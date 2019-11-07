Щесны – об ошибке Гилерме: «Хорошо, что это был он, а не я»

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны прокомментировал ошибку голкипера «Локомотива» Гилерме.

– К счастью, для нас все закончилось хорошо. Следует признать, что «Локомотив» играл очень хорошо. Они задали высокую планку. К счастью, мы хорошо провели концовку встречи и выиграли матч. Возможно, ничья была бы более справедливым результатом.

– Что думаете об ошибке Гильерме в начале встречи?

– Я подумал, хорошо, что это был он, а не я. Поле было очень мокрое. У меня много раз были похожие проблемы. Мне жаль его, – сказал Щесны.

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Рэмзи на четвертой минуте вывел «Ювентус» вперед в игре против «Локомотива», после того как Гилерме пропустил мяч между ног