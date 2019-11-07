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Щесны – об ошибке Гилерме: «Хорошо, что это был он, а не я»

7 ноября 2019, 12:20
23

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны прокомментировал ошибку голкипера «Локомотива» Гилерме.

– К счастью, для нас все закончилось хорошо. Следует признать, что «Локомотив» играл очень хорошо. Они задали высокую планку. К счастью, мы хорошо провели концовку встречи и выиграли матч. Возможно, ничья была бы более справедливым результатом.

– Что думаете об ошибке Гильерме в начале встречи?

– Я подумал, хорошо, что это был он, а не я. Поле было очень мокрое. У меня много раз были похожие проблемы. Мне жаль его, – сказал Щесны.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Рэмзи на четвертой минуте вывел «Ювентус» вперед в игре против «Локомотива», после того как Гилерме пропустил мяч между ног

Источник: Polsat Sport
Лига чемпионов Ювентус Локомотив Гилерме Щесны Войцех
Комментарии (23)
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DOCTOR PENALTY
1573121192
Чистый гол Роналду. Его штрафные - это сила. Прав Палыч, что не гнобит Гильерме. Совсем плохо другое: Черчесов воспользуется сейчас этим моментом ( я имею в виду мнение общественности, в том числе и то, что мы пишем здесь на эмоциях) и ставить будет своего земляка. Не буду спорить, Джанаев очень хороший вратарь, но Гильерме на сегодня самый сильный.
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Decorhome
1573123525
Успокоил)
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Decorhome
1573123785
Удружил)
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Romantic2010
1573127375
Все говорят о том ляпе, а о том, как вытащил два мяча....Мне кажется тот ляп он полностью искупил двумя сейвами. Напомню, что любой гол забивается благодаря ошибкам футболистов....
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Бухбух
1573137200
Щесны – об ошибке Гилерме: "На его месте должен был быть я!"
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