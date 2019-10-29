Задержанная за кражу алюминиевого Дзюбы: «Мы не нарушители закона, просто он классный парень. Я сначала думала, что это Гуф»

Одна из задержанных девушек по обвинению в краже в Подольске алюминиевой фигуры форварда «Зенита» Артема Дзюбы объяснила свой поступок.

«Вы же подошли и сказали: «Вы украли Дзюбу. Пройдемте с нами». А мы такие: «В смысле? Какого Дзюбу? А этот, который теперь у нас дома стоит». В общем-то мы не нарушители закона, это не было целью, просто он классный парень. Я вообще сначала думала, что это Гуф. Он правда похож на Гуфа.

Фамилия Дзюба? Я слышала, что в футболе есть такой персонаж. Я все время мимо него проходила и всегда думала, что классно было бы такого же себе домой. Скучно же одной жить! Я подумала, что вдвоем нам будет как-то уютней», – сказала девушка на допросе, передает телеграм-канал Mash.