Щесны – об ошибке Гилерме: «Хорошо, что это был он, а не я»

Чистый гол Роналду. Его штрафные - это сила. Прав Палыч, что не гнобит Гильерме. Совсем плохо другое: Черчесов воспользуется сейчас этим моментом ( я имею в виду мнение общественности, в том числе и то, что мы пишем здесь на эмоциях) и ставить будет своего земляка. Не буду спорить, Джанаев очень хороший вратарь, но Гильерме на сегодня самый сильный.
Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны прокомментировал ошибку голкипера «Локомотива» Гилерме.
– К счастью, для нас все закончилось хорошо. Следует признать, что «Локомотив» играл очень хорошо. Они задали высокую планку. К счастью, мы хорошо провели концовку встречи и выиграли матч. Возможно, ничья была бы более справедливым результатом.
– Что думаете об ошибке Гильерме в начале встречи?
– Я подумал, хорошо, что это был он, а не я. Поле было очень мокрое. У меня много раз были похожие проблемы. Мне жаль его, – сказал Щесны.
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— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 6, 2019
Рэмзи на четвертой минуте вывел «Ювентус» вперед в игре против «Локомотива», после того как Гилерме пропустил мяч между ног