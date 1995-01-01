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    «Дзюба, если б ты мог нам помочь, морально или физически…» На двух девушек завели уголовное дело за кражу фигуры футболиста

    В отношении двух жительниц Подольска, укравших алюминиевую фигуру форварда «Зенита» Артема Дзюбы, возбудили уголовное дело.

    Дело завели по статье 158 УК («Кража»), сообщает Mash. Девушки записали видео, в котором попросили помощи у футболиста.

    «Дзюба, если бы ты мог нам помочь, морально или физически… Мы просто хотели похулиганить», – сказали обвиняемые, стоя на фоне фигуры игрока.

    Задержанная за кражу алюминиевого Дзюбы: «Мы не нарушители закона, просто он классный парень. Я сначала думала, что это Гуф»

    Источник: телеграм-канал Mash

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    Сегодня, 16:12
    Комментарии10
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      Рейтинг: +639

      playsh 29 минут назад

      Наше правосудие **.......е.Вспомните, девчёнки из группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя в 2012г спели пару песен?Конечно не красиво,по нашим законам в церквях нельзя вести кино=фото съёмки.Всё,что мы видим в худ.фильмах внутри храмов,это не более,чем декорации.Конечно,девки глупые,несмышлённые,но всё-таки это просто хулиганка.А завели уголовное дело и срок реальный.
      А теперь сравните этих дурочек с деянием Кокора и Мамая,они отсидели меньше и вышли по УДО.А сейчас за кусок алюминия посадить хотят.Браво.

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      Рейтинг: +2999

      AtticusFinch 43 минуты назад

      Если б Вы украли 23 000 у Быстрова - он бы вам помог советом)

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      Рейтинг: +1689

      Kollljan 58 минут назад

      Год промурыжат в кпз под следствием. Потом дадут 1, 5 года. Потом, через месяц выпустят по удо. Где-то мы это уже видели.

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      Рейтинг: +7576

      alex1951 1 час назад

      Дзюбинатор: Милые мои,чокнутые фанатки. Хорошо ,что не меня истоптали....
      А так вопрос вполне решаемый....
      Заказываете столик в стриптиз баре....и там я уже вас топчу)))))

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      Рейтинг: +127

      mp7700 1 час назад

      Книжек в детстве надо было больше читать. Мозгов бы было больше и не хотелось хулиганить бы)))

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      Рейтинг: +8798

      DeStar 1 час назад

      Ну хз. ну статью это жестко. Не , то чтобы именно их оправдываю, но боже... фигуру украли. какая ее стоимость.. Таким штрафа дать и все, я веду к тому, что сажать нужно опасных людей, а не дурней, кто песок украдет с детской площадки, кто фигуру такую потянет ,кто цветы с клубы у двора вырвет, это плохо, но ипать не сажать же.

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      Рейтинг: +1051

      Красный май > DeStar 1 час назад

      Опасных людей опасно ловить. А тут раскрываемость, отчетность, звездочки и все дела. Современная российская система правосудия. А если вспомнить про 99, 64% обвинительных приговоров, выносимых нашими судами, то надеяться девахам не на что.

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      Рейтинг: +639

      playsh 1 час назад

      Дзю,помоги двум дурочкам морально,т.е. поддержи их через СМИ.
      И физически помоги,внебрачные дети повышают шанс,что родится у тебя сын-футболист похлеще папы.

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      Рейтинг: +7535

      silver29 1 час назад

      Настоящие фанатки, Дзюба тоже с этой статьи начинал. Кстати, что означает помочь физически и как это относится к морали ?

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      Рейтинг: +2805

      InterMilLano1908 1 час назад

      Игнорить таких надо, они ради хайпа и убить готовы, им бы в больничку

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