой воды
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ilichkadr
1573370644
Джордан, не надо было так артистично падать. Мешков не такой наивный мальчик, чтобы за одно касание (бедро в бедро) давать пенальти. Мешков свой момент не упустил. Как только Крылья начали переламывать ход встречи — судья показал прямую красную Мияйловичу, хотя умышленная отмашка ногой тянула на желтую. Как обычно Спартак во 2-м тайме подсел, гол назревал, но удаление перечеркнуло все карты самарцам. Ну, а Рыжиков своими выходами начудил конкретно.
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Ряженый161
1573371046
Я почувствовал касание... Соответственно упал. Всё ясно с тобой, балерон. Надо было тебе горчичник прописать за симуляцию. И в ростов к Валерию отправить, там любят ныряльщиков.
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starche
1573373506
Заслуженный артист.
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giluxa1963
1573378084
Я почувствовал касание — парень, который оборонялся, задел меня по ноге. Соответственно, я упал. Сам признался что симулировал надо желтую было давать
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