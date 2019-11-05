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  • «Дзюба, если б ты мог нам помочь, морально или физически…» На двух девушек завели уголовное дело за кражу фигуры футболиста

«Дзюба, если б ты мог нам помочь, морально или физически…» На двух девушек завели уголовное дело за кражу фигуры футболиста

5 ноября 2019, 16:12
29

В отношении двух жительниц Подольска, укравших алюминиевую фигуру форварда «Зенита» Артема Дзюбы, возбудили уголовное дело.

Дело завели по статье 158 УК («Кража»), сообщает Mash. Девушки записали видео, в котором попросили помощи у футболиста.

«Дзюба, если бы ты мог нам помочь, морально или физически… Мы просто хотели похулиганить», – сказали обвиняемые, стоя на фоне фигуры игрока.

Задержанная за кражу алюминиевого Дзюбы: «Мы не нарушители закона, просто он классный парень. Я сначала думала, что это Гуф»

Источник: телеграм-канал Mash
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (29)
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Plyash
1572960489
Дзю,помоги двум дурочкам морально,т.е. поддержи их через СМИ. И физически помоги,внебрачные дети повышают шанс,что родится у тебя сын-футболист похлеще папы.
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DeStar
1572960736
Ну хз. ну статью это жестко. Не , то чтобы именно их оправдываю, но боже... фигуру украли. какая ее стоимость.. Таким штрафа дать и все, я веду к тому, что сажать нужно опасных людей, а не дурней, кто песок украдет с детской площадки, кто фигуру такую потянет ,кто цветы с клубы у двора вырвет, это плохо, но ипать не сажать же.
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mp7700
1572961184
Книжек в детстве надо было больше читать. Мозгов бы было больше и не хотелось хулиганить бы)))
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Plyash
1572963884
Наше правосудие **.......е.Вспомните, девчёнки из группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя в 2012г спели пару песен?Конечно не красиво,по нашим законам в церквях нельзя вести кино=фото съёмки.Всё,что мы видим в худ.фильмах внутри храмов,это не более,чем декорации.Конечно,девки глупые,несмышлённые,но всё-таки это просто хулиганка.А завели уголовное дело и срок реальный. А теперь сравните этих дурочек с деянием Кокора и Мамая,они отсидели меньше и вышли по УДО.А сейчас за кусок алюминия посадить хотят.Браво.
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В натуре кипяток
1572966151
На бутылку их и им подобных..!
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RamosRM
1572966171
Кому это чучело надо если только на огород ворон отпугивать
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Граф2019
1572966354
ну попльзовались аллюминивым! отпустите дурех...
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paracetamol
1572967313
Причем тут Зюба? Пить меньше надо!
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APchelov
1572969008
Отсидят. О них узнает вся Россия. И станут девахи депутатками от Подольска. Жизнь наладится
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[B.of.B.] Mr. Zugzwang
1572970298
кража, группа лиц, по предварительному сговору + отягчающее состояние алкогольного опьянения... минимум условка + штраф, а по хорошему и реальный срок могут дать, всё по честному будет, хотя с другой стороны отсутствует состав преступления, так что будем наблюдать за происходящим
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