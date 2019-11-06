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    Щесны – об ошибке Гилерме: «Хорошо, что это был он, а не я»

    Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны прокомментировал ошибку голкипера «Локомотива» Гилерме.

    – К счастью, для нас все закончилось хорошо. Следует признать, что «Локомотив» играл очень хорошо. Они задали высокую планку. К счастью, мы хорошо провели концовку встречи и выиграли матч. Возможно, ничья была бы более справедливым результатом.

    – Что думаете об ошибке Гильерме в начале встречи?

    – Я подумал, хорошо, что это был он, а не я. Поле было очень мокрое. У меня много раз были похожие проблемы. Мне жаль его, – сказал Щесны.

    Рэмзи на четвертой минуте вывел «Ювентус» вперед в игре против «Локомотива», после того как Гилерме пропустил мяч между ног

    Источник: Polsat Sport

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    Сегодня, 12:20
    Комментарии11
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      Рейтинг: +14740

      DOCTOR PENALTY 9 секунд назад

      Чистый гол Роналду. Его штрафные - это сила. Прав Палыч, что не гнобит Гильерме. Совсем плохо другое: Черчесов воспользуется сейчас этим моментом ( я имею в виду мнение общественности, в том числе и то, что мы пишем здесь на эмоциях) и ставить будет своего земляка. Не буду спорить, Джанаев очень хороший вратарь, но Гильерме на сегодня самый сильный.

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      Рейтинг: +8155

      KLIM777 17 минут назад

      Это основа сборной елы палы))

      На скамейке дваа таких же

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      Рейтинг: +302

      PFC CSKA MOSCOW > KLIM777 16 минут назад

      Да на скамейке специалисты ещё хуже сидят

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      Рейтинг: +2345

      Порванный хрюкан 24 минуты назад

      С первой банкой понятно, но какого #ера при втором взятии ворот он ломанулся к Косте ?
      Проиграл не Локомотив, проиграл Гилерме

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      Рейтинг: +313

      Rus9I > Порванный хрюкан 7 минут назад

      Я вам скажу почему:
      1. Провалилась защита, в частности 2 игрока не сбили темп у косты, а в последствии центральный уже был пройден как стоячий.
      2. при выходе на ударную позицию, а район 11 метро, это супер ударная позиция, вратарь обязан сокращать дистанцию перед бьющим игроком! Это даже на уровне интуиции срабатывает. Что Гиля и сделал. Скажу больше, в той ситуации, нет голкипера в мире, который среагировал на тот выход. Это 100% гол! И где там вратарская ошибка?)

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      Рейтинг: +2345

      Порванный хрюкан > Rus9I 32 секунды назад

      Когда вратарь стоит на ленточке и готовится к возможному удару, то у него есть хотя бы минимальные шансы его отразить, но когда он как раненный бык начинает враскоряку лететь навстречу нападающему, то ни о какой концентрации и готовности что-то отбить и речи быть не может

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      Рейтинг: +7618

      silver29 28 минут назад

      Гилерме конечно очень большая дыра и ему не место в сборной, оба гола на его вратарской совести.

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      Рейтинг: +313

      Rus9I > silver29 24 минуты назад

      А кому место?
      Кто у нас не косячит в воротах?)

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      Рейтинг: +7618

      silver29 > Rus9I 22 минуты назад

      Максименко, молод, косячит умерянно, перспективен в росте вратарского мастерства.

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      Рейтинг: +313

      Rus9I > silver29 14 минут назад

      Ключевое слово перспективен. Но на данный момент он даже до запаса сборной не дотягивает.
      Нужно реально оценивать ключевую позицию в команде. Если полевой игрок накосячил, его конечно поругают, и все, а вот если накосячил вратарь. Историю Филимонова вы помните.
      И никто не вспомнит что он был одним из лучших вратарей в то время......

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      Рейтинг: +7618

      silver29 > Rus9I 9 минут назад

      Шунин 32 года, Габулов 36, Гилерме 33, играют посредственно Максименко 21 !!! играет как минимум НЕ ХУЖЕ, когда как не сейчас к сборной подтягивать.

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