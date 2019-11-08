Смолов: «После чемпионата мира-2018 я стал более закрытым. Сделал это осознанно»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал об изменениях в себе после домашнего чемпионата мира-2018. В серии пенальти матча 1/4 финала против хорватов форвард свой удар не реализовал.

– Кто тебя поддерживает в самые сложные минуты?

– Родители, лучший друг, агент – который также стал моим близким за последние 11 лет. Это самый близкий круг, которому я могу доверить свои переживания, размышления, могу поговорить. Но в то же время есть и то, что я оставляю сугубо для себя. Все та же история с чемпионатом мира, после которого я действительно стал более закрытым – и это сказывается не только на «медийности», но и на обычном общении с людьми.

Я сделал это осознанно и доволен, но есть и обратная сторона медали: бывает, что встречаешь человека, который начинает к тебе относиться вполне искренне – но в итоге мало что получается как раз из-за того, что я не подпускаю к себе.