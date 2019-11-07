Дзюба: «Мне присылали обращение девочек. А чем я могу им помочь, за 30 тысяч рублей посадят, что ли? Глупости это»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал ситуацию с девушками из Подольска, которые после возбуждения уголовного дела попросили футболиста о помощи.

«Мне присылали видеообращение девочек. Но мы сыграли с «РБ Лейпциг» неудачно, поэтому я сейчас еще прихожу в себя. А чем я могу им помочь? За 30 тысяч рублей посадят, что ли? Глупости это», – цитирует Дзюбу телеграм-канал Mash.

В отношении двух жительниц Подольска, укравших алюминиевую фигуру Дзюбы, возбудили уголовное дело по статье 158 УК («Кража»). Девушки записали видео, в котором попросили помощи у футболиста.

«Дзюба, если б ты мог нам помочь, морально или физически…» На двух девушек завели уголовное дело за кражу фигуры футболиста