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    Дзюба: «Мне присылали обращение девочек. А чем я могу им помочь, за 30 тысяч рублей посадят, что ли? Глупости это»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал ситуацию с девушками из Подольска, которые после возбуждения уголовного дела попросили футболиста о помощи.

    «Мне присылали видеообращение девочек. Но мы сыграли с «РБ Лейпциг» неудачно, поэтому я сейчас еще прихожу в себя. А чем я могу им помочь? За 30 тысяч рублей посадят, что ли? Глупости это», – цитирует Дзюбу телеграм-канал Mash.

    В отношении двух жительниц Подольска, укравших алюминиевую фигуру Дзюбы, возбудили уголовное дело по статье 158 УК («Кража»). Девушки записали видео, в котором попросили помощи у футболиста.

    «Дзюба, если б ты мог нам помочь, морально или физически…» На двух девушек завели уголовное дело за кражу фигуры футболиста

    Источник: телеграм-канал Mash

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии14
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      Рейтинг: +617

      juvseriy 1 минуту назад

      Никого не посадят, властьимущие миллиардами выносят и ничего

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      Рейтинг: +1354

      klim2m 20 минут назад

      Я дурею на Дзюбино толькло дерево и алюминий идет)))) А что поделать Хайтек ))

      0
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      Рейтинг: +8155

      KLIM777 29 минут назад

      За 30 тысяч спокойно на 2 года могут заехать. Но таким тупым бабам поможешь и пол России потом сбежится.

      2
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      Рейтинг: +7618

      silver29 > KLIM777 25 минут назад

      УК трактует "значительный ущерб" начиная с 10 тыс. деревянных, так что спокойно девахи срок или условку получат.

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      Рейтинг: +8155

      KLIM777 > silver29 20 минут назад

      могут, но все спишут на предупреждение. Если ранее не судимы, то отделаются штрафами

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      Рейтинг: +7618

      silver29 > KLIM777 18 минут назад

      Если у них нет "папиков" или влиятельных родственников могут для галочки дело организовать, по горькому народному наблюдению не подсудность наступает при краже от миллиона (((( остальные за авторучку (а хорошая 30 тыс. стоит) могут присесть.

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      Рейтинг: +8155

      KLIM777 > silver29 16 минут назад

      да, пол года колонии им бы не помешало. Ведь фигуру Дзюбы они взяли в прикол, как говорят, но может хотели ее продать в АПЛ

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      Рейтинг: +6860

      ivanthebest 33 минуты назад

      Могут и не за такое посадить. С одной стороны, почему люди своими мозгами не думают до свершения преступных деяний, а с другой, подруги ведь никакому человеку вреда не причинили, никому стулом не нахлабучили, никого не убили. В такой ситуации с этой "статуей" стоит помочь.

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      Рейтинг: +1080

      rash1959 46 минут назад

      Даже написать нечего про дерево. Конечно посадят, за украденную. курицу терпилы сидят. Они же не миллиард спёрли, а всего лишь зюбу.
      Тут дерево люминию не товарищ, точка. Сами девки как-нибудь, сами.

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      Рейтинг: +628

      Frankfurt Am Main 47 минут назад

      Оцтаньте я сейчас кайфую от футбола.

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      Рейтинг: +12393

      bset 47 минут назад

      "Дуракам не помогают - сам дураком станешь".

      А теперь пару цитат от девушек:
      "Какого Дзюбу? А этот, который теперь у нас дома стоит». В общем-то мы не нарушители закона, это не было целью, просто он классный парень. Я вообще сначала думала, что это Гуф. Он правда похож на Гуфа"
      "Мы просто хотели похулиганить"

      Там помогать-то некому.

      4
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      Рейтинг: +1403

      VGreen > bset 36 минут назад

      +++++

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      Рейтинг: +7077

      Вомбат 51 минуту назад

      За 30 тысяч? Конечно посадят. И правильно сделают. Пить надо меньше и алюминий по пунктам приема металлов не таскать. Даже если за него дают аж на две бутылки.

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      Рейтинг: +635

      dimmmka > Вомбат 44 минуты назад

      Это же Дзюба!!! Три бутылки!

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