Джордан Ларссон: «Не знаю, что делал VAR. На мне был пенальти»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

«Там был пенальти. Я почувствовал касание — парень, который оборонялся, задел меня по ноге. Соответственно, я упал. Это был чистый контакт. Не знаю, что там делал VAR. Но это футбол, такое бывает.

Самое главное — мы выиграли матч, и о пенальти я много не думал. Хотя, если честно, был немного шокирован тем, что на мне не назначили пенальти. Нельзя думать об этом долго во время игры, нужно концентрироваться на матче, я быстро забыл этот момент», – сказал Ларссон.