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    Задержанная за кражу алюминиевого Дзюбы: «Мы не нарушители закона, просто он классный парень. Я сначала думала, что это Гуф»

    Одна из задержанных девушек по обвинению в краже в Подольске алюминиевой фигуры форварда «Зенита» Артема Дзюбы объяснила свой поступок.

    «Вы же подошли и сказали: «Вы украли Дзюбу. Пройдемте с нами». А мы такие: «В смысле? Какого Дзюбу? А этот, который теперь у нас дома стоит». В общем-то мы не нарушители закона, это не было целью, просто он классный парень. Я вообще сначала думала, что это Гуф. Он правда похож на Гуфа.

    Фамилия Дзюба? Я слышала, что в футболе есть такой персонаж. Я все время мимо него проходила и всегда думала, что классно было бы такого же себе домой. Скучно же одной жить! Я подумала, что вдвоем нам будет как-то уютней», – сказала девушка на допросе, передает телеграм-канал Mash.

    • Ранее две женщины в Подольске украли алюминиевое изображение Дзюбы. Ущерб оценили в 27 тысяч рублей.
    • Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Guf – российский рэпер, бывший участник московской группы CENTR.

    Источник: телеграм-канал Mash

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    29.10.2019 17:50
    Комментарии18
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      Рейтинг: +3922

      paracetamol 12 часов назад

      Я сначала думала, что это Гуф...
      - Пить меньше надо!

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      Рейтинг: +7004

      Вомбат 12 часов назад

      Две пьяные провинциальные девки украли фигуру из алюминия потому что им не хватало на бутылку, а в пункте приема им дали бы рублей 200. Если бы журналисты не сказали девкам, что это Дзюба, они продолжали бы думать, что это Гуф. Девкам-то какая разница Дзюба, Гуф или Пушкин Александр Сергеевич. Им выпить охота. Ну ладно, сказали им про футболиста Дзюбу, показали дурость свою. Но зачем про это писать? Рекламу делать Дзюбе? Он в ней не нуждается. Тем более в такой сомнительной.

      0
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      Рейтинг: -21959

      пьяныйхоровод > Вомбат 2 часа назад

      Чтобы сдавать цвет.мет нужно металл определять ( хотя бы по внешнему виду) , а эта чугун от резины не отличит .

      0
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      Рейтинг: +6051

      mihail200606 12 часов назад

      Мадемуазель была слегка пьяна..и одинока судя по всему)) Ну что вы так строго её судите)

      0
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      Рейтинг: +2138

      Черкизовский Кот 13 часов назад

      Дзюба - это как Гуф, но на этаж повыше.

      1
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      Рейтинг: +527

      Иван Петров 1986 13 часов назад

      Памятник нужно было из дерева делать, это ближе к оригиналу.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +45

      Dark_Soul 13 часов назад

      Ахах, с юмором девчонка)

      0
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      Рейтинг: +1346

      richi > Dark_Soul 13 часов назад

      Не с юморм. ********. Таке бывают.

      0
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      Рейтинг: +1118

      Lenin26 14 часов назад

      Мне одному показалось,что дама немного не в адеквате!?!?

      5
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      Рейтинг: +633

      Дима Цэ > Lenin26 13 часов назад

      Не одному.

      3
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      ...
      Рейтинг: +4862

      ilichkadr > Lenin26 13 часов назад

      Сейчас 2/3 таких не адекватов. Дурака включают и всего делов. Гуф так похож на Дзюбу, как Собчак на Елизавету II в молодости.

      1
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      Рейтинг: +894

      Decorhome 14 часов назад

      Отличная отмазка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3672

      nik55 14 часов назад

      такое дерево одно в России ---как можно путать

      3
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      Рейтинг: +1804

      SarJr 14 часов назад

      дзюба в отличие от недорЕпера не выкладывал клип про москву. каким местом вообще они похожи???

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