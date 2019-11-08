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  • Смолов: «После чемпионата мира-2018 я стал более закрытым. Сделал это осознанно»

Смолов: «После чемпионата мира-2018 я стал более закрытым. Сделал это осознанно»

8 ноября 2019, 17:58
7

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал об изменениях в себе после домашнего чемпионата мира-2018. В серии пенальти матча 1/4 финала против хорватов форвард свой удар не реализовал.

– Кто тебя поддерживает в самые сложные минуты?

– Родители, лучший друг, агент – который также стал моим близким за последние 11 лет. Это самый близкий круг, которому я могу доверить свои переживания, размышления, могу поговорить. Но в то же время есть и то, что я оставляю сугубо для себя. Все та же история с чемпионатом мира, после которого я действительно стал более закрытым – и это сказывается не только на «медийности», но и на обычном общении с людьми.

Я сделал это осознанно и доволен, но есть и обратная сторона медали: бывает, что встречаешь человека, который начинает к тебе относиться вполне искренне – но в итоге мало что получается как раз из-за того, что я не подпускаю к себе.

  • В текущем сезоне РПЛ Смолов провел 11 матчей, забил три гола, сделал столько же результативных передач.
  • В сезоне Лиги чемпионов форвард поучаствовал в двух играх из четырех.
  • «Локомотив» в РПЛ идет третьим.

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Смолов Федор
Комментарии (7)
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Olymp2
1573231150
Значит есть еще место для тату
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Lester84
1573232883
Его игре эта закрытость однако не помогла
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Рубинище
1573234556
конечно закрылся, что после такого бездарного пенальти можно сказать.
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Давид59
1573248824
Федя, не хочется тебя за тот пенальти осуждать. Очень не хочется. Очень-очень не хочется... Но не получается...
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Plyash
1573251082
После того пенальти многие бы тебе "табло" поправили,так что правильно закрылся. Дело не в том,что ты не забил,а то ,что по твоему залихватскому подходу к мячу было ясно,что не забьёшь.
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loko-the_best
1573251978
Восстанавливайся уже от травмы и го голы забивать. Верится, что когда прорвет, то в паре с Эдером можно будет столько забивать, сколько не снилось ни Соболеву, ни Шомуродову
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RotBerg
1573257059
Нежный какой
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