«Дзюба, если б ты мог нам помочь, морально или физически…» На двух девушек завели уголовное дело за кражу фигуры футболиста

В отношении двух жительниц Подольска, укравших алюминиевую фигуру форварда «Зенита» Артема Дзюбы, возбудили уголовное дело.

Дело завели по статье 158 УК («Кража»), сообщает Mash. Девушки записали видео, в котором попросили помощи у футболиста.

«Дзюба, если бы ты мог нам помочь, морально или физически… Мы просто хотели похулиганить», – сказали обвиняемые, стоя на фоне фигуры игрока.

Задержанная за кражу алюминиевого Дзюбы: «Мы не нарушители закона, просто он классный парень. Я сначала думала, что это Гуф»