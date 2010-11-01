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    Смолов: «Мечта играть в Европе осталась»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал о своей мечте попробовать силы в Европе.

    «Мечта играть в Европе осталась, но не хочу забегать вперeд. Уже неоднократно говорил, чего хочу, и это не сбывалось. Сейчас я определeнно счастлив в «Локомотиве», мне комфортно. У нас очень сильная команда, и уверен, что нам по силам бороться за победу в чемпионате в этом сезоне. Очень хочу помочь», – отметил Смолов.

    • В текущем сезоне РПЛ Смолов провел 11 матчей, забил три гола, сделал столько же результативных передач.
    • Смолов играл в «Фейеноорде» в сезоне-2010/11.
    • В 11 матчах за голландский клуб россиянин забил один гол.

    Смолов: «После чемпионата мира-2018 я стал более закрытым. Сделал это осознанно»

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +631

      kazak161 16 минут назад

      Федя в твоем возрасте надо мечтать остаться в Локомотиве!

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      Рейтинг: +8658

      Cules2013 21 минуту назад

      забыл слово "несбыточной"

      0
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      Рейтинг: +1891

      Борат 31 минуту назад

      Стяуа или Сконто для тебя нормас!
      Ну если Лёня в витесс возьмёт, это для тебя вообще будет ТОП!!!

      0
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      Рейтинг: +1670

      Фан666 39 минут назад

      Мечта осталась мечтой. Тут даже и в Азию не возмут

      0
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      Рейтинг: +2042

      erma 50 минут назад

      Федя, мечта мечтой, но в нынешнем состоянии ты можешь играть разве что в Трабзонспоре. Тоже вроде Европа.

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