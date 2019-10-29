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  • Задержанная за кражу алюминиевого Дзюбы: «Мы не нарушители закона, просто он классный парень. Я сначала думала, что это Гуф»

Задержанная за кражу алюминиевого Дзюбы: «Мы не нарушители закона, просто он классный парень. Я сначала думала, что это Гуф»

29 октября 2019, 17:50
18

Одна из задержанных девушек по обвинению в краже в Подольске алюминиевой фигуры форварда «Зенита» Артема Дзюбы объяснила свой поступок.

«Вы же подошли и сказали: «Вы украли Дзюбу. Пройдемте с нами». А мы такие: «В смысле? Какого Дзюбу? А этот, который теперь у нас дома стоит». В общем-то мы не нарушители закона, это не было целью, просто он классный парень. Я вообще сначала думала, что это Гуф. Он правда похож на Гуфа.

Фамилия Дзюба? Я слышала, что в футболе есть такой персонаж. Я все время мимо него проходила и всегда думала, что классно было бы такого же себе домой. Скучно же одной жить! Я подумала, что вдвоем нам будет как-то уютней», – сказала девушка на допросе, передает телеграм-канал Mash.

  • Ранее две женщины в Подольске украли алюминиевое изображение Дзюбы. Ущерб оценили в 27 тысяч рублей.
  • Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Guf – российский рэпер, бывший участник московской группы CENTR.

Источник: телеграм-канал Mash
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (18)
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kolyma999
1572361027
Знатно потролила.Интересно,а деревянная копия сего персонажа есть?
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nik55
1572366435
такое дерево одно в России ---как можно путать
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Lenin26
1572368308
Мне одному показалось,что дама немного не в адеквате!?!?
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Иван Петров 1986
1572371138
Памятник нужно было из дерева делать, это ближе к оригиналу.
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Черкизовский Кот
1572372512
Дзюба - это как Гуф, но на этаж повыше.
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mihail200606
1572373648
Мадемуазель была слегка пьяна..и одинока судя по всему)) Ну что вы так строго её судите)
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Вомбат
1572373925
Две пьяные провинциальные девки украли фигуру из алюминия потому что им не хватало на бутылку, а в пункте приема им дали бы рублей 200. Если бы журналисты не сказали девкам, что это Дзюба, они продолжали бы думать, что это Гуф. Девкам-то какая разница Дзюба, Гуф или Пушкин Александр Сергеевич. Им выпить охота. Ну ладно, сказали им про футболиста Дзюбу, показали дурость свою. Но зачем про это писать? Рекламу делать Дзюбе? Он в ней не нуждается. Тем более в такой сомнительной.
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paracetamol
1572375708
Я сначала думала, что это Гуф... - Пить меньше надо!
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APchelov
1572427242
При такой популярности возможен даже бронзовый дзю )
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фанат джигурды
1572429687
Алюминевый Дзюба сохранит, защитит. Алюминевый Дзюба у сердца. Алюминевый Дзюба теперь дома висит. В приёмке цветмета оказался не к месту.
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