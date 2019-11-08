Смолов: «Мечта играть в Европе осталась»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал о своей мечте попробовать силы в Европе.

«Мечта играть в Европе осталась, но не хочу забегать вперeд. Уже неоднократно говорил, чего хочу, и это не сбывалось. Сейчас я определeнно счастлив в «Локомотиве», мне комфортно. У нас очень сильная команда, и уверен, что нам по силам бороться за победу в чемпионате в этом сезоне. Очень хочу помочь», – отметил Смолов.

В текущем сезоне РПЛ Смолов провел 11 матчей, забил три гола, сделал столько же результативных передач.

Смолов играл в «Фейеноорде» в сезоне-2010/11.

В 11 матчах за голландский клуб россиянин забил один гол.

Смолов: «После чемпионата мира-2018 я стал более закрытым. Сделал это осознанно»