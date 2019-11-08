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Смолов: «Мечта играть в Европе осталась»

8 ноября 2019, 20:30
9

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал о своей мечте попробовать силы в Европе.

«Мечта играть в Европе осталась, но не хочу забегать вперeд. Уже неоднократно говорил, чего хочу, и это не сбывалось. Сейчас я определeнно счастлив в «Локомотиве», мне комфортно. У нас очень сильная команда, и уверен, что нам по силам бороться за победу в чемпионате в этом сезоне. Очень хочу помочь», – отметил Смолов.

  • В текущем сезоне РПЛ Смолов провел 11 матчей, забил три гола, сделал столько же результативных передач.
  • Смолов играл в «Фейеноорде» в сезоне-2010/11.
  • В 11 матчах за голландский клуб россиянин забил один гол.

Смолов: «После чемпионата мира-2018 я стал более закрытым. Сделал это осознанно»

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Смолов Федор
Комментарии (9)
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erma
1573234964
Федя, мечта мечтой, но в нынешнем состоянии ты можешь играть разве что в Трабзонспоре. Тоже вроде Европа.
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Фан666
1573235605
Мечта осталась мечтой. Тут даже и в Азию не возмут
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Cules2013
1573236680
забыл слово "несбыточной"
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kazak161
1573237005
Федя в твоем возрасте надо мечтать остаться в Локомотиве!
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BRAZILES
1573239481
Федя чтож ты в фейенорденеостался? вроде неплохо у тебя там шли дела
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vmonomah17
1573239915
Федя, ты уже определись. Сначала ты дортмунду отказал, теперь в европу хочешь.
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Бриг
1573240640
Тут, смотрю, сплошные дружбаны собрались _ Федя то, Федя сё. Он с вами официально согласился в поле посрать вместе?
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Plyash
1573247443
Езжай в команду "Океан"(г.Находка).Там точно звездой станешь.В сборную попадёшь.
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Давид59
1573248518
Опять эти затёртые фразы про то как счастлив. Ну ей богу, не смеши. Было бы хорошее предложение - от счастья в Локомотиве пшик тут же остался бы.
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