«Дзюба, если б ты мог нам помочь, морально или физически…» На двух девушек завели уголовное дело за кражу фигуры футболиста

Наше правосудие **.......е.Вспомните, девчёнки из группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя в 2012г спели пару песен?Конечно не красиво,по нашим законам в церквях нельзя вести кино=фото съёмки.Всё,что мы видим в худ.фильмах внутри храмов,это не более,чем декорации.Конечно,девки глупые,несмышлённые,но всё-таки это просто хулиганка.А завели уголовное дело и срок реальный.
А теперь сравните этих дурочек с деянием Кокора и Мамая,они отсидели меньше и вышли по УДО.А сейчас за кусок алюминия посадить хотят.Браво.
В отношении двух жительниц Подольска, укравших алюминиевую фигуру форварда «Зенита» Артема Дзюбы, возбудили уголовное дело.
Дело завели по статье 158 УК («Кража»), сообщает Mash. Девушки записали видео, в котором попросили помощи у футболиста.
«Дзюба, если бы ты мог нам помочь, морально или физически… Мы просто хотели похулиганить», – сказали обвиняемые, стоя на фоне фигуры игрока.
Задержанная за кражу алюминиевого Дзюбы: «Мы не нарушители закона, просто он классный парень. Я сначала думала, что это Гуф»