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  • Дзюба: «Мне присылали обращение девочек. А чем я могу им помочь, за 30 тысяч рублей посадят, что ли? Глупости это»

Дзюба: «Мне присылали обращение девочек. А чем я могу им помочь, за 30 тысяч рублей посадят, что ли? Глупости это»

7 ноября 2019, 12:12
17

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал ситуацию с девушками из Подольска, которые после возбуждения уголовного дела попросили футболиста о помощи.

«Мне присылали видеообращение девочек. Но мы сыграли с «РБ Лейпциг» неудачно, поэтому я сейчас еще прихожу в себя. А чем я могу им помочь? За 30 тысяч рублей посадят, что ли? Глупости это», – цитирует Дзюбу телеграм-канал Mash.

В отношении двух жительниц Подольска, укравших алюминиевую фигуру Дзюбы, возбудили уголовное дело по статье 158 УК («Кража»). Девушки записали видео, в котором попросили помощи у футболиста.

«Дзюба, если б ты мог нам помочь, морально или физически…» На двух девушек завели уголовное дело за кражу фигуры футболиста

Источник: телеграм-канал Mash
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (17)
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Вомбат
1573118133
За 30 тысяч? Конечно посадят. И правильно сделают. Пить надо меньше и алюминий по пунктам приема металлов не таскать. Даже если за него дают аж на две бутылки.
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bset
1573118389
"Дуракам не помогают - сам дураком станешь". А теперь пару цитат от девушек: "Какого Дзюбу? А этот, который теперь у нас дома стоит». В общем-то мы не нарушители закона, это не было целью, просто он классный парень. Я вообще сначала думала, что это Гуф. Он правда похож на Гуфа" "Мы просто хотели похулиганить" Там помогать-то некому.
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rash1959
1573118419
Даже написать нечего про дерево. Конечно посадят, за украденную. курицу терпилы сидят. Они же не миллиард спёрли, а всего лишь зюбу. Тут дерево люминию не товарищ, точка. Сами девки как-нибудь, сами.
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klim2m
1573120020
Я дурею на Дзюбино толькло дерево и алюминий идет)))) А что поделать Хайтек ))
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juvseriy
1573121139
Никого не посадят, властьимущие миллиардами выносят и ничего
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nik55
1573123329
оценили деревянного игрока в 30 тысяч-----значит годится для ширпотреба
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Звезда запаса
1573126377
И девушки сразу поняли, что реальный дзюба тоже алюминиевый.
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mihail200606
1573127921
Пфф.. Артёмка, могут конечно.. Наивный.. Это для тебя 30тыр не деньги.. Да и Судам с правоохранительными органами тоже план надо выполнять..
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paracetamol
1573132620
Пусть посидят. Пить меньше надо!
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dinar7777dinar
1573139908
дешевый пиар для никчемного бревна ! нужен ты сто лет кому то гроза кипра и сан марино.
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